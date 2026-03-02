Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."

Ofelia Hentschel arremetió contra la embajada española y animó a los españoles a no pagar impuestos.Anabel Alonso sentenciaba retuiteando el siguiente mensaje en su perfil de X -anterior Twitter-: "Te vas a Dubai para no pagar impuestos, y luego pides al 'papá estado' que abandonaste, que te rescate. Una cosa es ser imbécil y otra alardear de ello".
| etiquetas: ofelia hentschel
"Típica ultraliberal, no pago impuestos, pero cuando vienen mal dadas le pido a papá estado que me rescate."
El caso es que sí que paga impuestos, en España. Para no pagar impuestos tendría que estar residiendo en Dubai, cosa que has dado por hecho. Ahora no quieras mover la portería, te has colado.
De nada.
"Típica ultraliberal, no pago impuestos, pero cuando vienen mal dadas le pido a papá estado que me rescate."
El caso es que sí que paga impuestos, en España. Para no pagar impuestos tendría que estar residiendo en Dubai, cosa que has dado por hecho. Ahora no quieras mover la portería, te has colado.
"Típica ultraliberal, no pago impuestos, pero cuando vienen mal dadas le pido a papá estado que me rescate."
Aunque te duela, así son todos los ultraliberales.
orden cronológico contrario
Si le ignoran probablemente sea porque en las embajadas en cuestión estén sobrepasados con la situación y seguramente Ofelia Hentsche no goza de ningún privilegio diplomático para que le hagan mas caso que al resto de los ciudadanos españoles. Aunque no tengo ni idea de quién es, si que parece que goza de algún privilegio adicional en las redes sociales y quizás por eso se haya confundido pensando que es más importante que los demás españoles en su misma situación.
La noticia es un tiro por toda la culata para el Plural y para Anabel Alonso, cabeza cada vez menos visible de la cultura subvencionada. Otro más de uno de los peores medios españoles.
Lo que si puedo entender que ante la excepcional situación todas las embajadas, no solo las españolas, en la zona están sobrepasadas.
No pretenderemos tener nuestras embajadas preparadas para la salida inminente de todos los españoles en zona de Guerra cuando los países afectados están cerrando el espacio aéreo, ¿O si?
El cierre del espacio aéreo sólo afecta a vuelos comerciales. Vuelos privados, militares y gubernamentales no tienen problema.
Y si no pues entonces algunos titulares me han engañado ya que es obvio que no es lo mismo cerrar el aeropuerto o cerrar el espacio aéreo.
A ver, de Francia como potencia militar pues me parece razonable, me sorprende lo de Bélgica.
A veces tendemos a compararnos con países que coño … Pero si Bélgica está fletando desde el primer día no veo porque España no debería estar al mismo nivel.
Si dices que la típica ultraliberal no paga impuestos... y, sin embargo, parece ser que sí los paga, entonces ella no es la típica ultraliberal.
Si te referías a que la "típica ultraliberal" dice que no quiere pagar impuestos, aunque los pague, en ese caso lo expresaste muy mal porque no escribirte "dice que no hay que pagar impuestos" sino que dijiste "no pago"... aunque en este caso ella sí podría encajar en ese concepto. Ahora bien, si ha pagado impuestos… » ver todo el comentario
Ahora sí lo has expresado mejor.
Antes:
"no paga"
Ahora:
"no quiere pagar"
y
"anima a no pagar"
Esto sí es cierto. Ahora está bien.
Todo lo demás es escribir de forma engañosa sugiriendo que antes lo dijiste bien y que si no entendí lo que pensabas (leyéndote la mente) era porque son "interpretaciones mías" de unas palabras muy claras y muy acordes a las realidad.
Dado tu voto, que es erróneo, sus declaraciones, su situación de turista en DUBAI. que es erróneo?
Y la frase de Anabel Alonso nunca lo he oído en el sentido de irse de vacaciones, en mi opinión claramente se refiere a que se ha ido a vivir.
