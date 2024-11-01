·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6917
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
7595
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
5086
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
4368
clics
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
4329
clics
Los problemas de Estados Unidos [ENG]
más votadas
378
¡Más de 2 euros por litro de Diesel! ¿Nos están estafando las gasolineras?
478
Irán: "Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de EEUU e Israel podrá navegar por el estrecho de Ormuz"
383
Una concejala del PP de Collado Villalba interrumpe los bombardeos de Israel y EEUU en Irán
685
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
234
El presidente del Consejo Europeo,António Costa, se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
32
meneos
288
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
Epico, fidedigno, gracioso, al grano, digno de un oscar
|
etiquetas
:
iran
,
usa
,
eeuu
,
trump
,
israel
,
genocidio
,
palestina
,
epstein
26
6
0
K
289
ocio
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
26
6
0
K
289
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
jm22381
Pues es más verosímil la versión Lego de Irán que todas las mentiras del otro lado.
4
K
60
#2
MADMax2
*
Primer comentario: the rats running alongside Netanyahu
2
K
37
#5
ansiet
Me encanta...
1
K
27
#6
QRK
1
K
24
#9
bisti
¿Irán acaba de lanzar? ¿Quién? ¿El Gobierno? ¿Un iraní?...
Al margen de esto, es realmente preocupante como nos tomamos esto como un partido de fútbol o como un videojuego. Lanzan un mísil los iraníes, "que se jodan los americanos"... Vale, todo esto lo ha empezado el psicópata de Trump, pero parece que esto nos da derecho a alegrarnos que mueran soldados americanos o que se bombardeen refinerías... Sinceramente, no creo que podamos alegrarnos de las muertes o la contaminación que todo esto genere, sea del bando que sea. Es un desastre se mira por donde se mire.
Dicho esto, el vídeo está bien hecho.
1
K
15
#11
Apotropeo
#9
No hablo por los demás, no me alegro que mueran ni unos ni otros.
Me parece muy triste.
Esto lo ha empezado el pais que empieza TODOS los conflictos, y que patea todos los avisperos.
El vídeo está muy bien hecho.
0
K
9
#8
DotorMaster
La expresión "Régimen de Epstein" es muy contundente.
0
K
11
#1
Mauricio_Colmenero
*
A Irán le dará lo mismo los derechos humanos.
La tortura contra disidentes.
La represión contra los manifestantes,
Los derechos de las mujeres.
Las sanciones económicas.
PERO AHORA SE ENFRENTAN CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR.
3
K
11
#3
txepel
*
#1
Y a ti, que para ti todo esto es un partido de fútbol.
PD: ¿y esto lo ha publicado el gobierno de Irán? Porque se está atribuyendo el bombardeo de Chipre entre otras cosas.
1
K
1
#7
ansiet
*
#1
No,
Se enfrentan a un pederasta genocida y a un genocida corrupto y asesino.
0
K
10
#10
Mauricio_Colmenero
#7
Se te ha olvidado el calificativo de sionista ...
Estáis de baja forma.
1
K
-2
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Al margen de esto, es realmente preocupante como nos tomamos esto como un partido de fútbol o como un videojuego. Lanzan un mísil los iraníes, "que se jodan los americanos"... Vale, todo esto lo ha empezado el psicópata de Trump, pero parece que esto nos da derecho a alegrarnos que mueran soldados americanos o que se bombardeen refinerías... Sinceramente, no creo que podamos alegrarnos de las muertes o la contaminación que todo esto genere, sea del bando que sea. Es un desastre se mira por donde se mire.
Dicho esto, el vídeo está bien hecho.
Me parece muy triste.
Esto lo ha empezado el pais que empieza TODOS los conflictos, y que patea todos los avisperos.
El vídeo está muy bien hecho.
La tortura contra disidentes.
La represión contra los manifestantes,
Los derechos de las mujeres.
Las sanciones económicas.
PERO AHORA SE ENFRENTAN CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR.
PD: ¿y esto lo ha publicado el gobierno de Irán? Porque se está atribuyendo el bombardeo de Chipre entre otras cosas.
Se enfrentan a un pederasta genocida y a un genocida corrupto y asesino.
Estáis de baja forma.