La prensa internacional se fija en el discurso de Sánchez y deja un veredicto claro: "Se ha posicionado como el líder de la resistencia de izquierdas en Europa"

La prensa internacional se ha hecho eco del discurso de Sánchez, una respuesta velada a Trump, que este martes amenazó a España con cortar lazos comerciales por no dejar a EEUU utilizar las bases de Rota y Morón para sus maniobras militares en Irán. El socialista es uno de los pocos líderes de la OTAN y la UE que se ha atrevido a enfrentarse al presidente estadounidense.
Por todas partes definen a Podemos de extrema izquierda y ahora resulta que es casi centro.
Que es lo siguiente, ¿Vox es centro?
Pedir respetar el derecho internacional es ser de extrema izquierda?
Pedir desmarcarse de una relación tóxica que no nos ha deparado beneficios, es ser de extrema izquierda?
Ser crítico con un Gobierno, supuestamente hermano ideológicamente, es ser de extrema izquierda?
Luchar por el feminismo o por el… » ver todo el comentario
Claro que al lado de Trump, Adolfo Suarez escoraba peligrosamente hacia el comunismo.
Aunque bueno, viendo lo que tiene la derecha europea de referente tampoc es que estén mucho mejor: Merz, Von der Leyen, Kallas, etc
Deberían decir que Sánchez se alza como el líder del mundo libre, del derecho Internacional. Eso es lo que está en juego, la poca democracia internacional que existe, la vigencia de la ONU como lugar de coordinación internacional y de resolución de conflictos, el vasallaje a los designios del Hegemón. No es izquierda vs derecha.