El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."

El colectivo, conocido por su ideología neonazi, ha lanzado un tuit en el que sorprendentemente critica a la derecha española y acaba situando a Pedro Sánchez en una posición más “patriota” frente a Donald Trump.

#2 El Marca dando publicidad a un grupo neonazi. Nada nuevo cara al sol.
"Cómo de podrida tenemos España, que si un agente extranjero como Trump ordena que cedamos territorio para una agresión militar ilegítima, por estricto interés sionista, haya sido más “patriota” Dirty Sánchez, que la supuesta alternativa “patriota”

Todos de mierda hasta el cuello"

Le quitas al insulto a Sanchez y la verdad que lo han clavado xD xD
Mientras tanto Abascal poniendo el culo en pompa
#1 y Ayuso también

Cuando más patriotas y banderas tenga, más rápido venden su país a los de fuera
#1 #8 Su patria es el dinero.
#23 eso es algo obvio para muchos, pero parece que a toda esta juventud neo-fascistilla que anda por ahí todavía no le ha entrado en la cabeza. Es una pena que parece que vayamos a necesitar que nos gobiernen fascitas, para que hordas de idiotas atontaos con pocas luces despierten y se den cuenta de qué representa realmente la derecha.
#8 Los fachas hispanos ( los de aquí como los hispanoamericanos) no son más que " Tíos Tom" para los yankis.
#1 me sorprende que fueran tan coherentes y sin faltas de ortografía
#11 Cierto...venía precisamente a apuntillar lo mismo jajajaja
#11 Alguno de ellos tendrá estudios, por simple estadística
#1 a ver, no nos vengamos arriba....
estos fachas son anti judíos y eso es lo que les puede
en el fondo han dicho algo coherente, pero por motivos chungos. Si en vez de atacar con Israel , USA hubiera atacado por su cuenta sin los sionazis, seguro que les parecía bien.

De todos modos, cuando los nazis de NN te apoyan.... no se, igual es momento de ir tambien a bombardear algo por ahi en irán. ... no es bueno estar de acuerdo con cierta gente
#31 Por qué no? Siempre puedes coincidir con algo con la peor gentuza del mundo. Por ejemplo se dice que Hitler era vegetariano. Por lo tanto, es malo ser vegetariano porque Hitler lo era?
#35 ufff.. aqui un fan del chuletón!
#39 Da igual, yo tampoco soy vegetariano, pero el argumento sirve. Ser vegetariano no es negativo de per sí (una opción que no adoptaría) pero no es mala de por sí.

Pues lo mismo, tú puedes tomar una buena decisión y obviamente puede ocurrir que la mayor bazofia del mundo coincida contigo. Aunque sea por razones distintas. Como se ha llegado a esa conclusión puede ser por vías muy diferentes. El camino recorrido también cuenta, o mejor dicho, el camino es más importante que el destino final.

(No sé en que novela decían eso, pero aquí queda bien y potente :-) )
#42 El archivo de las tormentas y el pesado de Dalinar con el libro el camino de los reyes? Camino antes que destino... Aunque seguro que es un tropo la leche de habitual.
#57 Probablemente. Porque lo he leído varias veces, al libro, así que será de allí.
#35 Hitler era un pedorro , su dieta se debía a problemas estomacales y a lo que la época se consideraba un tratamiento para estos;

Sin embargo promovió algunas leyes de protección animal ;

Cierto es que en alguna cosa se pueda coincidir , al igual que un reloj da bien la hora dos veces al día ;
#35 Hitler no era vegetariano... de vez en cuando se metía un buen chuletón, pero como tenia problemas de digestión crónicos lo que mas consumía era, por razones medicas, huevos, lácteos, verduras, sopas, arroz, pasta, patatas y fruta
#31 Nadie está defendiendo a estos nazis y todo el mundo entiende por donde va el meneo.
Defender la soberanía no es más de derechas o más de izquierdas.

