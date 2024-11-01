No son 8 millones, son 105: lo que de verdad cuesta la Casa Real en los Presupuestos del Estado

Ministerios como Defensa, Interior, Asuntos Exteriores, Presidencia o el Parque Móvil del Estado dotan a la casa de Felipe VI de partidas en su presupuestos. La asignación oficial a la Jefatura del Estado en los Presupuestos Generales del Estado asciende a 8,4 millones de euros. Sin embargo, el coste total estimado de la Casa Real supera los 105 millones de euros anuales si se suman todas las partidas que distintos ministerios y organismos públicos destinan a su funcionamiento, según indica un informe de la Red de Estudios de las Monarquías