edición general
349 meneos
2706 clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."

Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."

Ofelia Hentschel arremetió contra la embajada española y animó a los españoles a no pagar impuestos.Anabel Alonso sentenciaba retuiteando el siguiente mensaje en su perfil de X -anterior Twitter-: "Te vas a Dubai para no pagar impuestos, y luego pides al 'papá estado' que abandonaste, que te rescate. Una cosa es ser imbécil y otra alardear de ello".

| etiquetas: ofelia hentschel
155 194 8 K 414 actualidad
104 comentarios
155 194 8 K 414 actualidad
Comentarios destacados:                        
#17 #14 Hombre, igual tomas a la gente por idiota. Has dicho lo siguiente:
"Típica ultraliberal, no pago impuestos, pero cuando vienen mal dadas le pido a papá estado que me rescate."

El caso es que sí que paga impuestos, en España. Para no pagar impuestos tendría que estar residiendo en Dubai, cosa que has dado por hecho. Ahora no quieras mover la portería, te has colado.
D303 #1 D303
La incoherencia de la derecha mas casposa. Que se quede allí en su paraiso.
41 K 315
DORO.C #9 DORO.C *
#1 #4 #5 #6 #7 #8 Se está diciendo que la tipa esa reside en Dubai cuando es falso, estaba de turista. De nada.
7 K 79
#14 MarkJay
#9 ¿Yo he dicho que viva en Dubai?

De nada.
2 K 28
DORO.C #17 DORO.C
#14 Hombre, igual tomas a la gente por idiota. Has dicho lo siguiente:
"Típica ultraliberal, no pago impuestos, pero cuando vienen mal dadas le pido a papá estado que me rescate."

El caso es que sí que paga impuestos, en España. Para no pagar impuestos tendría que estar residiendo en Dubai, cosa que has dado por hecho. Ahora no quieras mover la portería, te has colado.
9 K 88
#18 MarkJay
#17 Esa es tú interpretación.

"Típica ultraliberal, no pago impuestos, pero cuando vienen mal dadas le pido a papá estado que me rescate."

Aunque te duela, así son todos los ultraliberales.
3 K 32
#20 gershwin *
#18 paga impuestos y le vino mal dadas y se sentía ignorada y dijo lo de no pagar impuestos para esto..
orden cronológico contrario
1 K 20
DORO.C #22 DORO.C
#20 Pues eso. A ella le puede parecer que no recibe un trato justo, eso es cosa suya, ahí no me meto. Lo que no puede ser es que se intente vender un relato que no es, que es de lo que iba este meneo.
4 K 44
beltzak #69 beltzak
#20 Osea, la solución para que no le ignoren es no pagar impuestos… pues no entiendo el razonamiento lógico del autor o autora de la petición.

Si le ignoran probablemente sea porque en las embajadas en cuestión estén sobrepasados con la situación y seguramente Ofelia Hentsche no goza de ningún privilegio diplomático para que le hagan mas caso que al resto de los ciudadanos españoles. Aunque no tengo ni idea de quién es, si que parece que goza de algún privilegio adicional en las redes sociales y quizás por eso se haya confundido pensando que es más importante que los demás españoles en su misma situación.
2 K 26
Maelstrom #85 Maelstrom *
#69 En la noticia se queja de que las embajadas francesa e italiana están ayudando a sus conciudadanos mientras la española no está dando ninguna respuesta. No es cuestión de privilegio alguno, sino de un trato de dejadez relativo de nuestra embajada, que se estaría tocando los cojones.

