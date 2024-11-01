La guerra oculta que EEUU diseñó en Irán y el error de cálculo que lo podría cambiar todo

Esta es la crónica de un desastre anunciado. Y lo cierto es que esta guerra posiblemente no empezó con un ataque físico sino más bien con un ataque financiero quirúrgico diseñado para utilizar a la población civil iraní como carne de cañón. Lo que voy a contar me sorprendió porque realmente no tenía idea, pero es real y explica una parte del todo. La guerra lo sabemos, empezó ya en 2025 con una ataque por sorpresa de Israel sobre Irán y fue detenida in extremis por un Trump que con los bombazos sobre varias instalaciones subterráneas (...)
Por otro lado, me parece que atacar en estos términos sabiendo que los anti misiles o interceptores son un lujo. Que dentro de poco incluso inservibles, desde que existen los misiles supersónicos como el Oreshnik y seguro que hay más, es ser cortito.
Ya se vio en el conflicto en el Yemen que un ataque a la flota americana, por saturación, es efectivo. Por tanto, cualquier ataque por saturación es efectivo si lo mantienes.
A veces me sorprende la poca visión que tienen algunos políticos, creyéndose mejor que analistas que llevan décadas vigilando y analizando a esos países.