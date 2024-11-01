edición general
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"

China rechazó este miércoles que el comercio sea empleado como arma o como herramienta de presión política, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar las relaciones comerciales con España por prohibirle a EEUU el uso de las bases de Rota y Morón durante su operación militar contra Irán.

efectogamonal #1 efectogamonal *
La base de Rota es parte estratégica de la OTAN y la fiesta bélica que se han montado USA y el estado genocida de Israel contra Iran, no es una misión de la OTAN.

Chantajear a un miembro de la OTAN en esos términos, cuando menos debería acarrear graves consecuencias.

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
El "mundo basado en reglas" con el que tanto imbécil sacaba pecho no hace tantos años.
#8 candonga1
#2 Aquí mismo, en MNM hace tan solo unos pocos meses.
#5 Toponotomalasuerte
El puto sanxe!!! Hace dos días lo colgaba de un puto pino y ahora me hace sentir orgulloso de ser español.
Ahora que cumpla y que no sea con la boca pequeña!!!
Y que aproveche y se saque algo de Winnie, que España está de moda.
#4 jaramero
El comercio es lo que ha hecho avanzar a la humanidad y la guerra siempre la ha hecho retroceder.
Ludovicio #6 Ludovicio
#4 Para EEUU la frontera entre comercio y guerra es inexistente.
Solinvictus #9 Solinvictus
#4 pero ha hecho avanzar la ciencia.
Sinyu #10 Sinyu
#4 La inventiva de los humanos a la hora de matarse entre ellos és infinita. Los avancés tecnológicos que acarrea una guerra es i muy superior que en los períolos de paz. Des de sustitución de unos materiales por otros, nuevas aleaciones, nuevas formas de comunicaciones, o los mismos aviones, trenes o barcos.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
los yuanes son los yuanes, y bien que dicen los chinos, sera por grande que es el mundo, ni-hao pichita, hagamos negocio
#11 tierramar
EEUU nunca ha sido aliado es nuestro invasor, el cuento de ser aliados es la mentira utilizada para montar la OTAN e invadirnos con sus bases militares. 300 bases militares en Europa, y encima querían invadir también Groenlandia para colocar más bases apuntando a un núcleo nuclear ruso, están preparando una guerra contra Rusia desde suelo europeo. Si gobierno PP.VOX nos emten en la guerra
#7 cocococo
China será y supongo que ya es la gran potencia mundial. Hay que empezar a aprender a hablar en chino.
menéame