Nuevo Bulo en El In-Mundo

Aclaración del Ministro de Transportes ante el que parece ser el nuevo bulo de El Mundo.

x.com/oscar_puente_/status/2015427777135067610

No es un error (sería ya el n-ésimo), es clara intención. A MAR y Ayuso le publican sus historias sin constrastar, como en su día al gobierno de Aznar, pero con los gobiernos que no son de su cuerda, no les dan ni la oportunidad de desmentir las informaciones. Esto no es periodismo, es matonismo, parte del Lawfare tan salvaje que vivimos últimamente.

Recomiendo a los meneantes que sean críticos y coherentes con los medios que enlazan. Medios como éste no deben considerarse información, sino propaganda. No llenemos Menéame de bulos.