Muere al inyectarle el cirujano un contraste al que era alérgico, aunque el anestesista le dijo "no lo hagas" (y lo dejó por escrito)

A Julián Ante iban a quitarle un cálculo biliar en el mayor hospital público de Cuenca, el Virgen de la Luz, con una simple gastroscopia con sedación. El cirujano inyectó un contraste yodado prohibido pese a que el paciente era alérgico y así constaba en todos sus informes médicos. El anestesista lo había advertido y aun así el cirujano... La Administración se niega a indemnizar a la familia de un hombre que falleció tras recibir una sustancia contraindicada para él, y sus hijos denuncian por lo penal: "En el hospital admiten que eso le mató"
Viva la sanidad pública.
La sanidad privada por definicion busca el beneficio del accionista, los pacientes no son mas que las cajas registradoras de las que sacar dinero.
La sanidad publica por definicion busca la mejor salud posible para los pacientes.
Lo que tenemos aqui es una negligencia, de un medico, que podria darse en la sanidad publica o en la privada, no tiene nada que ver esta negligencia con otras cosas que se critican de la sanidad privada.
Que no te engañe, que ha hecho un comentario sutil aparentemente sin importancia pero con bastante carga ideologica detras, basicamente deja caer que ambas son parecido.
Como cuando ocurre un accidente aéreo, vamos.
Y ahí la experiencia de ya casi un siglo nos dice que siempre es mejor el sistema público para dirimir fallos, porque tiene incentivos comunes en evitarlos, que el sistema privado... que tiene incentivos privados para ocultarlos.
Ojala la privada y la pública no funcionara así. Yo daría a elegir: al que quiera solo privada se le da los impuestos que le correspondan de media, pero para toda la vida y sin opción a usar los medios públicos. A ver quien quedaba en exclusividad con la privada.
No se si sabemos ver que en esta noticia el ser un hospital público es irrelevante.
A ver si la familia persevera en la vía penal y no se va de rositas.