edición general
41 meneos
52 clics
La prensa internacional se fija en el discurso de Sánchez y deja un veredicto claro: "Se ha posicionado como el líder de la resistencia de izquierdas en Europa"

La prensa internacional se fija en el discurso de Sánchez y deja un veredicto claro: "Se ha posicionado como el líder de la resistencia de izquierdas en Europa"

La prensa internacional se ha hecho eco del discurso de Sánchez, una respuesta velada a Trump, que este martes amenazó a España con cortar lazos comerciales por no dejar a EEUU utilizar las bases de Rota y Morón para sus maniobras militares en Irán. El socialista es uno de los pocos líderes de la OTAN y la UE que se ha atrevido a enfrentarse al presidente estadounidense.

| etiquetas: pedro sánchez , lider , europa , izquierda , trump , guerra
34 7 0 K 407 actualidad
19 comentarios
34 7 0 K 407 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 concentrado
Hacia donde ha derivado el mundo para que el PSOE sea considerado de izquierdas :troll:
13 K 171
#3 Grahml *
#1 #2 Esto siempre aplica con el perro por medio  media
0 K 20
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#1 imagínate la ventana de Overton, cuando los antiguos miembros del partido republicano se les llama RINO y han sido sustituidos por los MAGA, o a Musk apoyando a Tommy Robinson porque Farage es un blando
5 K 81
juliusK #7 juliusK
#1 cosas veredes amigo concentrado
0 K 8
ochoceros #8 ochoceros
#1 La realidad es que está más cerca del centro Podemos que el PSOE.
0 K 12
#12 omega7767
#8 :-D :-D :-D

Por todas partes definen a Podemos de extrema izquierda y ahora resulta que es casi centro.

Que es lo siguiente, ¿Vox es centro?
0 K 11
#19 RecórtateTú
#12 Qué es para ti extrema izquierda? No busques enlaces, nadie parece tener claro el concepto, quiero saber lo que piensa la gente de a calle sobre qué es considerado extrema izquierda.
Pedir respetar el derecho internacional es ser de extrema izquierda?
Pedir desmarcarse de una relación tóxica que no nos ha deparado beneficios, es ser de extrema izquierda?
Ser crítico con un Gobierno, supuestamente hermano ideológicamente, es ser de extrema izquierda?
Luchar por el feminismo o por el…   » ver todo el comentario
0 K 7
JackNorte #10 JackNorte
#1 Hacia la extrema derecha es logico , todo es izquierdas si se compara con la extrema derecha. La prensa internacional que usa Israel de propaganda considera de izquierdas hasta a los democratas. xD
0 K 12
#14 luckyy
#1 A la ultraultra derecha llamada antes nazismo y financiado siempre por el capitalismo, como el frenquismo o el fascismo.
0 K 11
porquiño #16 porquiño
#1 manda carallo! Yo siempre ejerzo mi derecho a elegir partido apoyando a la izquierda. Nunca he tenido ni la más mínima intención de meter una papeleta del PSOE >:-(
0 K 10
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Joder con Trump ... ha hecho de izquierdas a Pedro Sanchez.

Claro que al lado de Trump, Adolfo Suarez escoraba peligrosamente hacia el comunismo.
2 K 29
tusitala #5 tusitala
#2 Y Franco era de centro
0 K 10
LoboAsustado #11 LoboAsustado
#5 Como decía él mismo "Haga como yo, no se meta en política" xD
0 K 9
mmlv #18 mmlv *
Más que la "resistencia de izquierdas" yo diría la resistencia europea y la resistencia ética, lo que está defendiendo Sánchez son los teóricos valores de paz, derecho internacional, derechos humanos, etc que se inspiran la Unión Europea, las posturas belicistas y de vasallaje de Merz o Macron pisoteando el derecho internacional son una puta vergüenza
0 K 20
YoSoyTuPadre #13 YoSoyTuPadre *
Imaginaos lo jodidos que estamos los zurdos europeos para tener que poner a Sanchez de referente :shit:

Aunque bueno, viendo lo que tiene la derecha europea de referente tampoc es que estén mucho mejor: Merz, Von der Leyen, Kallas, etc
1 K 14
katyu12 #4 katyu12
Todavía hay partido, Pedro :-)
0 K 9
aupaatu #15 aupaatu *
Teniendo en cuenta que solo en Rumania, Malta y Dinamarca tienen gobiernos con mayoria socialista es normal que en España con el respaldo mayoritario de la Izquierda les parezca de Izquierdas.
0 K 9
#17 Y_digo_yo
Lo lamentable es que aún nos mangonean. ¿Qué izquierda? ¿Es la guerra de Irán una guerra de ideologías? Es una guerra imperialista, las derechas tienen mucho margen para rechazar esta guerra.
Deberían decir que Sánchez se alza como el líder del mundo libre, del derecho Internacional. Eso es lo que está en juego, la poca democracia internacional que existe, la vigencia de la ONU como lugar de coordinación internacional y de resolución de conflictos, el vasallaje a los designios del Hegemón. No es izquierda vs derecha.
0 K 9
oceanon3d #9 oceanon3d
Pedro Skywalker vs Trump Palpatine
0 K 8

menéame