Los líos te los estás haciendo tú.
#40 vendo sarcastómetro barato :shit: :shit:
#31 yo toda opinión que conlleve que se peleen entre ellos, me alegra
#31 Osea que tu lógica indica que como NN dice que está de acuerdo con una decisión política de un gobierno al que odian, ese gobierno debería participar en una guerra ilegal y bombardear para dejar claro que no quieren nada con NN, muy lógico desde luego no parece.
#31 también en su mensaje, de lo primero que se quejan es ceder territorio a Trump.
Si Trump en vez de venir con amenazas o con represalias, hubiera venido de forma sibilina, poniendo pruebas falsas como hizo Bush, tratando de vender un argumento, .... quizás lo compren con tal de ir a matar musulmanes.

Con la guerra de Irak, casi todo el mundo estaba en contra, nadie entendía que hacíamos allí, y no sabría asegurar en que pensamiento caería esta gente. En esta guerra que ni se han molestado…   » ver todo el comentario
#31 "De todos modos, cuando los nazis de NN te apoyan.... no se, igual es momento de ir tambien a bombardear algo por ahi en irán"

Hay un refrán que por viejo no es menos válido: "la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero".
#1 Si lo triste es que estos solo se ponen del lado de Sánchez porque son nazis puros y no quieren tener nada que ver con Israel. Si fuesen solo los americanos bombardeando moros seguro que no decían una mierda.
#1 Coño eso mismo lo he leido en comentarios aqui estos ultimos dias xD
#1 Los comentarios son la risión. Los fachas partiéndose la cara entre ellos.
#1 "Dirty Sanchez" es el único en Europa que no le está haciendo un dirty sanchez a Trump.
#1 Obescal, habla con propiedad
La derecha de este país es una puta mierda. Ni patriotas ni hostias. Simplemente TODO LO CONTRARIO de lo que diga la izquierda, aunque la izquierda esté defenfiendo nuestra soberanía sobre los grandes tiranos.

LA DERECHA ESPAÑOLA ES UNA PUTA MIERRRRRDAAAA. Vendepatrias, lamebotas, panda de niñatos pijos malcriados que no han dado doblado el lomo en su vida.

Y a todos los que les votáis os digo que jamás, JAMÁS seréis como ellos. Nunca xD. Seguiréis siendo unos pobres de mierda como los demás.
#10 es que la derecha es eso, la derecha nunca ha defendido al obrero, ha defendido siempre sus intereses y por eso son lamebotas y vende patrias. Si defendiesen al pueblo por delante de la burguesía serían izquierda y no derecha.
#10 Mentalidad de esclavo. Sin insultos.
#10 Con Trump se está viendo las costuras en su propip partido.

Los MAGA no quieren guerra, quieren fuera a los inmigrantes y les colaron el gol de los aranceles pero los están empezando a sufrir.
Fuera de los MAGA está los republicanos belicistas que quieren guerra y control comercial.
El Marca dando publicidad a un grupo neonazi. Nada nuevo cara al sol.
#2 A mi me parece un gran servicio público. El marca es lo único que leen la mayoría de votantes de Vox y buena parte de los del PP. Hay que informarlos de que en la derecha hay distintas versiones de la pulserita de España.
#28 El nazismo nunca es una opción.
#36 Si es para que pierdan presencia institucional por la división del voto, con su pan se lo coman.
Dirty Sánchez es una expresión con origen anglo, un patriota de bien lo llama el perro.
#5 It's Sánchez, bitch.
#7 en español, se dice hijo de playa
#5 Perro Sanxe.
#5 Han debido de publicar directamente una traducción realizada por ChatGPT/dow.
Esto hará sangrarle los ojos a Ayuso.
#4 bien pues.....aunque con esos ojos corre peligro :shit:
Si fuese Pedro Sanchez, en la comparecencia en el congreso me marcaba un discurso nacionalista y dejaba a la derecha descolocada.
Y por supuesto terminaba con un "Señores diputados, digan conmigo ¡Viva España!"
#13 Pues VOX y el PP se lo han puesto a huevo para que coja el filón, ya es cuestión suya que sepa aprovecharlo.
#19 Es lo que dice el titular de www.meneame.net/story/trump-devuelve-bandera-espana-izquierda y creo que tiene toda la razón
#13 como te gustaría que dijera "una, grande y libre", eh pillín?
#34 Ja, ja, ja.
No, y tampoco podría decir "Arriba España". Pero es verdad que si hace un discurso con lo de sentirse orgulloso de ser español, la importancia de la soberanía nacional y los valores por encima de los intereses espurios, iba a dejar difícil la réplica a la derecha.
Vox les habrá dado instrucciones, no son de fiar es de lo peor que hay en España.
#3 ¿Vox les ha dado instrucciones a los nazis de NN para que echen mierda de...Vox? No tiene mucho sentido eso.
#6 Es para lavar su imagen, se lo habran recomendado
#9 Perdona, pero sigo sin entender tus comentarios. ¿Para lavar la imagen de Vox está NN echando mierda de Vox a petición de Vox? o ¿Para lavar la imagen de NN, los de NN están echando mierda a Vox a petición de Vox?
#15 Les habrán dado instrucciones a NN para lavar su imagen como moderados, con todo lo que tienen pendiente, por eso los ponen a parir a ver si cuela.
#15 Para lavar la imagen de NN
#6 de forma muy retorcida puede ser una especie de globo sonda.
- No tenemos claro qué postura tomar ante esta situación. Si un grupo seguidor nuestro nos critica sutilmente*, vemos las reacciones y en función de eso decidimos.

