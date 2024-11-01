edición general
EEUU, el país más beligerante del mundo

"Desde 1979, ¿saben cuántas veces ha estado China en guerra con alguien?", preguntó Carter a la feligresía allí presente. "Ninguna, y en cambio nosotros hemos estado siempre en guerra". El ex presidente concluyó su clase diciendo que "EEUU solo ha estado en paz durante 16 de sus 242 años (249 años, al 5 de febrero del 2026) como nación independiente. Si se cuentan las guerras, los ataques militares y las ocupaciones militares, en realidad solo ha habido cinco años de paz en la historia de EEUU.

FatherKarras #1 FatherKarras
Nada puede ser más contrario a la estabilidad y la paz internacional que tener en una misma región un país con un arsenal atómico rodeado por otros que carecen de él, y que con razón se sentirán amenazados por el primero. Desgraciadamente sus consejos fueron arrogantemente desoídos, y combatidos, por el estado profundo que domina Washington y el 'lobby' sionista que tanto peso tiene en el Congreso de EEUU así como en la estructura administrativa del estado norteamericano. El resultado es la tragedia que hoy se vive en Irán y en otros países de la región.
#3 Mustela *
Son herederos de anglosajones.
#6 omega7767
#3 han superado a los anglosajones
WcPC #2 WcPC
Probablemente el más beligerante de la historia también.
Don_Pixote #4 Don_Pixote *
#2 me quiere sonar que el oro ahí se lo lleva Francia , anda que no dieron por culo desde la Edad Media hasta las guerras Napoleónicas

De la historia moderna por supuesto EEUU se lleva todas las medallas
#8 Jacusse
#4 las guerritas de la Edad Media no tenían nada que ver con las de hoy. Eran escaramuzas. Con arranques y paradas. Con efectos locales.

Las de hoy tienen efectos globales.
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#8 es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_por_número_de_muertos

Las cruzadas y otros conflictos dicen lo contrario…
#5 omega7767
no son guerras. Llamar a las cosas por su nombre. Por decir, llaman guerra a la catastrofe de Gaza

Son invasiones, asesinatos, bombardeos indiscriminados, genocidios, secuestros, expolio, robos.

No son guerras
#7 Jacusse
Dentro de unos 2 o 3 siglos van a ser recordados como el cáncer del mundo de la época. Guerras, cambio climático, etc... Malos de película.

Lástima que no podremos ser testigos de esas generaciones futuras juzgando con severidad semejantes atrocidades.