La noticia es un tiro por toda la culata para el Plural y para Anabel Alonso, cabeza cada vez menos visible de la cultura subvencionada. Otro más de uno de los peores medios españoles.
0 K 9
DORO.C #21 DORO.C
#18 Pero que lo que sea la tipa es irrelevante. El hecho fáctico es que sí que paga impuestos en España.
2 K 30
#23 MarkJay
#21 El hecho fáctico es que no sabes entender lo que lees.
2 K 10
DORO.C #26 DORO.C
#23 Lo entiendo perfectamente, el hecho fáctico es que muerdes más de lo que puedes tragar. xD
3 K 25
#28 MarkJay
#26 El hecho fáctico es que no tienes ni puta idea de entender ni interpretar lo que lees.
2 K 8
DORO.C #30 DORO.C
#28 Su tabaco, gracias.
1 K 21
Narmer #47 Narmer
#18 No, lo que jode es pagar muchos impuestos y tener unos servicios de mierda. Si ves que tu dinero está bien gestionado, seguramente muchos de esos a los que etiquetáis de “ultraliberales” no dirían ni mu.
2 K 26
beltzak #74 beltzak
#47 Pues, yo no puedo evaluar si paga muchos impuestos o no y mucho menos afirmar que tienes unos servicios de mierda.

Lo que si puedo entender que ante la excepcional situación todas las embajadas, no solo las españolas, en la zona están sobrepasadas.

No pretenderemos tener nuestras embajadas preparadas para la salida inminente de todos los españoles en zona de Guerra cuando los países afectados están cerrando el espacio aéreo, ¿O si?
0 K 9
court #86 court *
#74 No es cierto. Francia y Bélgica están fletando vuelos desde el primer día, y el resto de países que hemos consultado empezaban hoy. Tengo amigos Españoles en la zona y las embajadas (españolas) sólo dicen que se queden en casa y estén tranquilos.

El cierre del espacio aéreo sólo afecta a vuelos comerciales. Vuelos privados, militares y gubernamentales no tienen problema.
0 K 10
Narmer #94 Narmer
#86 “No preocuparse, hay tiempo para comer”. Me cuadra con la actitud de las autoridades españolas.
0 K 7
beltzak #99 beltzak
#86 Yo he buscado y Dubai ha llegado a cerrar el espacio aéreo , ¿no?

Y si no pues entonces algunos titulares me han engañado ya que es obvio que no es lo mismo cerrar el aeropuerto o cerrar el espacio aéreo.

A ver, de Francia como potencia militar pues me parece razonable, me sorprende lo de Bélgica.

A veces tendemos a compararnos con países que coño … Pero si Bélgica está fletando desde el primer día no veo porque España no debería estar al mismo nivel.
0 K 9
josde #101 josde
#86 Y ella como ciudadana Europea tenia el derecho de ir en uno de esos vuelos, aunque a lo mejor es lo mas peligroso.
0 K 20
#92 Acido_1 *
#18
Si dices que la típica ultraliberal no paga impuestos... y, sin embargo, parece ser que sí los paga, entonces ella no es la típica ultraliberal.

Si te referías a que la "típica ultraliberal" dice que no quiere pagar impuestos, aunque los pague, en ese caso lo expresaste muy mal porque no escribirte "dice que no hay que pagar impuestos" sino que dijiste "no pago"... aunque en este caso ella sí podría encajar en ese concepto. Ahora bien, si ha pagado impuestos…   » ver todo el comentario
0 K 6
#95 MarkJay
#92 El típico ultraliberal es el que no quiere pagar impuestos y cuando le vienen mal dadas pedir que te rescate papá estado. Esta tipa anima a no pagar impuestos mientras pide que papá estado le rescate. Todo lo demás ya son interpretaciones tuyas.
0 K 8
#104 Acido_1
#95
Ahora sí lo has expresado mejor.

Antes:
"no paga"

Ahora:
"no quiere pagar"
y
"anima a no pagar"

Esto sí es cierto. Ahora está bien.
Todo lo demás es escribir de forma engañosa sugiriendo que antes lo dijiste bien y que si no entendí lo que pensabas (leyéndote la mente) era porque son "interpretaciones mías" de unas palabras muy claras y muy acordes a las realidad.
0 K 6
D303 #15 D303
#9 Gracias por la aclaración.
0 K 10
nereira #16 nereira
#9 No cambia nada, si no quieres pagar impuestos ya sabes lo que hay
1 K 32
DORO.C #19 DORO.C
#16 Claro que cambia. Una cosa son los hechos y otra los deseos. El hecho es que la histérica esa sí que paga impuestos en España.
4 K 36
nereira #33 nereira
#19 El hecho es que esta señorita pague sus impuestos o no, anima a la gente a no hacerlo. Y ahora que se encuentra en una situación vulnerable, insiste en ello.

