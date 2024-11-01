edición general
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"

“Están aqui las dos Españas juntas, lo que no ha conseguido Reverte con Uclés lo has conseguido tú”, le dijo el catalán al valenciano solo sentarse. Y empezó a lanzar una batería de temas que fueron desde el sexo anal, a pedir trabajo en Espejo Público para su “amiga” Laura Fa y lamentar las palabras de Los Morancos hacia Jorge Javier Vázquez, con una mini crítica a Motos: “Estuviste bien porque ya empiezas a parar ese tipo de cosas, lo que pase es que todavía os cuesta”. Tras ello, fue directo con Motos: “¿Cuándo me vas a preguntar por Pedro S

candonga1
...las hormigas le animaron a que dijera “algo bueno” de la ultraderecha, pero Marc fue tajante: “La ultraderecha y el fascismo no tienen nada de bueno y lo van a comprobar si les votan. Hay informes de cómo afectó los 40 años de dictadura en España y concuerdan en que arruinó el país”.

Tras sus palabras, Trancas aprovechó para subrayar lo siguiente: “En El Hormiguero estamos todos en contra del fascismo, sorpresa”. Y Giró aseguró que no lo dudaba.

Antes de marcharse, el invitado pidió

CharlesBrowson
teatro, en verdad ambos trabajan para la misma empresa, asi si polarizan mas, las dos filiales se lo llevan calentito.
Edheo
#1 Y aún así... bien vale el zasca.
Y creeme, al ego de Pablo... le escuece como un palo cactus por su orto.
Almirantecaraculo
#1 si le crítica, es teatro, si calla es cobarde. Si está en la uno, es un enchufado y si se va a Telecinco es un vendido.
El caso es que hay un poco de comentarios de tu cinismo, otros lo llamarían equidistancia selectiva.
Pero en todo caso, lleva razón en lo que dice o no?
ombresaco
#4 Si canto me llaman loco; y si no canto, cobarde
si bebo vino, borracho; y si no lo bebo, miserable

Otra opción:
x.com/Jose_Gallego_7/status/985953936652849154
Stringerthanks
A éste no le tira los tejos?
