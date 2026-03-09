Muere al inyectarle el cirujano un contraste al que era alérgico, aunque el anestesista le dijo "no lo hagas" (y lo dejó por escrito)

A Julián Ante iban a quitarle un cálculo biliar en el mayor hospital público de Cuenca, el Virgen de la Luz, con una simple gastroscopia con sedación. El cirujano inyectó un contraste yodado prohibido pese a que el paciente era alérgico y así constaba en todos sus informes médicos. El anestesista lo había advertido y aun así el cirujano... La Administración se niega a indemnizar a la familia de un hombre que falleció tras recibir una sustancia contraindicada para él, y sus hijos denuncian por lo penal: "En el hospital admiten que eso le mató"