Dado tu voto, que es erróneo, sus declaraciones, su situación de turista en DUBAI. que es erróneo?
4 K 51
DORO.C #39 DORO.C *
#33 Pues obviamente que se está intentando vender un relato de que la tipa esa residía en Dubai pagando cero impuestos y que estaba exigiendo a España su repatriación. Sólo hay que ver los comentarios a este envío.
3 K 33
ku21 #76 ku21
#33 si tengo un servicio ineficiente del estado, yo tambien animaria a no pagar impuestos. De que me sirve pagarles un sueldazo a los integrantes de las embajadas en cada pais si ante problemas en esos paises no responden eficazmente? Les estamos pagando las vacaciones en paises exoticos a un puñado de funcionarios inutiles?
1 K 19
nereira #79 nereira
#76 Supongo que las embajadas tienen que ser preferentes a la hora de dedicar las ayudas, y una llamada desde un hotel de 5 estrellas no es una preferencia, creo yo
0 K 20
#41 Falangito
#19 Pagar impuestos en España no te da derecho a tener un avión a los cinco minutos de que se declare una guerra sorpresa. Y si me vas a venir con el argumento de que “no era sorpresa”… pues chica, has tenido días de hacer las maletas y largarte de ahí.
5 K 40
DORO.C #43 DORO.C
#41 No, claro que no. Yo sólo estoy desmontando la película que se han montado algunos.
2 K 30
beltzak #83 beltzak
#43 La película que viene en la entradilla de la noticia da a entender que la persona se ha ido a Dubai para no pagar impuestos.

Y la frase de Anabel Alonso nunca lo he oído en el sentido de irse de vacaciones, en mi opinión claramente se refiere a que se ha ido a vivir.

Entonces, lo correcto sería que la película se la ha montado Anabel Alonso y de ahí toda la confusión de los meneantes sin montarse ninguna película :-P
0 K 9
chemado_chema #37 chemado_chema
#9 pues es verdad. Es solo una histérica culocentrica y claramente del barrio se salamanca.

Entonces es española
5 K 55
DORO.C #45 DORO.C
#37 Sí, a mí también me ha parecido bastante egocéntrica.
1 K 20
beltzak #88 beltzak
#45 Quizás se haya creído que el alcance de “influencer” traspasa las fronteras de las redes sociales y llega incluso a embajadas en zona de guerra y con el espacio aéreo cerrado por el país anfitrión.
0 K 9
josde #96 josde
#45 Alli no hay embajada solo consulado y estará saturado.
0 K 20
Autarca #48 Autarca *
#9 Se me ha ido el dedo y he meneado este envió claramente erróneo

Deberían dar un poco mas de margen para cambiar el voto, apenas han sido unos segundos

Estoy de acuerdo con el fondo del mensaje, pero no comparto lo de mentir para difundirlo. Anabel puede confundirse al hacer el comentario, pero es deber del medio que lo publica contrastar la información
1 K 19
ku21 #72 ku21 *
#9 De la noticia: “ Es el caso de Ofelia Hentschel, una exconcursante de MasterChef, residente en Dubai”

