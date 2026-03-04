Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”

EE UU e Israel intensifican los ataques contra Irán mientras Teherán lanza misiles y drones en Arabia Saudí, Kuwait y Qatar | Teresa Ribera, ante las amenazas comerciales de Trump: “Vimos algo similar con Groenlandia, lo importante es mantenerse firme” |
Artículo 591
Con las mismas penas señaladas en el artículo anterior será castigado, en sus respectivos casos, el que, durante una guerra en que no intervenga España, ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones publicadas por el Gobierno para mantenerla.
Artículo 592
1. Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los
… » ver todo el comentario
Israel pide a los estados musulmanes que ataquen a Ceuta y Melilla por señalar sus ilegalidades.
Yo tengo muy claro quien es el enemigo de España. Y son los traidores de Abascal y Feijoo.
bastante bueno esta vez la verdad
Pero no obligue a los demás a meterse, es su guerra
Asi que lo lógico es esto, no ayudar a generar guerras, que a saber a que puede desembocar.