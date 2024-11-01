edición general
Irán: "Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de EEUU e Israel podrá navegar por el estrecho de Ormuz"

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de Israel y Estados Unidos de su territorio tendrá plena autoridad y libertad para atravesar el estrecho de Ormuz, informó el lunes la prensa estatal iraní. La crisis en Oriente Medio ha paralizado el transporte marítimo y las exportaciones de energía a través del estrecho de Ormuz, por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

efectogamonal #2 efectogamonal
No te digo que me lo mejores, igualamelo {0x1f525}
Bolgo #4 Bolgo
#2 tu sabes de geopolítica, pájaro
efectogamonal #5 efectogamonal
#4 Doctorao en segundas nupcias {0x1f525}
calde #9 calde
#2 Buena oferta, sin duda!
Mangione #23 Mangione
#2 Un buen puñado de países ahora mismo...  media
#36 Garminger2.0
#2 La pregunta es... quíén se va a atrever a pasar por ahi? y más habiendo echado a los embajadores de EEUU. Si alguien lo hace, ese barco sería hundido por los EEUU que encima le echarían la culpa a Irán.
efectogamonal #42 efectogamonal
#36 Irán supongo que hará un filtro y si USA e Israel atacan a los que entren, pues probablemente estaríamos hablando el comienzo la III Guerra mundial {0x1f525}
azathothruna #3 azathothruna
Para ser un pais teocratico, estan haciendo meritos para caer bien pero nivel epico
Mesto #35 Mesto *
#3 Caerán bien cuando dejen de matar a su propia población. Por otro lado no se quienes se han creído Iara pensar que el estrecho es suyo.

Igual hay que meter allí el Gerald Ford a ver si tienen permiso o no para pasar.
#37 Toponotomalasuerte
#35 creo que #3 hablaba de irán. Allí no hay ice.
#14 drstrangelove
Señores esto es histórico, el Imperio se tambalea y China pide paso.
vicus. #26 vicus.
Y Rusia ofreciendose a sumistrar su gas sin concesiones políticas, pero no, preferimos que el gringo nos restregue la chorra por la cara.
#6 drstrangelove
Joder que órdago a la grande.

Van a por todas los toalleros.
Herumel #1 Herumel
Ufff, joder, menuda ventaja competitiva hoy...
alehopio #30 alehopio *
#13 Ya sabes que todos los aliados les están ayudando de una u otra forma: defendiendo sus bases, permitiendo el uso de su espacio aéreo, vendiéndoles armas o componentes, etc etc etc.

Lo que dice Irán es que según el derecho internacional la agresión traicionera mientras estaban de negociaciones, más el asesinato del jefe del estado, más el bombardeo a población civil, más el bombardeo de instalaciones nucleares legales y todo lo demás conforman crímenes de lesa humanidad que tienen que…   » ver todo el comentario
Alakrán_ #39 Alakrán_
#30 ¿Los extremistas religiosos se les puede considerar fascistas o no? Que imponente una dictadura teocrática que dura ya 50 años, someten y asesinan a sus pueblo. ¿En qué punto están en tu fascitometro? ¿Tiene bula? Son personitas especiales. Porque para mí son las mismas mierda o peor aún.

¿Es consenso común de quien?
Es una mierda de teoría de personas intolerantes que solo justifican el viejo dogma de conmigo o contra mi, y los que se queden enmedio están contra mi.

Israel y EEUU son…   » ver todo el comentario
calde #10 calde
Y no dicen nada sobre eso de atacar a otros países para robarles el petróleo?
#16 fpove
Que una dictadura teocratica sea mas coherente, humana y dialogante que las "democracias" occidentales, es para hacerselo mirar.
Varlak #27 Varlak
#16 Hombre, tampoco te flipes, que sigue siendo una dictadura teocrática y están atacando a todo quisqui que se le pone a tiro. Amenazar con dejar de atacarte no es ser razonable...
Ojo, que entiendo que actúan en defensa propia, pero de ahí s ponerlos de coherentes, humanos y dialogantes...