Si reside en Dubai para no pagar impuestos, que disfrute lo evadido. Si no reside en Dubai y estaba de turismo, la noticia es erronea
1 K 13
DORO.C #78 DORO.C
#72 Por eso la he votado errónea, estaba de turista.
0 K 11
#80 Martillo_de_Herejes
#72 El de elplural que ha tomado un hilo de X. ¿Qué esperas? La noticia no es que sea errónea, es que el mensaje de la bobochorras de Anabel Alonso es directamente mentira.
0 K 7
aPedirAlMetro #81 aPedirAlMetro
#9 Como si habia ido a por pan. Si vas de ultraliberal anti-impuestos por la vida, luego no salgas a pedirle ayuda al estado.
0 K 10
#40 eipoc
#1 apoyan y viven de regímenes dictatoriales y genocidas y ahora les molesta las consecuencias de apoyarlos. Esta gente es basura capitalista.
0 K 10
D303 #57 D303
#40 Pero una cosa es que se vaya a vivir fuera para no pagar impuestos y quejarse encima y otra es estar de vacaciones. Si es la primera opción pues que se aguante con las decisiones que ha tomado. Si esta de vacaciones y esas declaraciones no son ciertas debe ser asistida por la embajada y por España.
0 K 10
#68 eipoc
#57 estoy de acuerdo, pero que no pidan milagros, si el aeropuerto está cerrado y ha sido atacado como no sea a pie lo tienen jodido para salir.
1 K 20
D303 #70 D303
#68 Si Munir ha tenido que huir en coche, mas de 16 horas. Yo creo que si te quedas en la capital no te pasaría nada, pero entiendo el miedo.
0 K 10
#75 eipoc *
#70 no me voy a cansar de repetirlo, Irán no son los EEUU, porque sus principios, siempre han sido así, hacen que los objetivos siempre sean militares y estratégicos, no va contra la población civil. En cambio, tenemos la basura humana personificada en EEUU e Israel que se dedican a atacar colegios de niñas y hospitales infantiles para minar al enemigo. Son los verdadeos terroristas de esta historia que quieren sembrar el terror en la población.

En principio la población civil de los objetivos iraníes no teme más que los daños colaterales y por eso salen en Dubai a las calles a ver cómo pasan los misiles por el cielo sin miedo inminente.
1 K 20
Maelstrom #89 Maelstrom
#75 Pero si han represaliado a miles de SUS PROPIOS ciudadanos en SOLO un mes.

?Se está bien en esa higuera o hay que varearte como con la aceituna?
0 K 9
#93 eipoc *
#89 esa es la versión que te han dado las agencias de comunicación al servicio de los genocidas, infanticidas. La realidad es otra que no encontrarás en sus medios y que ni te interesa, que es más comodo dejarse llevar que leer y contrastar.
0 K 10
#82 eipoc
#70 es el desconocimiento lo que le genera miedo y verse metido en un país en guerra, sin duda.
1 K 20
#56 EDD88 *
#1 a ver esta tal Ofelia es un poco retrasada, las cosas como son. No están bombardeando Dubai, la embajada española si que ha mandado diariamente mensajes informativos a los residentes, si el espacio aéreo está cerrado nadie puede hacer nada.

Esto tiene que ser gente, que con tal que se hable de ellos un ratito les da lo mismo hacer el ridículo
3 K 12
D303 #62 D303
#56 Acaba de publicar Marca las declaraciones de Samuel Sánchez, ciclista, que no están cayendo bombas en las ciudades, solo en las bases militares extranjeras.
www.marca.com/ciclismo/2026/03/02/oro-olimpico-samuel-sanchez-dubai-ha
3 K 32
#6 aletmp
Yo no entiendo como sigue calando este discurso simplon y estupido anti-impuestos, la verdad.

Que se pueden gestionar mejor? Claro, no me jodas. Pero de ahi a decir que los impuestos son un robo, que me voy a otro pais y no se que mierdas mas.. de verdad, que no lo entiendo.
23 K 197
BM75 #38 BM75
#6 Para entenderlo tendrías que ser tan mala persona y tan egoísta como los que difunden esos discursos...
3 K 42
Raúl_Rattlehead #67 Raúl_Rattlehead
#6 el problema con esto empezó cuando se le dejó de llamar "ser un puto cínico y egoísta de mierda" y se sofístico con ideologías de miserables tipo "minarquismo" o "anarco capitalismo". A esto le sumas los youtubers andorranos que piensan que ganar millones por gritar mientras juegan al Maincra es lo mismo o mejor que trabajar de verdad, y que claramente no pueden vivir ganando un puñado de millones al año, necesitan decenas y para eso los impuestos les estorban.…   » ver todo el comentario
0 K 8
chemari #84 chemari *
#6 Cala porque es lo que promueven desde arriba. El sueño de los grandes empresarios y la gente que está forrada es eliminar los impuestos. Precisamente la gente que puede pagarse su sanidad, sus coles privados y su seguridad.

