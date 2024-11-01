Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"

“Están aqui las dos Españas juntas, lo que no ha conseguido Reverte con Uclés lo has conseguido tú”, le dijo el catalán al valenciano solo sentarse. Y empezó a lanzar una batería de temas que fueron desde el sexo anal, a pedir trabajo en Espejo Público para su “amiga” Laura Fa y lamentar las palabras de Los Morancos hacia Jorge Javier Vázquez, con una mini crítica a Motos: “Estuviste bien porque ya empiezas a parar ese tipo de cosas, lo que pase es que todavía os cuesta”. Tras ello, fue directo con Motos: “¿Cuándo me vas a preguntar por Pedro S
Tras sus palabras, Trancas aprovechó para subrayar lo siguiente: “En El Hormiguero estamos todos en contra del fascismo, sorpresa”. Y Giró aseguró que no lo dudaba.
Antes de marcharse, el invitado pidió
Y creeme, al ego de Pablo... le escuece como un palo cactus por su orto.
El caso es que hay un poco de comentarios de tu cinismo, otros lo llamarían equidistancia selectiva.
Pero en todo caso, lleva razón en lo que dice o no?
si bebo vino, borracho; y si no lo bebo, miserable
Otra opción:
x.com/Jose_Gallego_7/status/985953936652849154