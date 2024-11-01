edición general
El ataque a la escuela de niñas en Irán fue "deliberado", según una investigación de Al-Jazeera

Algunos sitios web y cuentas de redes sociales vinculados a Israel afirmaron que el sitio formaba parte de una base de la Guardia Revolucionaria Islámica. Sin embargo, un análisis realizado por la unidad de investigaciones digitales de Al Jazeera de imágenes satelitales recopiladas durante más de una década, así como de videoclips recientes, noticias publicadas y declaraciones de fuentes oficiales iraníes, revela una historia muy diferente.

| etiquetas: irán , eeuu , israel , guerra , crímenes , escuela , niñas , investigación
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Viendo lo que han hecho en Gaza y Cisjordania en el último año, me lo creo sin que nadie me dijera nada más
yemeth #2 yemeth
Es obvio. Es una provocación para tratar de generar algún ataque similar contra sus propios civiles y poder así poner carita de pena y hacerse los perseguidos.
