Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)

Epico, fidedigno, gracioso, al grano, digno de un oscar

Pues es más verosímil la versión Lego de Irán que todas las mentiras del otro lado.
Primer comentario: the rats running alongside Netanyahu xD xD xD xD
Me encanta...
¿Irán acaba de lanzar? ¿Quién? ¿El Gobierno? ¿Un iraní?...

Al margen de esto, es realmente preocupante como nos tomamos esto como un partido de fútbol o como un videojuego. Lanzan un mísil los iraníes, "que se jodan los americanos"... Vale, todo esto lo ha empezado el psicópata de Trump, pero parece que esto nos da derecho a alegrarnos que mueran soldados americanos o que se bombardeen refinerías... Sinceramente, no creo que podamos alegrarnos de las muertes o la contaminación que todo esto genere, sea del bando que sea. Es un desastre se mira por donde se mire.

Dicho esto, el vídeo está bien hecho.
#9 No hablo por los demás, no me alegro que mueran ni unos ni otros.
Me parece muy triste.

Esto lo ha empezado el pais que empieza TODOS los conflictos, y que patea todos los avisperos.

El vídeo está muy bien hecho.
La expresión "Régimen de Epstein" es muy contundente.
A Irán le dará lo mismo los derechos humanos.

La tortura contra disidentes.

La represión contra los manifestantes,

Los derechos de las mujeres.

Las sanciones económicas.



PERO AHORA SE ENFRENTAN CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR.
#1 Y a ti, que para ti todo esto es un partido de fútbol.

PD: ¿y esto lo ha publicado el gobierno de Irán? Porque se está atribuyendo el bombardeo de Chipre entre otras cosas.
#1 No,

Se enfrentan a un pederasta genocida y a un genocida corrupto y asesino.
#7 Se te ha olvidado el calificativo de sionista ...

Estáis de baja forma.
