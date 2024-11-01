·
143
meneos
2264
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
Ahora sabemos que un sistema diseñado para detener las armas más sofisticadas del mundo puede ser debilitado por enjambres de drones baratos.
|
etiquetas
:
imágenes
,
satélite
,
irán
,
destrucción
,
4
,
8
,
sistemas
,
defensa usa
71
72
1
K
512
actualidad
44 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
jm22381
¿Esta gente no pensó que lo que Ucrania le ha hecho a Rusia se lo iban a hacer a ellos?
10
K
104
#7
el_Tupac
#2
ésta gente no pensó.
1
K
18
#8
jm22381
#7
Bueno, él tenía un concepto de un plan pero...
www.meneame.net/story/trump-califica-pequeno-fallo-alza-gasolina-tras-
1
K
23
#28
sorrillo
#2
EEUU está muy lejos del campo de batalla, van aprendiendo desde lejos para futuros conflictos bélicos.
0
K
11
#16
eipoc
#10
aquí los terroristas son EEUU, Israel y RU, que se han encargado de crear, formar, armar y financiar a grupos terroristas por todo el planeta, incluso ellos mismos lo llevan a cabo mediante sus servicios de inteligencia en algunos casos.
7
K
83
#23
BiRDo
#16
#20
Lo uno no quita lo otro. Que sabemos de sobra que Israel y EEUU han alimentado y creado grupos terroristas, pero eso no nos va a hacer negar que se están sembrando campos de futuros terroristas nacidos del odio hacia esos dos países.
1
K
20
#26
eipoc
*
#23
no es cierto. Confundes guerrillero con terroristas y es un error de base. Los terroristas son siempre los anglosionistas. Hamás o Hezbola, por poner dos ejemplos, son guerrilleros que defienden al pueblo y nunca van a ir a atacar fuera de su territorio.
1
K
13
#33
Eibi6
#26
ojo depende de la doctrina que sigan en el momento, Hezbola y Fatah tuvieron un buen puñado de campañas de atentados en los 70-80 por Europa; hay un puñado de libros sobre el famoso Carlos que era uno de los mercenarios más conocidos por poner un ejemplo, o el caso de donde murió el hermano de Netanyahu creo que en Uganda haciendo un rescate a un avión secuestrado por palestinos
1
K
19
#37
eipoc
#33
no tienen objetivos civiles en ningún caso. No te dejes en ganar.
0
K
10
#38
Eibi6
*
#37
hoy, ayer sí los tuvieron y mañana quien sabe. Lo único claro es que el estado Israel desde su fundación lleva matando gente indiscriminadamente y por eso existe el "terrorismo"
0
K
9
#39
eipoc
#38
en absoluto.
0
K
10
#41
BiRDo
#26
Claro, claro, y el 11M fue cosa de anglosionistas también. Anda, anda, que te vas a caer del tablero y vas a acabar lanzando loas a los GRAPO.
0
K
10
#22
BloodStar
Uno rompe 4 radares.
El otro ha matado a toda la cúpula gobernante del país, ha destruído su armada, está reventando todos los lanzadores de misiles, está reventando los refugios subterráneos paseándose con B52 por donde quieren...
Así que supongo que es un empate.
6
K
70
#27
oce
#22
uno es el ejército más poderoso y avanzado del planeta y los otros llevan de bloqueo económico mucho tiempo.
Vergüenza sería que el imperio no hubiese sido capaz de dar asestar tal daño, sin embargo que un ejército tan débil haya sido capaz de sobrevivir hasta ahora y de dejar tuerto al imperio, no es poca cosa, sobre todo porque abre la puerta a dejarlos ciegos e igualar el campo de batalla al reducir o hacer desaparecer el tiempo de respuesta para las defensas anti misiles y drones. Que por si no te has dado cuenta, es de lo que va toda la defensa y ataque iraní al no tener fuerza aérea ni superioridad o capacidad de defensa en su espacio aéreo.
0
K
7
#30
Verdaderofalso
#22
unos bombardean escuelas y otros no, unos bombardean desaladoras y otros no…
0
K
20
#31
MiguelDeUnamano
#22
Te has dejado el asesinato de las niñas, que te puede parecer irrelevante, pero no lo es.
1
K
23
#36
Eibi6
#22
un empate en lo militar es una victoria de Irán teniendo en cuenta la desigualdad de fuerzas
0
K
9
#15
azathothruna
Ojala que siga esto.
Fuerza pueblo de Iran (nada de fuerza para los ayatollas)
Muerte al zionismo, muerte al destino manifiesto
4
K
61
#25
DocendoDiscimus
#15
Personalmente pienso que cuando Irán se libre de Israel, los iraníes empezarán a buscar la forma de librarse de los ayatolás.
2
K
36
#29
azathothruna
#25
Pues si.
Algo similar pasaria en Cuba, si se va el embargo o mejor, si se va al carajo los gringos
1
K
28
#34
DocendoDiscimus
#29
En todas partes: si no intervienes, los pueblos buscan su forma de gobernarse. Y pretender que a todos les sirve el mismo sistema, o modelo, es un error, porque la cultura también tiene peso en la forma que toma un estado.
1
K
28
#35
azathothruna
#34
Cultura.
