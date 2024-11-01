·
Prueba clara: el agente de ICE vio cómo otro agente le quitaba la pistola de la cintura a Alex Pretti justo antes de dispararle [ENG]
El agente de ICE vio cómo otro agente le quitaba la pistola de la cintura a Alex Pretti, esperó a que ese agente se apartara y luego disparó a Alex por la espalda.
CamisaParda
#1
Narmer
Una ejecución en toda regla y que parece que quedará impune.
Hay que ser valiente estos días para aventurarse a ir a los EEUU. Menudo país de tarados.
11
K
138
#3
Gadfly
#1
*país de mierda
0
K
7
#6
soberao
*
#3
El faro de occidente que toda la ultraderecha cabestra quiere copiar, empezando por la privatización de la sanidad y los hospitales. Con esta gente no terminan las frases con la coletilla de "yo no sé dónde vamos a llegar" que si lo hace el yanki entonces está bien...
4
K
69
#15
sotillo
#6
Aquí no nos libramos, te pongas como te pongas, incluso si las elecciones permitieran a Sánchez volver a hacer un gobierno la derecha lo tumba de una forma u otra
1
K
20
#10
Drazul
#1
están intentando que empiece una guerra civil y puedan cancelar las elecciones. Y cada vez se cortan menos.
1
K
19
#12
Narmer
#10
No me parece una tesis descabellada, viendo cómo se las gastan algunos psicópatas que están en el poder.
0
K
7
#16
themarquesito
#10
Durante la Rebelión de los Negreros (también llamada Guerra Civil Americana, pero me gusta ser más descriptivo) hubo elecciones, que ganó Lincoln en 1864.
0
K
20
#11
Apotropeo
#1
Salvaje Oeste es grande de nuevo.
0
K
9
#14
sotillo
#1
Lo que no entiendo es que tanto inmigrante les votará cuando no se cansó de repetir lo que harían ¿Se pensarían que diosito les protegería?
1
K
20
#2
Alakrán_
Este video lo he visto ya no sé cuántas veces en la página.
Paso de largo.
1
K
22
#4
Pertinax
#0
Diría que es dupe.
0
K
15
#7
Grahml
#4
Básicamente la comparto porque muestra un vídeo a cámara lenta con bastante detalle lo que es difícil de ver con los vídeos normales.
No he encontrado el envío de este vídeo en otro enlace. Y creo que no es duplicada porque no lo he visto por aquí.
Ahora, si compartes el enlace, pues descarto esta, que estoy aún a tiempo.
1
K
35
#8
Pertinax
#7
Nada, lo estoy buscando pero no lo encuentro, aunque lo hubiera jurado. Estoy equivocado. Mantenla.
1
K
35
#5
Druidaferal
*
Ya van 5000 muertos en irán a manos de los nazis del gobierno. Cambiando un poco de tema...
4
K
-29
#9
comadrejo
#5
El talento "calzador ancestral de Mulgore" lo tiene demasiado subido en este pj.
1
K
27
#13
Top_Banana
#5
Este envío habla del asesinato de un ciudadano estadounidense a manos del ICE. Volviendo al tema.
0
K
17
