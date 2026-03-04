La prensa internacional se fija en el discurso de Sánchez y deja un veredicto claro: "Se ha posicionado como el líder de la resistencia de izquierdas en Europa"

La prensa internacional se ha hecho eco del discurso de Sánchez, una respuesta velada a Trump, que este martes amenazó a España con cortar lazos comerciales por no dejar a EEUU utilizar las bases de Rota y Morón para sus maniobras militares en Irán. El socialista es uno de los pocos líderes de la OTAN y la UE que se ha atrevido a enfrentarse al presidente estadounidense.