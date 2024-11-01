Irán: "Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de EEUU e Israel podrá navegar por el estrecho de Ormuz"

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de Israel y Estados Unidos de su territorio tendrá plena autoridad y libertad para atravesar el estrecho de Ormuz, informó el lunes la prensa estatal iraní. La crisis en Oriente Medio ha paralizado el transporte marítimo y las exportaciones de energía a través del estrecho de Ormuz, por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.