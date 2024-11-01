La cobardía de la derecha en España será inmortal

Hoy en mi campaña contra la élite de pederastas discutía con uno de sus bots. Públicamente agradezco a Pedro Sánchez por no meternos en una guerra. A lo que los bots de la élite señalaban la cobardía de no querer meterse en la guerra. La cobardía, de no querer ir a la guerra, de no querer morir por los intereses de una élite satanista de pederastas.

Ese es el marco en el que se mueve el debate ahora mismo y es para que como mínimo le demos unas cuantas vueltas, bastantes vueltas. El marco actualmente es increíble, de locos, espectacular, antológico, histórico. Se sabe que hay una élite que trafica con personas, que las descuartiza, que se las come, que violan niños y sus intereses son los que estamos viendo en Nigeria, Irán, Venezuela, Colombia... Y nos siguen vendiendo la moto.

Si no compras la moto de las élites eres un cobarde. Es que hasta estoy aquí escribiendo esto, no sé que más queréis para espabilar. El marco de la élite es que si no vamos a sus guerras somos cobardes y estamos aquí leyendo esto, cuando son ellos los que por primera vez en la historia venden a España a la élite anglosionista.

Espabilad, haced algo, vamos a la destrucción de la humanidad, que Vox es la fuerza más votada entre los jóvenes. La cobardía de toda esa gente que se vende a la élite será inmortal.