No son 8 millones, son 105: lo que de verdad cuesta la Casa Real en los Presupuestos del Estado

Ministerios como Defensa, Interior, Asuntos Exteriores, Presidencia o el Parque Móvil del Estado dotan a la casa de Felipe VI de partidas en su presupuestos. La asignación oficial a la Jefatura del Estado en los Presupuestos Generales del Estado asciende a 8,4 millones de euros. Sin embargo, el coste total estimado de la Casa Real supera los 105 millones de euros anuales si se suman todas las partidas que distintos ministerios y organismos públicos destinan a su funcionamiento, según indica un informe de la Red de Estudios de las Monarquías
| etiquetas: casa , real , cuesta , 105millones , no 8 millones
Y sin contar los fondos reservados y partidas opacas..pero aún así, es la monarquía más campechana prepará y barata de todo el mundo.
Y añado.. por poco más, pondría unos pocos reyes más.Negocio redondo.
Porque si, en España estamos manteniendo a DOS reyes. Es una coña esto.
Según los presupuestos y la información de transparencia de la Casa de S.M. el Rey para 2026, las retribuciones directas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se limitan a tres miembros de la Familia Real:
Rey Felipe VI: Recibe una retribución anual de 290.000 euros brutos.
Reina Letizia: Recibe una retribución anual de 160.000 euros brutos.
Reina Sofía: Recibe una retribución anual de 131.000 euros brutos.
Quiénes NO cobran (a fecha de febrero 2026):
La Princesa de Asturias (Leonor) y la Infanta Sofía: No reciben asignación directa del presupuesto, a pesar de realizar actos oficiales.
Rey Emérito Juan Carlos I: No recibe asignación desde marzo de 2020.
"En el informe se evidencia como el personal militar y sus remuneraciones se encuentran incluidas en el presupuesto del Ministerio de Defensa."
Ese personal militar que incluye la Guardia Real iba a seguir existiendo y cobrando independientemente de que la Casa Real existiese o no.
De hecho, existe desde 1.504 y ha seguido en activo incluso… » ver todo el comentario
Sin pagar a parásitos reales, nos ahorramos 105 millones de euros.
Punto.
El "ejjj k hay que gastarlo iguá" es una subnormalidad como una casa de grande.
¿Tú al rey lo votas cada cuatro años? ¿Tú puedes llegar a ser rey, como cualquier otro ciudadano?
Entonces, ¿qué cojones me cuentas?
cc/ #14 que menuda tontería el "en la clase soy el que mejor nota ha sacado de los suspendidos". Que por cierto, me juego un sugus a que ese numerito que te has sacado de la prestigiosa universidad de misco está basado en el número falso que es el que se critica en el artículo de #0.
Rey Felipe VI: Recibe una retribución anual de 290.000 euros brutos.
Reina Letizia: Recibe una retribución anual de 160.000 euros brutos.
Reina Sofía: Recibe una retribución anual de 131.000 euros brutos.
Quiénes NO cobran (a fecha de febrero 2026):
La Princesa de Asturias (Leonor) y la Infanta Sofía: No reciben asignación directa del presupuesto, a pesar de realizar actos oficiales.
Rey Emérito Juan Carlos I: No recibe asignación desde marzo de 2020.
Los niños se los dejaron a los curas para que abusaran de ellos física y mentalmente, y que volvieron a coger con ganas la cuota de poder que les quitó nuestra anterior Constitución, ademas de cebarse con la rapiña del patrimonio artístico-cultural español.