Ese fue el gran error detras de la concepcion de esa mamada de "teoria de domino"
Gracias a vietnam, se traumo a los gringos.
1
K
28
#9
fluffy
Es el problema de las guerras asimétricas actuales: Los sistemas de millones de dólares que eran perfectos cuando se instalaron, a día de hoy pueden ser atacados por un enjambre de sistemas de unos pocos cientos o menos de dólares. Al final, es un desgaste, por lo que económicamente no merece la pena ir a la guerra contra otro país. Aunque bueno, merece la pena si tienes intereses en industria armamentística, y sabes que destruyendo tus propias infraestructuras bélicas te vas a llevar un pellizco con la inversión del rearme.
4
K
51
#32
Hynkel
#9
Un tío mío -no invent- hizo la mili en la Marina en San Fernando. Comentaba que cuando se iba de maniobras conjuntas con los yankis, ellos tiraban todos los pepinos que tenían que alguno ya daría en el blanco. Los españoles no tenían presupuesto para tanto, pero tiraban apuntando bien.
Los estadounidenses siguen en las mismas. Lo llevan en la sangre. Se les da bien hacer las cosas a lo grande pero fallan estrepitosamente cuando hay que pensar y apurar.
Y ya no estamos en los años 40 del siglo pasado donde EEUU tenía medios virtualmente ilimitados. Ahora tiene unos costes que hace mucho que son insostenibles. Y el truco de la deuda eterna se ha agotado.
0
K
7
#19
alpoza
Que placer menear este envío.
4
K
50
#24
wachington
#19
La verdad es que sí.
El sábado 28 fue muy deprimente la noticia de que Estados Unidos y Israel bombardeaban Irán, pero viendo como se desarrolló la semana pasada fue más optimista.
Por el bien de todos, sobretodo de los que viven en en oriente próximo, estaría bien que la guerra fuera corta pero parece que a ambos bandos no les importe que sea larga.
1
K
28
#1
Barriales
*
Fueron de paseo y saldan trasquilados.
3
K
47
#3
sotillo
#1
Van a asesinar a mucho inocente pero estan sembrando tanto odio que terminaran pagandolo
9
K
73
#10
Miguel_Diaz_2
#3
La generación de nuevos terroristas que están fraguando EEUU e Israel por todo el mundo. Occidente va a sufrir durante décadas los desmanes de esta gentuza.
7
K
44
#20
sotillo
#10
¿Te refieres al terrorismo Israeli y de EEUU? Yo creo que sí pero podremos pararlo
2
K
36
#42
Larusico
#10
por lo menos esta vez nos libraremos de un posible 11m...p
0
K
6
#18
wachington
#1
Trasquilados no, degollados.
Ojo, que el rito musulmán con el halal es salvaje. Y el kosher también. Pero ahora les toca a los iraníes degollar.
0
K
11
#21
jm22381
De todos modos lo veis desde la óptica del pobre. Esto es un regalo en forma de contratos millonarios para reposiciones a la industria armamentística.
1
K
30
#44
eb0la
#21
Tiene el país al borde de la recesión. Los aranceles le han hecho más daño de lo que pensaban y los aliados no están comprando armas para subir el gasto al 5% del PIB, así que a destruir armamento.
0
K
9
#5
Dreamer_zzz
*
UN nuevo tipo de guerra ha aparecido y aún están adaptándose. Hasta dónde vamos a llegar?
No se si coger palomitas o meterme en un búnker. O ya directamente no pagar el alquiler y a la mierda todo.
Le preguntaré a Grok por consejo.
2
K
25
#12
StuartMcNight
#5
Le preguntaré a Grok por consejo.
Grok: No te preocupes, esas imagenes no son radares de EEUU. Son imagenes de un moñeco de carlos Mazon que se ha quemado en las fallas de 2026. No mires arriba.
21
K
237
#17
Supercinexin
#12
1
K
37
#43
Dreamer_zzz
#12
jajaja. Y el petróleo derramado en el estrecho de Ormuz? Nah... Hilillos de plastilina.
0
K
6
#13
Dramaba
#5
Pues te dirá que no vayas a Valencia...
0
K
10
#14
Eukherio
#5
Es la evolución de lo que había. Cuando los talibanes jodieron a los rusos la idea era parecida, hacer el mayor daño posible con el equipo más barato que pudieses encontrar. Si en confrontación abierta no tienes opciones no te queda otra que atacar a la cartera.
0
K
8
#11
mecheroconluz
Está visto que que es importante tener armas "inteligentes" pero es también muy importante tener armamento eficiente y barato. Un radar de este tipo no se construye de la noche a la mañana, pero de Shaheds para dejarlo totalmente inservible, se hacen decenas diariamente.
0
K
11
#4
omega7767
cuantos millones o miles de millones destruidos?
0
K
11
#6
txelin
#4
si, estaría bien echar la cuenta para saber cuánto nos toca a cada uno
0
K
9
#40
Derko_89
#4
El problema no es la pasta, esos miles de millores no son dinero para los que tienen la máquina de imprimir dólares.
El problema son las tierras raras necesarias para volver a construirlos, que dudo mucho que China se preste a venderlas
1
K
14
Ver toda la conversación (
44
comentarios)
