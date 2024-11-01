EEUU, el país más beligerante del mundo

"Desde 1979, ¿saben cuántas veces ha estado China en guerra con alguien?", preguntó Carter a la feligresía allí presente. "Ninguna, y en cambio nosotros hemos estado siempre en guerra". El ex presidente concluyó su clase diciendo que "EEUU solo ha estado en paz durante 16 de sus 242 años (249 años, al 5 de febrero del 2026) como nación independiente. Si se cuentan las guerras, los ataques militares y las ocupaciones militares, en realidad solo ha habido cinco años de paz en la historia de EEUU.
De la historia moderna por supuesto EEUU se lleva todas las medallas
Las de hoy tienen efectos globales.
Las cruzadas y otros conflictos dicen lo contrario…
Son invasiones, asesinatos, bombardeos indiscriminados, genocidios, secuestros, expolio, robos.
No son guerras
Lástima que no podremos ser testigos de esas generaciones futuras juzgando con severidad semejantes atrocidades.