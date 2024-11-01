Adif contradijo su propia norma de soldaduras en el contrato de renovación de las vías de Adamuz

El análisis técnico de la soldadura en la que se produjo el descarrilamiento del tren de Iryo en Adamuz (Córdoba) ha puesto el foco en una posible contradicción entre la normativa de seguridad de Adif y las instrucciones recogidas en los pliegos del contrato de renovación de la línea Madrid-Andalucía
No es algo que tengas que hacer una vez cada mucho tiempo, es algo fundamental en la red ferroviaria, que debes hacerlo constantemente y los técnicos deben ser profesionales que no tengan en cuenta los costos sino la calidad del servicio...
llevamos años y años amortizando plazas de personal publico y con el tiempo, lo acabamos pagando.
y no me centro en este caso, hablo de profesores, medicos y personal sanitario, los bomberos profesionales que hemos echado en falta en verano, etc etc etc. muchas administraciones publicas estan sin agotar presupuestos porque no tienen capacidad de sacar y controlar pliegos
Pues ya me contarás. Conozco algo de la asistencia sanitaria en una comunidad (no la de Ayuso), y todos: facultativos, pacientes no… » ver todo el comentario
2º Que se tenga X no implica que sean suficientes, España tiene una cantidad ínfima si comparas con Francia o con muchos otros países europeos.
La única manera de crear dinero es si el estado lo crea o si una empresa subsidiaria del estado (un banco) lo crea, luego ese dinero es del estado.
Por cierto, esa gráfica no dice nada de los datos que te has inventado en el comentario anterior.
Si vais a subir temas serios, tratadlos con un minimo de rigor.
¿Que podria ser? Lo que se afirma sin pruebas se desmiente inmediatamente de la misma forma. No esta el planeta para dar pabulos a desinformaciones.
Estoy seguro de que con la cantidad de ingenieros ferroviarios que se han sacado el título la última semana vamos a tener la completa seguridad de que lo que apunta esta noticia es realmente lo que ocasionó el accidente y no algo que pasa en todas partes.
El pliego de condiciones exigía usar la soldadura del acero más duro mientras la norma interna pedía la del más blando
El punto de rotura unía un carril de última generación de 2023 con otro de la infraestructura original de 1992
Y por ello debe dimitir.
Ni siquiera el cuerpo de la noticia dice eso. Dice que en un sitio pedía usar el kit de soldadura del más duro, mientras que en otro pedían usar la carga correspondiente al más blando.
Yo, como aún no me saqué el título de ingeniero ferroviario en 24h de Twitter, no sé si eso es una contradicción o por otro lado se está hablando de cosas que no tienen nada que ver.
Claro, El Economista tampoco lo aclara. Sólo dice que "usuarios de Twitter" han descubierto esto.
Mi suegro, ahora jubilado, era hasta enero del año pasado jefe capataz de mantenimiento de Renfe en Andalucía, y obviamente el grupo de whatsapp de compañeros está que arde, con gente que trabaja en el terreno, eso no hace que vaya a venir aquí con cualquier hipótesis o comentario que te vayan a traer por muy en contacto con las vías que estén. Algo te puedo decir: se
