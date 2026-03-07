Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez

Laura Chiclana conectó en directo con el programa "Horizonte" de Iker Jiménez para informar sobre la situación en Israel.

Vídeo: twitter.com/mgmunte/status/2030009511851794593

Desde un barrio árabe de Haifa (probablemente Wadi Nisnas) afirmó que la población no tiene derecho a acceder a los refugios antiaéreos. Señala que solo hay un refugio para todos y que la única solución que se les ofrece es pagar aproximadamente 50 mil dólares por uno privado. Si intentan acceder a algún otro refugio, se les niega el acceso, como ya sucedía el verano pasado.

La periodista denuncia que muchas personas están completamente expuestas en ese lugar donde ella se encuentra, justo después de la interceptación de un dron:

"Hace apenas unos segundos, junto a cuando estaba a punto de entrar a hablar con nosotros, uno de esos drones y la intercesión se acaba de ver justo detrás de nosotros. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Pues que la gente corre a los refugios, pero no todo el mundo en Israel tiene derecho, lo voy a decir así, derecho a acudir a los refugios. Aquí por ejemplo en Haifa, en un barrio árabe, que también pasa en otras zonas árabes del país, Los árabes no tienen derecho a poder acudir a un refugio. Aquí en el barrio árabe solo hay un refugio público para todo el barrio, es decir, no caben todos o muchos no les da tiempo a llegar. Lo que dicen las autoridades es que si ellos específicamente quieren tener un refugio, tienen que pagar alrededor de 50.000 euros para tener un refugio privado. No es que solo lo digan las autoridades, es que cuando quieren ir a refugiarse a otros lados, el resto de la población y la ciudadanía los echan. Es algo que también estuvimos viendo en la guerra anterior del verano pasado de Israel, contraerán más o menos a la situación, no todo el mundo puede refugiarse, aquí parte de la población de la ciudad tiene mucho miedo cuando llegan estos ataques continuos".

Pero no tarda en llegar la rectificación del programa a la información aportada por la periodista tras un mensaje de la comunidad judía a Carmen Porter:

"La rectificación que ha hecho nuestra compañera Laura de Chiclana, que me llega desde la comunidad judía, que dicen que no es verdad que en Israel los árabes, ciudadanos árabes israelíes, no tengan derecho a los refugios antiaéreos y que tengan que pagar 50.000 euros por ellos. Esa afirmación circula como un rumor o desinformación, especialmente en redes y medios árabes, pero no se sostiene con hechos verificados por la ley de defensa civil de Israel. Todos los ciudadanos israelíes, judíos, árabes, rusos tienen derecho igual a protección en refugios durante emergencias. Queda dicho".

"Queda dicho", sentenció Carmen en la rectificación del programa que celebraron desde ACOM con un "gracias a la rápida intervención de @carmenporter_ , que corrigió la mentira y dejó claro que esa información no era cierta".

El programa hace quedar a la periodista como propagadora de un bulo, se le acusa de hacerse eco de desinformación que circula por "medios árabes".

Veamos qué decía el conocido medio árabe "ABC" (vía EFE) hace tan solo tres días:

“Solo nos queda rezar”: Haifa habilita refugio para 9.000 vecinos del barrio árabe"

"El refugio público, el único refugio público, en realidad está en esta escuela. 9.000 personas viven en este barrio. Hay un pequeño refugio móvil que se colocó hace dos años, en el que, ya sabes, 10, 15 personas pueden estar allí. Desafortunadamente, esta no es la primera guerra. También en 2006 este barrio fue bombardeado y personas murieron en este barrio. Pero aun así no hay, no se ha hecho nada para proteger a las personas que viven en este barrio".

"En este refugio pueden caber alrededor de 150 personas. Como pueden ver. También algunas personas duermen aquí porque durante la alarma es muy complicado venir desde tu casa hasta un refugio. Así que algunas personas simplemente se quedan a pasar la noche. Así que la mayoría de las personas en este barrio en realidad no tienen ninguna protección. Y si este barrio es alcanzado, pagaremos el precio, como el precio que se pagó en 2006".

"Creemos que sabemos que esta es la forma en que el gobierno está tratando a la comunidad árabe palestina. Esta es una ciudad mixta que también se promueve como una ciudad de coexistencia. Desafortunadamente, las diferencias entre los barrios árabes y los barrios judíos son enormes. Y ya es hora Sabes, desafortunadamente parece que el gobierno israelí sigue creando más conflictos y más guerras. Y si planean abrir una guerra incluso contra Irán, como ahora, al menos deberían proteger a todos por igual".

"Debido a que es un barrio de reserva, se necesitan permisos especiales. Es un proceso largo. Normalmente toma más de un año y cuesta mucho más. Cuesta mucho más para la planificación, para la infraestructura y para obtener permisos. Por eso cuesta, ya sabes, en este barrio puede costar alrededor de 50.000 euros para cada familia. Y como pueden ver, este es un barrio pobre. La mayoría de las personas no tienen dinero ni siquiera para comprar las casas. Sabes, estas casas han sido confiscadas y la gente vive con alquiler protegido en la mayoría de las casas de este barrio. Así que también necesitas el permiso del gobierno. Así que no es solo discriminación nacional, también es discriminación socioeconómica.Porque también la mayoría de las personas que viven en este barrio son pobres y no pueden permitirse pagar 50.000 euros para construir una casa segura".

AMIR, DE 50 AÑOS, RESIDENTE DE HAIFA

O veamos qué dice el medio iraní "BBC":

monitoring.bbc.co.uk/product/b00042wg

"Alrededor de una cuarta parte de los israelíes, especialmente las minorías, carecen de acceso a un refugio seguro, según un informe de los medios. Dos ONG han instado al gobierno a crear refugios en ciudades árabes y aldeas beduinas".

"Según un informe de The Marker, un sitio web de noticias de negocios israelí, aproximadamente una cuarta parte de los israelíes carecen de acceso a refugios seguros, ya sea una sala de seguridad reforzada (Mamad), un refugio de piso reforzado (Mamak), un refugio compartido en un edificio residencial o un refugio público.

El Canal 12 de televisión israelí ha informado que el 56% de los israelíes no tienen acceso a una sala de seguridad".

También es cierto que existe rechazo como afirma Laura Chiclana, y racismo, y que no solo lo sufre la población árabe:

(Aljazeera - Jun 25): Vídeos exponen racismo por el uso de refugios antiaéreos israelíes

Los israelíes árabes y otras minorías no judías no tienen derecho de facto a acceder de manera igualitaria a los refugios antiaéreos.

Es un hecho.

La rectificación del programa solo busca tapar esa realidad que la periodista estaba transmitiendo in situ y rendir pleitesía al sionismo.

Queda dicho.