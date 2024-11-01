edición general
Adif contradijo su propia norma de soldaduras en el contrato de renovación de las vías de Adamuz

El análisis técnico de la soldadura en la que se produjo el descarrilamiento del tren de Iryo en Adamuz (Córdoba) ha puesto el foco en una posible contradicción entre la normativa de seguridad de Adif y las instrucciones recogidas en los pliegos del contrato de renovación de la línea Madrid-Andalucía

Comentarios destacados:      
WcPC #3 WcPC *
Seamos serios, este tipo de cosas deberían tener putos FUNCIONARIOS...
No es algo que tengas que hacer una vez cada mucho tiempo, es algo fundamental en la red ferroviaria, que debes hacerlo constantemente y los técnicos deben ser profesionales que no tengan en cuenta los costos sino la calidad del servicio...
5 K 70
Dene #5 Dene
#3 muchos de los que ahora piden mayor control y personal ayer aplaudían el "adelgazamiento" de la administracion....
llevamos años y años amortizando plazas de personal publico y con el tiempo, lo acabamos pagando.
y no me centro en este caso, hablo de profesores, medicos y personal sanitario, los bomberos profesionales que hemos echado en falta en verano, etc etc etc. muchas administraciones publicas estan sin agotar presupuestos porque no tienen capacidad de sacar y controlar pliegos
6 K 68
comadrejo #10 comadrejo
#5 Motosierro..... yatusabes. :troll:
0 K 12
#11 ElGalgo *
#5 El empleo público en España alcanzó un récord histórico a mediados de 2025, superando por primera vez los 3,1 millones de efectivos, de los cuales más de 1,6 millones son funcionarios de carrera. Este aumento responde a una tendencia de crecimiento sostenido y refuerzos, situando el gasto en sueldos públicos por encima de los 180.000 millones de euros.

Pues ya me contarás. Conozco algo de la asistencia sanitaria en una comunidad (no la de Ayuso), y todos: facultativos, pacientes no…   » ver todo el comentario
3 K 15
WcPC #17 WcPC *
#11 1º El empleo público alcanzó récord histórico...
Te lo juro por Snoopy
Eso no es verdad
2º Que se tenga X no implica que sean suficientes, España tiene una cantidad ínfima si comparas con Francia o con muchos otros países europeos.
1 K 11
#18 ElGalgo
#17 Menos mal que el dinero público no es de nadie, , porque si tueviesemos que pagar eso entre los que si trabajamos realmente a base de impuestos ...  media
0 K 6
WcPC #19 WcPC *
#18 Es que el dinero no se paga a base de impuestos, los impuestos valen para dar valor al dinero y para redistribuir la riqueza.
La única manera de crear dinero es si el estado lo crea o si una empresa subsidiaria del estado (un banco) lo crea, luego ese dinero es del estado.
Por cierto, esa gráfica no dice nada de los datos que te has inventado en el comentario anterior.
0 K 12
johel #8 johel *
Una cosa, la fiablidad de la fuente puntua negativo; Es algo que escribe el economista que a su vez ha sacado de twitter-X.
Si vais a subir temas serios, tratadlos con un minimo de rigor.
5 K 64
#12 endos
#8 pues sí, lo ha sacado de una conversación entre tuiteros, al menos podría citarlos
0 K 18
johel #15 johel *
#12 El tema es que el ecognomista es un medio conocido por fallar hasta en las sumas basicas, manipular cualquier cifra para que salga lo que ellos quieren, casualmente siempre de derechas, ultraderecha y/o falso liberal y todo lo que sale de twitter puede ser una falsificacion burda.
¿Que podria ser? Lo que se afirma sin pruebas se desmiente inmediatamente de la misma forma. No esta el planeta para dar pabulos a desinformaciones.
0 K 10
#2 pascuaI
La discrepancia, señalada por varios usuarios en la red social X, apunta a una discrepancia en la redacción de los documentos que establecían las actuaciones de la obra, y que afectan a la ejecución de soldaduras entre carriles de distinta dureza

Estoy seguro de que con la cantidad de ingenieros ferroviarios que se han sacado el título la última semana vamos a tener la completa seguridad de que lo que apunta esta noticia es realmente lo que ocasionó el accidente y no algo que pasa en todas partes.
5 K 55
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Quién fue el ilustrado que redactó el pliego de condiciones:

El pliego de condiciones exigía usar la soldadura del acero más duro mientras la norma interna pedía la del más blando
El punto de rotura unía un carril de última generación de 2023 con otro de la infraestructura original de 1992
3 K 34
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo *
#1 Evidentemente lo redacto el Ministro Puente de puño y letra.

Y por ello debe dimitir.

:troll:
2 K 28
#16 pascuaI *
#1 El pliego de condiciones exigía usar la soldadura del acero más duro mientras la norma interna pedía la del más blando

Ni siquiera el cuerpo de la noticia dice eso. Dice que en un sitio pedía usar el kit de soldadura del más duro, mientras que en otro pedían usar la carga correspondiente al más blando.

Yo, como aún no me saqué el título de ingeniero ferroviario en 24h de Twitter, no sé si eso es una contradicción o por otro lado se está hablando de cosas que no tienen nada que ver.

Claro, El Economista tampoco lo aclara. Sólo dice que "usuarios de Twitter" han descubierto esto.
1 K 17
Forni #6 Forni
No sé quién es responsable de desarrollar esos pliegos, pero vuelvo a pegar un comentario que hice hace unos cuantos días:

Mi suegro, ahora jubilado, era hasta enero del año pasado jefe capataz de mantenimiento de Renfe en Andalucía, y obviamente el grupo de whatsapp de compañeros está que arde, con gente que trabaja en el terreno, eso no hace que vaya a venir aquí con cualquier hipótesis o comentario que te vayan a traer por muy en contacto con las vías que estén. Algo te puedo decir: se

…   » ver todo el comentario
1 K 24
jmangut #9 jmangut
#6 los que de verdad conocen del tema callan por respeto al trabajo de los investigadores y porque precisamente conocen la dificultad que entraña el tema… pero Paco termina su jornada de administrativo y se pone el traje de ingeniero en twitter para desmontar las mentiras del gobierno; y los medios de comunicación prefieren las teorías de Paco antes que la prudencia… y así nos va.
7 K 79
Herrerii #4 Herrerii
Que bien funciona la externalización del mantenimiento de las vías.
1 K 17
manzitor #7 manzitor
Hasta que no se hagan los informes finales del accidente, todo lo que se publique será mera palabrería, en ocasiones interesada. Estas cosas tienen la complejidad suficiente como para tomarla un poco más en serio.
1 K 14
Findeton #14 Findeton
El problema estaba en el pliego, no en la ejecución. Los contratistas hicieron lo que el pliego les pedía.
0 K 9

