No son 8 millones, son 105: lo que de verdad cuesta la Casa Real en los Presupuestos del Estado

No son 8 millones, son 105: lo que de verdad cuesta la Casa Real en los Presupuestos del Estado

Ministerios como Defensa, Interior, Asuntos Exteriores, Presidencia o el Parque Móvil del Estado dotan a la casa de Felipe VI de partidas en su presupuestos. La asignación oficial a la Jefatura del Estado en los Presupuestos Generales del Estado asciende a 8,4 millones de euros. Sin embargo, el coste total estimado de la Casa Real supera los 105 millones de euros anuales si se suman todas las partidas que distintos ministerios y organismos públicos destinan a su funcionamiento, según indica un informe de la Red de Estudios de las Monarquías

27 comentarios
banksy
Y eso, sin contar las corruptelas
10 K 108
ochoceros
#1 La monarquía más barata de España.
7 K 107
Alfon_Dc
#1
Y sin contar los fondos reservados y partidas opacas..pero aún así, es la monarquía más campechana prepará y barata de todo el mundo.
Y añado.. por poco más, pondría unos pocos reyes más.Negocio redondo.
0 K 8
Chinchorro
Pero qué mermao pensaba que mantener a DOS REYES con sus respectivas casas reales, plus infantas plus froilanes y demás parásitos bobones iba a costar SOLO ocho millones de euros!!
Porque si, en España estamos manteniendo a DOS reyes. Es una coña esto.
4 K 64
soberao
#4 Y si por ejemplo a Froilán le hubiesen obligado a hacer la mili como a la prima pues algo que han hecho, pero es que ni eso. A vivir del cuento sin dar nada a cambio.
0 K 17
Chinchorro
#15 Lo podríamos mandar a Irán con el cetme como gesto de buena voluntad para la Epstein War :troll:
2 K 38
yoma
#4 No, todos esos no cobra casi ninguno de la asignación a la casa real.

Según los presupuestos y la información de transparencia de la Casa de S.M. el Rey para 2026, las retribuciones directas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se limitan a tres miembros de la Familia Real:

Rey Felipe VI: Recibe una retribución anual de 290.000 euros brutos.
Reina Letizia: Recibe una retribución anual de 160.000 euros brutos.
Reina Sofía: Recibe una retribución anual de 131.000 euros brutos.
Quiénes NO cobran (a fecha de febrero 2026):
La Princesa de Asturias (Leonor) y la Infanta Sofía: No reciben asignación directa del presupuesto, a pesar de realizar actos oficiales.
Rey Emérito Juan Carlos I: No recibe asignación desde marzo de 2020.
0 K 12
Beltza01
Han contado la paga de Forriland?
2 K 35
Atusateelpelo
Que desastre de articulo populista y sensacionalista que no aguanta un minimo argumento critico de alguien que tenga mas de 2 neuronas.

"En el informe se evidencia como el personal militar y sus remuneraciones se encuentran incluidas en el presupuesto del Ministerio de Defensa."

Ese personal militar que incluye la Guardia Real iba a seguir existiendo y cobrando independientemente de que la Casa Real existiese o no.
De hecho, existe desde 1.504 y ha seguido en activo incluso…   » ver todo el comentario
1 K 29
yoma
#11 Además la monarquía española es de las Jefaturas de Estado de Europa que menos le cuesta a sus ciudadanos, una media de 2,21 euros al año por cada habitante, muy lejos de los más de 10 euros que se gastan los noruegos y los daneses en sus reyes y por debajo también de los más de tres euros que cuesta a los italianos su presidente de la república.
0 K 12
Andreham
#11 Sin la casa real no se paga a parásitos reales.

Sin pagar a parásitos reales, nos ahorramos 105 millones de euros.

Punto.

El "ejjj k hay que gastarlo iguá" es una subnormalidad como una casa de grande.

¿Tú al rey lo votas cada cuatro años? ¿Tú puedes llegar a ser rey, como cualquier otro ciudadano?

