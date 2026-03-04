edición general
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”

EE UU e Israel intensifican los ataques contra Irán mientras Teherán lanza misiles y drones en Arabia Saudí, Kuwait y Qatar | Teresa Ribera, ante las amenazas comerciales de Trump: “Vimos algo similar con Groenlandia, lo importante es mantenerse firme” |

StuartMcNight
Ahora solo falta empezar a aplicar el codigo penal contra los golpistas y traidores de la derecha.

Artículo 591

Con las mismas penas señaladas en el artículo anterior será castigado, en sus respectivos casos, el que, durante una guerra en que no intervenga España, ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones publicadas por el Gobierno para mantenerla.

Artículo 592

1. Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los

…
shake-it
El perrochanche ha tenido la inmensa suerte de coincidir temporalmente con la peor generación de políticos mundiales de la historia. En comparación parece un gran estadista, cuando todos sabemos que no lo es. Este es el nivel. En el reino de los ciegos el tuerto es el rey
JoseRvValjean
#5 Todo lo que le rodea tanto en la oposición como a nivel mundial está repleto de políticos de mierda, basura, psicópatas, narcisistas y escoria de muy diverso pelaje, probablemente Xi jin Ping sea un estadista en condiciones poco más.
hdblue
EE. UU. nos amenaza por no lamerle las botas.
Israel pide a los estados musulmanes que ataquen a Ceuta y Melilla por señalar sus ilegalidades.

Yo tengo muy claro quien es el enemigo de España. Y son los traidores de Abascal y Feijoo.
RecórtateTú
#8 Exacto, que no se nos olvide que de ganar esta gente, entraríamos en la guerra de cabeza y en primera línea. Votar a la derecha es votar sangre, muerte y ruina, espero que sus votantes lo tengan claro, pues serán cómplices directos.
Pacofrutos
"No war, yes peace"
2 K 27
Iruñakis
Coherencia, me ha gustado esa palabra, es sencilla pero potente ante lo que está pasando.
snowdenknows
este es el discurso de pedro sanchez
www.youtube.com/watch?v=_3AFbGyH9zc
bastante bueno esta vez la verdad
rbrn
Pues ya ves, no puedo con Sánchez, le tengo auténtica aversión, pero con esto creo que está acertando de lleno. Primero porque como sociedad, a nivel global, debemos oponernos a las guerras, y segundo porque creo que es una estrategia política muy adecuada que le va a permitir recuperar votos, "No a la guerra" trae muchos recuerdos y tiene mucha fuerza.
Niessuh
#4 Tambien beneficia a España en sus relaciones con el mundo árabe. Es el único país Europeo que resulta amistoso entre en mundo musulmán y eso a largo plazo puede ser muy beneficioso, aunque aquí despreciemos esos contactos en gran medida.
obmultimedia
#4 Al final acabaréis votando a Pedro Sánchez hasta a los que no os gusta Pedro Sánchez. :-D :-D
Kleshk
Si EEUU se quiere meter con guerra con Irán...que se meta

Pero no obligue a los demás a meterse, es su guerra
egon_
Una vez más, Sánchez se la saca y deja al resto de políticos nacionales y mundiales en ridículo.
asola33
Tiene un recuerdo claro de Aznar e Irak.
capitan.meneito
#9 creo que todos lo tenemos.
Mesopotámico
Don´t mess with Perrosanxeess
hazardum
Una cosa es defender a un aliado de un ataque, y otra ayudarle a las guerras que trump les salga de los cojones porque tienen intereses económicos y temas con israel, les importan 2 cojones el bienestar de las personas de irán o de cualquier otro pais, esto solo lo hace por beneficio suyo y de israel.

Asi que lo lógico es esto, no ayudar a generar guerras, que a saber a que puede desembocar.