Los ricos no quieren que se gestione mejor, quieren que no haya impuestos.
0 K 10
Battlestar #97 Battlestar
#6 Pues es muy fácil, como cuando el seguro no te cubre algo. Pues sueltas tu tantrum de "ya ves, pagar un seguro y luego no me cubre nada, me lo voy a quitar".
Y luego vienen una serie de personas a lincharte digitalmente porque como se te ocurre decir esa barbaridad y animar a la gente quitarse el seguro.
0 K 13
Maelstrom #98 Maelstrom
#6 Simplón es entender el no pagar impuestos como no pagar ningún impuesto o no pagar ningún peaje o seguro (alternativa liberal). No existe ningún país con cero impuestos. La queja normalmente es que se pagan demasiados impuestos, o que se recibe un servicio pésimo por ellos.
0 K 9
#4 MarkJay
Típica ultraliberal, no pago impuestos, pero cuando vienen mal dadas le pido a papá estado que me rescate. Nada nuevo bajo el sol.
16 K 151
Arkhan #10 Arkhan
#4 Papá Estado Español tiene costumbre de rescatar el liberalismo quemando volquetes de dinero, ¿por qué iba a ser menos ahora?
0 K 12
Mesto #51 Mesto
#4 Me temo que os habéis comido un bulo.
0 K 7
#64 MarkJay
#51 Animar a no pagar impuestos y a la vez pedir que te rescate papá estado. ¿Dónde está el bulo?
1 K 17
makinavaja #8 makinavaja *
Un aplauso para Anabel Alonso... No sé podía decir más claro... No pagas impuestos = no recibes servicios.... :hug: :hug:
12 K 117
Tito_Keith #2 Tito_Keith *
Esta luego votará a los que le lamen las botas a... el que monta las guerras!
8 K 90
nereira #5 nereira
Ahora ya sabe lo que significa no pagar impuestos
7 K 89
Kantinero #13 Kantinero
Para llevarte la pasta de Master Chef = RTVE = Dinero público bien lista que andas
6 K 73
Chinchorro #53 Chinchorro *
#13 Los actores/presentadores/músicos trabajan. No le dan el dinero por existir. Ser participante de Masterchef es un trabajo, como secretaria de ministerio o dependienta del Zara.
Ser actor es un trabajo. Y cuando trabajas, te pagan por ello. ¿Lo entiendes?
1 K -1
Kantinero #63 Kantinero
#53 Y tu entiendes que no es ético vivir de lo público e incitar al prójimo a que no pague impuestos?

Con qué dinero le pagamos a esta señorita si seguimos su consejo y nos negamos a pagar impuestos?
1 K 1
Chinchorro #66 Chinchorro
#63 Te devuelvo el negativo. La gente que trabaja en lo público vive de su trabajo. Como los pediatras y los profesores.
1 K -1
chemado_chema #7 chemado_chema
Menuda histérica chiflada. No pagas impuestos... NO HERES ESPAÑOLA. Los demás no tenemos que darte una paguita en forma de ayuda de la embajada.
4 K 43
Savatage51 #61 Savatage51
#7 Ahhh. Mis ojos!!
1 K 15
chemado_chema #73 chemado_chema *
#61 jodoooo que bestia. Perdona. Edito

No puedo editaaaaar no puedo!!!
1 K 15
Ildrain #87 Ildrain
Emmm... en Dubai no hay embajada española, hay un consulado. La embajada española más cercana creo que está en Emiratos. Y en una situación así ella, como ciudadana europea, puede acogerse a la protección de la embajada de cualquier país de la UE que esté en Dubai.