*la crítica es a toda la clase política, y ligeramente concentrada en PS, pero no dice nada explícitamente de vox (al menos en ese tweet)

Lo veo muy retorcido, pero no descarto nada.
#3 ¿Alguien ha dicho que sean de fiar?
#41 Ninguno de los dos ni NN ni Vox
A Frijolito lo sacas de ir de vacaciones con narcos, es más inútil que el cenicero de una moto. Santivago Abascal, ni a ese cinecero llega :-D
Como tiene que estar la cosa, para que sus bases los pongan a parir xD
La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero.
Sera verdad lo que dicen, pero amiwitos... hemos perdido el norte si estamos aqui dandole visibilidad e importancia las declaraciones de putos nazis.
#16 por un lado, toda la razón. Por otra, si desde la derecha mediática no tienen problema en estar todo el día cacareando con "la brecha de la izquierda", precisamente para dividir y debilitar, no veo el problema en sacar a la luz que hasta los más nazis (que luego bien que usa VOX cuando les interesa) están llamando vendepatrias a la "derecha constitucionalista"
Un reloj roto puede dar bien la hora un par de veces al día.
Por lo que sea a los cerdos estos no les ha llegado la subvención de "Israel" y quieren casito.
¿Pero van a dejar de votar a PP y Vox?
Todos sabemos que no.

Que tus votos reflejen un criterio es cosa de rojos.
Hasta los pxtos neonazis son más coherentes que los lideres de la derecha española. Feijoo y Abascal deberían hacérselo mirar.
Nueva estrategia de los suNNormales, situarse junto al perro para manchar su imagen
#12 Yo creo que es más bien la problemática que tiene la ultraderecha para saber si son antijudíos como siempre o sionistas como reclama el neonazismo/sionismo internacional.
#18 dicotomías irresolubles.
#21 No es que no pase también en la izquierda. Pero la derecha tiene un de puntos que no son fácilmente conciliables. Y la extrema derecha con mayor razón.
Y uno de ellos es, efectivamente el seguimiento a la idea de la confabulación judeo-masonico-comunista.
#12 No, hay mucho perfil de extrema derecha llamando de todo a PP/Vox por no defender los intereses de España y posicionarse junto a Trump e Israel.
#20 y colateralmente, esto.
- ¡¡Mira mamá, con una sola mano y no se me caen los pantalones!!
- Mañana mismo te compro un cinturón tontolaba.
Te ha faltado escupirles, pero por lo demás, bien.

xD xD xD xD
"La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero", aquí los porqueros tienen razón.
Sería una pena que apareciera un nuevo partido patriota para hacerle la competencia a Vox...
Pedro sanchez es el único que puede recibir a la vez elogios de núcleo nacional y del ayatola. :troll:
Sorprende la publicidad que le están dando en medios de tirada nacional.
