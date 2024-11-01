edición general
Trump califica de "pequeño fallo" el alza de la gasolina tras conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este domingo al aumento de los precios del combustible derivado del conflicto con Irán, y lo calificó de "pequeño fallo". "Es un pequeño fallo. Tuvimos que tomar ese camino. Sabía exactamente lo que iba a pasar", afirmó Trump en una entrevista con la cadena ABC News, al ser preguntado por el impacto económico de la guerra. Desde el comienzo de los combates hace una semana, el precio de la gasolina en EE.UU. ha subido un 16 % situándose en una media de 3,45 dólares por galón.

#2 tropezon
El siempre echa 20 euros a la limusina :troll:
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Si dice q sabia exactamente q iba a oasr es pq no esperaba q pasara.

Obviamente.
A.more #4 A.more
El se va a llenar los bolsillos a costa de inocentes muertos. Le da igual
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
Un pequeño fallo que es el principio de un montón de problemas encadenados que van a ir sumándose y agravándose. Podemos pintarlo de color de rosa y tratar de engañarnos, pero la energía lo mueve todo, también afecta totalmente al dólar.