Cuando una sale de su país suele ser buena idea conocer los derechos que se tiene, qué se debe hacer en situaciones de emergencia y saber que como turista hay que estar dispuesta a asumir determinados riesgos, pague o no pague impuestos en España. Si sabiendo que había riesgo de guerra en la zona no cancelas el viaje porque "ya será menos, ¿qué me va a pasar a mí?", pues mecachis en la mar salada si ahora no puedes salir y tienes miedo.
3 K 40
#12 gershwin *
¿pero está de viaje o reside fiscalmente en Dubai? por saber quién es la imbécil aquí.
www.lavanguardia.com/gente/20260301/11478507/ofelia-hentschel-exconcur
La gallega, nacida en Santiago de Compostela en 1992 y afincada en Madrid desde hace años, ha asegurado sentirse “arropada” por la embajada española, que mantiene una comunicación constante con los ciudadanos desplazados.
2 K 25
mund4y4 #25 mund4y4
#12 Estaba en Dubai de vacaciones unos días y, de hecho, en su primer vídeo dice claramente que estaba en la piscina del hotel cuando se escuchó el primer bombazo.
Si vives en Dubai, Riad o Doha lo haces en un compound, no en un hotel.
2 K 33
DORO.C #29 DORO.C
#25 #12 Gracias a los dos. Algunos por aquí parecen no querer bajarse de la burra a la que se han subido.
1 K 21
Savatage51 #65 Savatage51
#25 sabiendo cómo está el tema, se podía haber ido a Cuenca de vacaciones!
0 K 7
#52 Martillo_de_Herejes
#12 Aquí, la imbécil, ha sido Anabel Alonso por bobochorras y bocachancla.... Y agarrarse a un apellido extranjero para insinuar que no es española, es un argumento que ni un mocoso de infantil utilizaría.
0 K 7
Bapho #35 Bapho
Se va a una pais "rico" y seguro aunque sea una teocracia o dictadura y donde el dinero es lo que importa y resulta que hay misiles volando por el aire....
A ver si algunos entienden de una vez lo que significa una democracia y un pais seguro y lo raro que es eso en el mundo.
Y de paso que dejen de atacarlo cuando se hacen cosas que no tienen capacidad de entender, como defender a los mas débiles.
1 K 19
#11 Marisadoro
¿Quién esta tipa?
0 K 18
#31 Troll_hunter
#11 Una persona con deficiencia intelectual al parecer.
1 K 18
#103 Marisadoro
#31 #42 O sea, los medios promocionando la idiocracia.
0 K 18
DarthMatter #42 DarthMatter
#11 Una mindundi ... pero con apellido español y mucho español, ("Hentschel"). :palm:
1 K 26
erperisv #77 erperisv
Anabel Alonso, referente intelectual de Menéame.
1 K 17
babuino #32 babuino
Recogida de cable histórica:
www.elmundo.es/loc/2026/03/02/69a54725fdddff277e8b4573.html
de pedir que se dejen de "pagar impuestos" a sentirse "arropada" por España :roll:
1 K 15
mund4y4 #50 mund4y4
#32 Tampoco es tan así. Vaya por delante que no la sigo, pero el sábado por la noche estuvo en directo en La Sexta Explica y estuve viendo sus stories de esa noche. En los primeros dice esas burradas, pero cuando consigue hablar con la embajada, pone un story en el que dice algo como "cuando algo está bien hecho también se dice" y procede a explicar que ha podido hablar con la embajada y que están desbordados.

A mí me parece que ella cae mal y se le está sacando un rendimiento digital a este asunto, pero también me parece que es una persona muy asustada, que nunca se ha visto en una movida así y que además, está sola en esa situación. No querría verme en su pellejo, la verdad.
0 K 10
#27 kkjj
La acabo de ver en la cuatro y menuda imbecil¡¡¡¡

Que asco da esta gente que encima ira de patriota.

