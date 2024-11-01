edición general
Prueba clara: el agente de ICE vio cómo otro agente le quitaba la pistola de la cintura a Alex Pretti justo antes de dispararle [ENG]  

El agente de ICE vio cómo otro agente le quitaba la pistola de la cintura a Alex Pretti, esperó a que ese agente se apartara y luego disparó a Alex por la espalda.

Narmer
Una ejecución en toda regla y que parece que quedará impune.

Hay que ser valiente estos días para aventurarse a ir a los EEUU. Menudo país de tarados.
Gadfly
#1 *país de mierda
#6 soberao *
#3 El faro de occidente que toda la ultraderecha cabestra quiere copiar, empezando por la privatización de la sanidad y los hospitales. Con esta gente no terminan las frases con la coletilla de "yo no sé dónde vamos a llegar" que si lo hace el yanki entonces está bien...
sotillo
#6 Aquí no nos libramos, te pongas como te pongas, incluso si las elecciones permitieran a Sánchez volver a hacer un gobierno la derecha lo tumba de una forma u otra
Drazul
#1 están intentando que empiece una guerra civil y puedan cancelar las elecciones. Y cada vez se cortan menos.
Narmer
#10 No me parece una tesis descabellada, viendo cómo se las gastan algunos psicópatas que están en el poder.
themarquesito
#10 Durante la Rebelión de los Negreros (también llamada Guerra Civil Americana, pero me gusta ser más descriptivo) hubo elecciones, que ganó Lincoln en 1864.
Apotropeo
#1 Salvaje Oeste es grande de nuevo.
:troll:
sotillo
#1 Lo que no entiendo es que tanto inmigrante les votará cuando no se cansó de repetir lo que harían ¿Se pensarían que diosito les protegería?
Alakrán_
Este video lo he visto ya no sé cuántas veces en la página.
Paso de largo.
Pertinax
#0 Diría que es dupe.
Grahml
#4 Básicamente la comparto porque muestra un vídeo a cámara lenta con bastante detalle lo que es difícil de ver con los vídeos normales.

No he encontrado el envío de este vídeo en otro enlace. Y creo que no es duplicada porque no lo he visto por aquí.

Ahora, si compartes el enlace, pues descarto esta, que estoy aún a tiempo.
Pertinax
#7 Nada, lo estoy buscando pero no lo encuentro, aunque lo hubiera jurado. Estoy equivocado. Mantenla.
Druidaferal
Ya van 5000 muertos en irán a manos de los nazis del gobierno. Cambiando un poco de tema...
comadrejo
#5 El talento "calzador ancestral de Mulgore" lo tiene demasiado subido en este pj. :troll:
Top_Banana
#5 Este envío habla del asesinato de un ciudadano estadounidense a manos del ICE. Volviendo al tema.
