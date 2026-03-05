El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."

El colectivo, conocido por su ideología neonazi, ha lanzado un tuit en el que sorprendentemente critica a la derecha española y acaba situando a Pedro Sánchez en una posición más “patriota” frente a Donald Trump.
Todos de mierda hasta el cuello"
Le quitas al insulto a Sanchez y la verdad que lo han clavado
Mientras tanto Abascal poniendo el culo en pompa
Cuando más patriotas y banderas tenga, más rápido venden su país a los de fuera
estos fachas son anti judíos y eso es lo que les puede
en el fondo han dicho algo coherente, pero por motivos chungos. Si en vez de atacar con Israel , USA hubiera atacado por su cuenta sin los sionazis, seguro que les parecía bien.
De todos modos, cuando los nazis de NN te apoyan.... no se, igual es momento de ir tambien a bombardear algo por ahi en irán. ... no es bueno estar de acuerdo con cierta gente
Pues lo mismo, tú puedes tomar una buena decisión y obviamente puede ocurrir que la mayor bazofia del mundo coincida contigo. Aunque sea por razones distintas. Como se ha llegado a esa conclusión puede ser por vías muy diferentes. El camino recorrido también cuenta, o mejor dicho, el camino es más importante que el destino final.
(No sé en que novela decían eso, pero aquí queda bien y potente )
Sin embargo promovió algunas leyes de protección animal ;
Cierto es que en alguna cosa se pueda coincidir , al igual que un reloj da bien la hora dos veces al día ;
Defender la soberanía no es más de derechas o más de izquierdas.
Los líos te los estás haciendo tú.
Si Trump en vez de venir con amenazas o con represalias, hubiera venido de forma sibilina, poniendo pruebas falsas como hizo Bush, tratando de vender un argumento, .... quizás lo compren con tal de ir a matar musulmanes.
Con la guerra de Irak, casi todo el mundo estaba en contra, nadie entendía que hacíamos allí, y no sabría asegurar en que pensamiento caería esta gente. En esta guerra que ni se han molestado… » ver todo el comentario
Hay un refrán que por viejo no es menos válido: "la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero".
LA DERECHA ESPAÑOLA ES UNA PUTA MIERRRRRDAAAA. Vendepatrias, lamebotas, panda de niñatos pijos malcriados que no han dado doblado el lomo en su vida.
Y a todos los que les votáis os digo que jamás, JAMÁS seréis como ellos. Nunca . Seguiréis siendo unos pobres de mierda como los demás.
Los MAGA no quieren guerra, quieren fuera a los inmigrantes y les colaron el gol de los aranceles pero los están empezando a sufrir.
Fuera de los MAGA está los republicanos belicistas que quieren guerra y control comercial.
Y por supuesto terminaba con un "Señores diputados, digan conmigo ¡Viva España!"
No, y tampoco podría decir "Arriba España". Pero es verdad que si hace un discurso con lo de sentirse orgulloso de ser español, la importancia de la soberanía nacional y los valores por encima de los intereses espurios, iba a dejar difícil la réplica a la derecha.
- No tenemos claro qué postura tomar ante esta situación. Si un grupo seguidor nuestro nos critica sutilmente*, vemos las reacciones y en función de eso decidimos.
*la crítica es a toda la clase política, y ligeramente concentrada en PS, pero no dice nada explícitamente de vox (al menos en ese tweet)
Lo veo muy retorcido, pero no descarto nada.
Como tiene que estar la cosa, para que sus bases los pongan a parir
Todos sabemos que no.
Que tus votos reflejen un criterio es cosa de rojos.
Y uno de ellos es, efectivamente el seguimiento a la idea de la confabulación judeo-masonico-comunista.
- Mañana mismo te compro un cinturón tontolaba.