Muere al inyectarle el cirujano un contraste al que era alérgico, aunque el anestesista le dijo "no lo hagas" (y lo dejó por escrito)

A Julián Ante iban a quitarle un cálculo biliar en el mayor hospital público de Cuenca, el Virgen de la Luz, con una simple gastroscopia con sedación. El cirujano inyectó un contraste yodado prohibido pese a que el paciente era alérgico y así constaba en todos sus informes médicos. El anestesista lo había advertido y aun así el cirujano... La Administración se niega a indemnizar a la familia de un hombre que falleció tras recibir una sustancia contraindicada para él, y sus hijos denuncian por lo penal: "En el hospital admiten que eso le mató"

#1 woke
¿Desde cuándo la administración pública va contra las víctimas?
1
vicvic #2 vicvic
Esto también es sanidad pública eh :troll: Lo digo por la cantidad de gente que solo remarca que es sanidad publica cuando es algo positivo y privada cuando es algo negativo.
9
#3 Albarkas
#2 Pues si. Pero muchos si no fuera por la sanidad pública con sus errores e inconvenientes nos moriríamos tiraos como perros por las calles.
Viva la sanidad pública.
3
#6 woke
#3 así es, gracias a los hospitales públicos aún estamos vivos.
3
Veelicus #7 Veelicus
#3 No, el usuario #2 esta confundiendo terminos e intentando enredar.
La sanidad privada por definicion busca el beneficio del accionista, los pacientes no son mas que las cajas registradoras de las que sacar dinero.
La sanidad publica por definicion busca la mejor salud posible para los pacientes.

Lo que tenemos aqui es una negligencia, de un medico, que podria darse en la sanidad publica o en la privada, no tiene nada que ver esta negligencia con otras cosas que se critican de la sanidad privada.

Que no te engañe, que ha hecho un comentario sutil aparentemente sin importancia pero con bastante carga ideologica detras, basicamente deja caer que ambas son parecido.
10
Kantinero #5 Kantinero
#2 Ya, pero aún en el supuesto de que se oculten casos en ambas, en la privada por su propia naturaleza se ocultaran muchos más, y medios como este colaboraran a que así sea
1
#9 Seat127
#2 eso no tiene que ver con público o privado (bueno, la parte de poder hacerse la operación sin arruinarse, esa si). Esto tiene que ver con el endiosamiento de los cirujanos, y de un ser al que deberían quitar la licencia y no dejarle ni poner tiritas en su vida.
2
#14 josiahallen
#9 Sin duda que debe perder la licencia, pero lo que ha hecho se llama homicidio.
0
Mangione #10 Mangione
#2 Esto es erro humano y es igual de probable en la pública y en la privada. Lo realmente relevante no es que ocurra ocasionalmente (estadísticamente MUY improbable), lo relevante es cómo se dirima para que no vuelva a ocurrir nunca.
Como cuando ocurre un accidente aéreo, vamos.
Y ahí la experiencia de ya casi un siglo nos dice que siempre es mejor el sistema público para dirimir fallos, porque tiene incentivos comunes en evitarlos, que el sistema privado... que tiene incentivos privados para ocultarlos.
0
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#2 hombre en la privada suelen derivar a la pública para cualquier operación medio complicada, así cualquier :-D
2
ahotsa #13 ahotsa
#2 ¿Sabes lo que hacen en la privada? Cuando ven que está chunga la cosa, lo derivan al hospital público, con la que excusa de que tienen más medios, y se coman la estadística de fallecidos. A veces, cuando llega una ambulancia a la puerta, ni le dejan entrar si viene con "mala cara".

Ojala la privada y la pública no funcionara así. Yo daría a elegir: al que quiera solo privada se le da los impuestos que le correspondan de media, pero para toda la vida y sin opción a usar los medios públicos. A ver quien quedaba en exclusividad con la privada.
0
Priorat #15 Priorat
#2 El problema es que muchas cosas que son negativas de la sanidad privada lo son por ser privada y no se dan en el caso de ser pública (p.ej. No se asegura a pensionistas) y esto es algo que se puede dar en la pública o la privada. Una negligencia de una persona.

No se si sabemos ver que en esta noticia el ser un hospital público es irrelevante.
1
Re-botado #4 Re-botado
El "médico responsable" tiene toda la pinta de ser un malnacido. Que otro médico salte y te advierta en el momento y tú te lo pases por el arco de tu prepotencia....

A ver si la familia persevera en la vía penal y no se va de rositas.
1
#8 woke
#4 no me extrañaría que ese médico trabaje también en lo privado o sea autónomo.
0
astronauta_rimador #12 astronauta_rimador
#8 seguro que de ahí le viene la maldad, de no trabajar 100% en la pública.
1

