57
meneos
1544
clics
Pantomima full - ex - futbolista
Pantomima full. Ex- futbolista. Crack que hizo Crack.
|
etiquetas
:
pantomima full
,
ex - futbolista
ocio
15 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
manbobi
Extremo centro. Real como la vida misma.
6
K
100
#5
Andreham
*
Creo que habría tenido más gancho si en vez de admitir que es una colaboración a mitad del sketch hubieran hecho un final o post-creditos del palo "Bueno, vuelta al tajo, que de la cara sólo no se vive" dejando caer que tras ser futbolista de la selección ahora tiene que currar en un flexicar de hacendado.
Me ha hecho mucha gracia el momento de "vemos pelis... como la de la F1" jaja
3
K
34
#9
EISev
#5
lo del flexicar me hace gracia porque justamente conocí a un ex-futbolista de segunda división, ligas extranjeras poco potentes, etc en una empresa que se dedicaba a la compraventa y exportación de vehículos de segunda mano
lo que aprendió de idiomas le sacó partido así. Será pagado pero da el pego totalmente.
1
K
20
#12
Ludovicio
La "escena post créditos" es realismo crudo.
Maravilloso
1
K
32
#1
Sinfonico
*
#0
Joder, vaya manera de hacer un envío, cúrratelo algo
Edito: así por lo menos
1
K
26
#4
lixivia
#1
Es que Pantomima full se vende solo
2
K
31
#6
kumo
*
No suelo decir esto, pero lo he visto flojete, flojete. Empieza bien, pero luego hay deriva... Luego el final mejora.
1
K
19
#11
Fernando_x
#6
El final espectacular
2
K
33
#13
MIrahigos
#11
Igual hay gente que no lo ha visto, a mi me ha parecido que era publicidad de YouTube y lo he cerrado, he tendido que volver a tras
0
K
11
#14
themarquesito
#11
El final ha sido lo mejor, Alberto está genial haciendo de no-actor metido a actor circunstancial que resulta completamente acartonado.
0
K
20
#3
ombresaco
Por fin es viernes!
0
K
12
#7
taSanás
#3
los lunes Laboro, los viernes pantomima...
1
K
20
#15
daniMate
Voy a ir a YaChoche a comprar un coche solo por este anuncio.
0
K
10
#10
yocaminoapata
Muy flojo, muy muy flojo
0
K
8
#8
Natxelas_V
Es tan patético que da yuyu ajeno. Lo clavan, como siempre.
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