Entonces, lo correcto sería que la película se la ha montado Anabel Alonso y de ahí toda la confusión de los meneantes sin montarse ninguna película
Entonces es española
Deberían dar un poco mas de margen para cambiar el voto, apenas han sido unos segundos
Estoy de acuerdo con el fondo del mensaje, pero no comparto lo de mentir para difundirlo. Anabel puede confundirse al hacer el comentario, pero es deber del medio que lo publica contrastar la información
Si reside en Dubai para no pagar impuestos, que disfrute lo evadido. Si no reside en Dubai y estaba de turismo, la noticia es erronea
En principio la población civil de los objetivos iraníes no teme más que los daños colaterales y por eso salen en Dubai a las calles a ver cómo pasan los misiles por el cielo sin miedo inminente.
?Se está bien en esa higuera o hay que varearte como con la aceituna?
Esto tiene que ser gente, que con tal que se hable de ellos un ratito les da lo mismo hacer el ridículo
www.marca.com/ciclismo/2026/03/02/oro-olimpico-samuel-sanchez-dubai-ha
Que se pueden gestionar mejor? Claro, no me jodas. Pero de ahi a decir que los impuestos son un robo, que me voy a otro pais y no se que mierdas mas.. de verdad, que no lo entiendo.
Los ricos no quieren que se gestione mejor, quieren que no haya impuestos.
Y luego vienen una serie de personas a lincharte digitalmente porque como se te ocurre decir esa barbaridad y animar a la gente quitarse el seguro.
Ser actor es un trabajo. Y cuando trabajas, te pagan por ello. ¿Lo entiendes?
Con qué dinero le pagamos a esta señorita si seguimos su consejo y nos negamos a pagar impuestos?
No puedo editaaaaar no puedo!!!
Cuando una sale de su país suele ser buena idea conocer los derechos que se tiene, qué se debe hacer en situaciones de emergencia y saber que como turista hay que estar dispuesta a asumir determinados riesgos, pague o no pague impuestos en España. Si sabiendo que había riesgo de guerra en la zona no cancelas el viaje porque "ya será menos, ¿qué me va a pasar a mí?", pues mecachis en la mar salada si ahora no puedes salir y tienes miedo.
www.lavanguardia.com/gente/20260301/11478507/ofelia-hentschel-exconcur
La gallega, nacida en Santiago de Compostela en 1992 y afincada en Madrid desde hace años, ha asegurado sentirse “arropada” por la embajada española, que mantiene una comunicación constante con los ciudadanos desplazados.
Si vives en Dubai, Riad o Doha lo haces en un compound, no en un hotel.
A ver si algunos entienden de una vez lo que significa una democracia y un pais seguro y lo raro que es eso en el mundo.
Y de paso que dejen de atacarlo cuando se hacen cosas que no tienen capacidad de entender, como defender a los mas débiles.
www.elmundo.es/loc/2026/03/02/69a54725fdddff277e8b4573.html
de pedir que se dejen de "pagar impuestos" a sentirse "arropada" por España
A mí me parece que ella cae mal y se le está sacando un rendimiento digital a este asunto, pero también me parece que es una persona muy asustada, que nunca se ha visto en una movida así y que además, está sola en esa situación. No querría verme en su pellejo, la verdad.
Que asco da esta gente que encima ira de patriota.
Solo decia estupideces.
Lo primero porque gracias a los impuestos ella se ha podido ir a Dubai, no olvidemos que cobró de RTVE.
Y lo segundo porque el video lo mandó en los momentos en los que estaban cayendo bombas. A ver, que una cosa es no tener servicios y otra es que tengas un servicio inmediato cuando el peligro en el lugar donde estás es relativamente bajo. El nivel de servicio de una embajada no puede ser ese (o los impuestos no podrían ser los que son).
Y ojo, que yo a Ofelia la exculpo como digo en #91
solo dice estupideces y cuando pasa algo llorando a quien critica para que le manden el falcon a ella sola,
solo hace falta ver lo egoista que es sin hablar de nadie mas en sus videos,
yo yo yo mi mi mi,
no me da ninguna pena...