Entonces, ¿qué cojones me cuentas?

cc/ #14 que menuda tontería el "en la clase soy el que mejor nota ha sacado de los suspendidos". Que por cierto, me juego un sugus a que ese numerito que te has sacado de la prestigiosa universidad de misco está basado en el número falso que es el que se critica en el artículo de #0.
0 K 8
soberao
#14 ¿Cuántas jefaturas de Europa tienen al anterior mandatario en un paraíso fiscal del golfo con todos los gastos pagados? Barato barato esto no es. A ver a cuánto sale la repatriación ahora...
0 K 17
yoma #24 yoma
#22 Según los presupuestos y la información de transparencia de la Casa de S.M. el Rey para 2026, las retribuciones directas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se limitan a tres miembros de la Familia Real:
Rey Felipe VI: Recibe una retribución anual de 290.000 euros brutos.
Reina Letizia: Recibe una retribución anual de 160.000 euros brutos.
Reina Sofía: Recibe una retribución anual de 131.000 euros brutos.
Quiénes NO cobran (a fecha de febrero 2026):
La Princesa de Asturias (Leonor) y la Infanta Sofía: No reciben asignación directa del presupuesto, a pesar de realizar actos oficiales.
Rey Emérito Juan Carlos I: No recibe asignación desde marzo de 2020.
0 K 12
soberao
Como la Iglesia que después tiene a los capellanes del ejército a sueldo de Defensa y no los suman al gasto que hace la Iglesias a los presupuestos.
1 K 27
Macnulti_reencarnado
Ojalá tengamos pronto un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas y acabe con la monarquía.
1 K 22
ochoceros
#2 Pero nos tenemos que conformar con Vox y PP, herederos y admiradores del régimen franquista que nos metieron de nuevo a la monarquía con la sangre de los españoles, las balas de un ejército traidor a la democracia y la colaboración de bombarderos nazis, fascistas italianos y moros marroquíes que violaron a todas las mujeres que pudieron.

Los niños se los dejaron a los curas para que abusaran de ellos física y mentalmente, y que volvieron a coger con ganas la cuota de poder que les quitó nuestra anterior Constitución, ademas de cebarse con la rapiña del patrimonio artístico-cultural español.  media
6 K 84
muerola
#2 ojalá , pero es casi imposible, en España no hay partidos de izquierdas, hay derecha y tus amigos de la ultraderecha
0 K 11
Macnulti_reencarnado
#8 emosido engañado.
0 K 12
Andreham
#2 Ojalá, pero para eso hay que destruir al PSOE, ese puto partido de derechas.
0 K 8
Macnulti_reencarnado
#19 no parece que sufran mucho las niñatas pijaprogres que comparten poltronas con el partido del perro.
0 K 12
d5tas
#2 No te has leido la constitución, verdad? Lo pudo hacer Felipe González en su primera legislatura pero entre seguramente no queria hacerlo y habia un reciente golpe de estado como que no y desde aquella no ha habido una mayoria en el congreso y senado para quitar la monarquia.
0 K 7
El_dinero_no_es_de_nadie
Pues ya es más barato de lo que cuesta la presidencia de la republica en Francia o Italia si también metemos esos conceptos
0 K 12
Piscardo_Morao
#10 Tienen lo que han votado, igual que aquí... Uy, que aquí no los ha votado nadie y viven del cuento de que son reyes por derecho divino en una democracia laica en la que todavía existe el delito de blasfemia con el nombre de "ofensa a los sentimientos religiosos" que casualmente son solo los sentimientos cristofascistas.
1 K 18
Andreham
#10 Menos mal que el dinero no es de nadie, porque mentir de esa manera no está pagado.
0 K 8
magnifiqus
¿Queremos la verdad? No estamos preparados...  media
0 K 9
Equidislate
Esa es la "cifra oficial" sin maquillaje, después hay que sumar lo que roban, lo que afanan, lo que comisionan, los impuestos que no pagan, más lo que sus amigos y compiyoguis les regalan, por supuesto, a cambio de nada...
0 K 8

