Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue uno de los pocos líderes que denunciaron las acciones del ejército israelí y afeó a líderes de la UE el doble rasero que, según él, existe con Israel. En la crisis iraní, ha vuelto a la carga contra la acción “unilateral” e “ilegal” de Tel Aviv y Washington sobre Teherán, sin descuidar la denuncia por las violaciones de derechos humanos que ha ejercido Teherán durante años.