Solo decia estupideces.
1 K 14
Kantinero #24 Kantinero
Pena que no hay un Montoro para hacerte una inspección fiscal con microscopio
2 K 13
YSiguesLeyendo #71 YSiguesLeyendo
en este caso, la exconcursante de masterchef tiene toda la razón del mundo y todo el derecho a quejarse. ella paga con sus impuestos las embajadas para que cuando esté fuera de Españita la atiendan y solucionen los problemas que puedan surgir. el Albares les ha dicho que sigan las cuentas de exteriores y de la embajada en redes sociales. ha puesto cero medios materiales ni de ningún otro tipo para evacuarles a un lugar seguro. con lo cual lo que menos se le puede pedir es que esté satisfecha de pagar unos impuestos para que cuando se necesiten los servicios de la embajada estos no existan. por tanto, en este caso SÍ estás pagando impuestos para nada
0 K 12
#100 cosko
#71 Yo no lo veo así.
Lo primero porque gracias a los impuestos ella se ha podido ir a Dubai, no olvidemos que cobró de RTVE.
Y lo segundo porque el video lo mandó en los momentos en los que estaban cayendo bombas. A ver, que una cosa es no tener servicios y otra es que tengas un servicio inmediato cuando el peligro en el lugar donde estás es relativamente bajo. El nivel de servicio de una embajada no puede ser ese (o los impuestos no podrían ser los que son).

Y ojo, que yo a Ofelia la exculpo como digo en #91
0 K 6
MoñecoTeDrapo #46 MoñecoTeDrapo *
Esta chica, aunque no es el lápiz más afilado del estuche, no se ha ido a Dubai para no pagar impuestos. Estaba allí de vacaciones.
0 K 10
#55 Martillo_de_Herejes
#46 No te esfuerces... La tropa minionera ya ha dado su veredicto, y la ha crucificado en lugar de reírse de la tontalaba de la Alonso por bocachancla.
2 K 20
MoñecoTeDrapo #58 MoñecoTeDrapo
#55 Para mí lo peor es que la propia noticia afirma por sus huevos que la muchacha reside en Dubai.
0 K 10
#60 Givetuban
#58 Es uno de los órganos de propaganda del gobierno, habrán leído mal el mensaje que les ha llegado a primero hora.
0 K 6
#36 marcotolo *
tipico ejemplo de derechita limitada,
solo dice estupideces y cuando pasa algo llorando a quien critica para que le manden el falcon a ella sola,
solo hace falta ver lo egoista que es sin hablar de nadie mas en sus videos,
yo yo yo mi mi mi,
no me da ninguna pena...
0 K 9
taranganas #49 taranganas
Viva allí o este de vacaciones si no quiere pagar impuestos que se vaya a un país donde no se pague eso si cuando le de un cancer de pulmón que se le salga por las orejas que se lo pague ella.
0 K 9
#34 Falangito
Lo que ha demostrado esta tal Ofelia es que es una niñata malcriada. Este infraser pretende tener un avión en la puerta de su hotel a los cinco minutos de un ataque sorpresa. Que se joda, y que se joda bien. Por mí que la traigan cuanto antes, pero en trozos y dentro de una bolsa de plástico.
2 K 8
#54 Moendo
#34 La pobre es de buscar atención desde pequeña, yo la conocí cuando ella tendría unos 8 años en una fiesta de cumpleaños de los hijos de unos amigos de mis padres y ya era de inventarse cosas y dramatizar, también es verdad que su vida no ha sido del todo fácil.
0 K 6
#44 sugggus
Lo mejor es que parece que la culpa de la guerra tambien es del gobierno.
0 K 6
#91 cosko
Su discurso es incorrecto. Pero hay que entender que es un momento de pánico y miedo se puede decir cualquier cosa.
0 K 6
#59 Givetuban
Vaya caricatura la Anabel Alonso esta.
1 K 2
UsuarioXY #90 UsuarioXY
Pobres rojelios, no saben ni por dónde les da el aire, para ellos todo huele a mierda.
1 K -1
«12

menéame