Hacen ésto para seguir presionando a USrael, no por coherencia.
#34 Garminger2.0 *
#16 A ver, compiten contra el dorito y su horda de neonazis. No es difícil parecer más humano.
vicus. #12 vicus. *
A ver, Perro Sanxe, blanco y en botella. Cárgate cárgate al gringo que la vida es bella. Porque razones hay a parte del genocidio, nos han amenazado con envargarno comercialmente, por lo que no son nuestros aliados..Pero para eso hace falta dos cojone y palillo, con la labia no basta.
#15 covacho
#12 ¿pero pa qué? Si España no tiene petroleros.
vicus. #21 vicus.
#15 No solo es petróleo lo que pasa.
#31 Garminger2.0
#21 Sí es básicamente petróleo. Las mercancias que vienen de Oriente pasan por el Mar Rojo y el Canal de Suez, no por el estrecho de Ormuz
ElBeaver #22 ElBeaver
#15 Ya los perdió en la Guerra del Golfo; uno se llamaba Tiburón. en.wikipedia.org/wiki/Tanker_war#1988
mr.wolf #32 mr.wolf
#12 Total, para los dos telediarios que le quedan al perro :troll:
Postmeteo #7 Postmeteo
Ormuz bien vale una Salat  media
mr.wolf #25 mr.wolf
Este sí que es un chantaje inaceptable (a3media)
iIusion #33 iIusion
Al primero que acepte y se atreva, los yankis seguro seguro que no le tocan el casco con un torpedo que pasaba por allí
Manuel.G #40 Manuel.G
Irán está jugando sus cartas de puta madre. A ver hasta dónde sigue creciendo todo esto
Varlak #38 Varlak
¿Porqué árabe o europeo? xD
Alakrán_ #8 Alakrán_
Recordar que bajo ninguna legislación internacional el estrecho de Ormuz son aguas soberanas de Irán, y tampoco tiene potestad de atacar a los barcos civiles que les salga de la polla.

Por poner un ejemplo, España ha prohibido el uso de las bases a EEUU, no está colaborando con la agresión sufrida por Irán, así que podría considerar cualquier ataque a un barco español una agresión totalmente injustificada.
#11 Zamarro
#8 Esa legislacion internacional es la misma que impide a un pais atacar a otro por sus cojones morenos, y USA e Israel lo estan haciendo con varios paises de la zona, y del resto del mundo.
Es la misma cara de la moneda para todos. Pero cuando esa cara se refleja y vemos las maldades de "los que estan de nuestro lado" entonces nos ponemos nerviositos si lo hacen los demas.
Alakrán_ #13 Alakrán_ *
#11 Lo has explicado muy bien, Israel y EEUU. Que les reviente a ellos, o a los que le ayuden en su guerra, que dejen en paz al resto.
camvalf #28 camvalf
#11 efectivamente tienes razón, pero también es cierto que un ataque a un barco con bandera española podría considerarse con un ataque a España o cualquier otro país que no tenga que ver con los ataques podría justificar una operación militar contra Iran.
traviesvs_maximvs #17 traviesvs_maximvs
#8 la legislacion internacional dice. ¿La que se pasan por los cojones sudaos los hijos de la gran puta de los useños e israelies día sí día también dices? ¿Esa misma?
Alakrán_ #19 Alakrán_
#17 Exacto, esa legislación internacional. Que len con todo a esos países, o a los que le ayuden en la agresión, y que dejen en paz al resto.
#18 guuilesmiz
#8 crees que nos tomas el pelo?
Alakrán_ #20 Alakrán_
#18 tienes pelo?
Alakrán_ #24 Alakrán_
#8 Por lo votos me cuelgo para decir que aquí hay muchos que les encantan las maneras de Israel y EEUU. Por eso apoyan los crímenes de guerra, que se ataquen barcos civiles y todo lo que haga falta, solo cambia quien lo hace.

Irán está en todo el derecho de defenderse de sus agresores, eso no le da derecho a atacar al resto.
Venga! Podéis seguir poniendo negativos, porque esto es una pandilla de intolerantes que no tienen materia gris.
alehopio #41 alehopio *
#24 Espera, te faltó el argumento último del derecho internacional.

Como Estados Unidos e Israel tienen armas nucleares y en cualquiera de sus medios de ataque las podrían llevar, eso impide que Irán ataque a cualquier medio con el que sea atacado porque entonces podría provocar un daño desproporcionado al activar esos posibles artefactos nucleares. Luego Irán debe de abstenerse de defenderse de potencias nucleares para evitar poder violar el derecho internacional ante la posibilidad de…   » ver todo el comentario
Aokromes #29 Aokromes
#8 dices como el secuestro por parte de eeuu de barcos en donde le da la gana?
