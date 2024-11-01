Irán: "Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de EEUU e Israel podrá navegar por el estrecho de Ormuz"

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de Israel y Estados Unidos de su territorio tendrá plena autoridad y libertad para atravesar el estrecho de Ormuz, informó el lunes la prensa estatal iraní. La crisis en Oriente Medio ha paralizado el transporte marítimo y las exportaciones de energía a través del estrecho de Ormuz, por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.
Igual hay que meter allí el Gerald Ford a ver si tienen permiso o no para pasar.
Van a por todas los toalleros.
Lo que dice Irán es que según el derecho internacional la agresión traicionera mientras estaban de negociaciones, más el asesinato del jefe del estado, más el bombardeo a población civil, más el bombardeo de instalaciones nucleares legales y todo lo demás conforman crímenes de lesa humanidad que tienen que… » ver todo el comentario
¿Es consenso común de quien?
Es una mierda de teoría de personas intolerantes que solo justifican el viejo dogma de conmigo o contra mi, y los que se queden enmedio están contra mi.
Israel y EEUU son… » ver todo el comentario
Ojo, que entiendo que actúan en defensa propia, pero de ahí s ponerlos de coherentes, humanos y dialogantes...
Hacen ésto para seguir presionando a USrael, no por coherencia.
Por poner un ejemplo, España ha prohibido el uso de las bases a EEUU, no está colaborando con la agresión sufrida por Irán, así que podría considerar cualquier ataque a un barco español una agresión totalmente injustificada.
Es la misma cara de la moneda para todos. Pero cuando esa cara se refleja y vemos las maldades de "los que estan de nuestro lado" entonces nos ponemos nerviositos si lo hacen los demas.
Irán está en todo el derecho de defenderse de sus agresores, eso no le da derecho a atacar al resto.
Venga! Podéis seguir poniendo negativos, porque esto es una pandilla de intolerantes que no tienen materia gris.
Como Estados Unidos e Israel tienen armas nucleares y en cualquiera de sus medios de ataque las podrían llevar, eso impide que Irán ataque a cualquier medio con el que sea atacado porque entonces podría provocar un daño desproporcionado al activar esos posibles artefactos nucleares. Luego Irán debe de abstenerse de defenderse de potencias nucleares para evitar poder violar el derecho internacional ante la posibilidad de… » ver todo el comentario