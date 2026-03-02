Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue uno de los pocos líderes que denunciaron las acciones del ejército israelí y afeó a líderes de la UE el doble rasero que, según él, existe con Israel. En la crisis iraní, ha vuelto a la carga contra la acción “unilateral” e “ilegal” de Tel Aviv y Washington sobre Teherán, sin descuidar la denuncia por las violaciones de derechos humanos que ha ejercido Teherán durante años.
Irán caerá, no puede hacer frente a los dos locos con capacidad nuclear que le han declarado la guerra. En última instancia lanzarán dos nukes sobre ciudades iraníes densamente pobladas y se quedarán más anchos que largos.
Pero de momento, Israelito lindo está empezando a… » ver todo el comentario
Bueno bueno bueno...no nos chupemos las pollas todavía; Irán cuelga gays de las farolas y ejecutan a tías por no ponerse el puto velo. Irán no hace buena al resto de dictaduras medievales islámicas.
Tienen suficientes quejas y problemas como para inventarse mierdas.
Tengo amigas cercanas que han vivido toda su vida en Irán y jamás han tenido que usar el velo. Que hoy se oponen al gobierno iraní desde el exilio y no necesitan inventarse meirdas para hacerlo.
"Tienen armas de destrucción masiva" hala, ni 5 segundos me ha llevado inventarme una.
Como lo de los gitanos, 500 años de adaptación y les seguimos fallando.
Es que eres un MEME...
Pedro Sánchez es muchas cosas, pero no es de extrema derecha y tiene fácil quedarse al margen.
Son mas de genocidios ,invasiones , guerras economicas y servilismo a Imperio Americano
con este estoy totalmente a favor,
solo los cobardes piden mesura y condenan solo al agredido
Nos tienen agarrados por las pelotas.
Me sorprende que Sánchez haga tan patente su desacuerdo con Estados Unidos. Supongo que desde allí esperan a que salga Feijóo en las próximas elecciones para tener a un buen lameculos rastrero, y que el problema se resuelva solo.
Y a los iraníes que les den. Igual que a los venezolanos.
En política exterior ya es de largo el mejor presidente que ha tenido España.
Que desaprueba la represión a que es sometido el pueblo iraní, ha apoyado siempre las sanciones impuestas a Irán pero que no aprueba un crimen de guerra, como es el bombardear a otra nación sin previa declaración de guerra.
Y la fachosfera aplaudiría.
Tener más personas en activo que nunca, bajar el paro a menos del 10%.
Mejorar la vida de las clases bajas.
Ahora solo falta copar el alquiler por ley y fin del problema de vivienda. El problema es que hay demasiados intereses económicos y las élites eonómicas tienen a cualquier gobierno de España cogido de los mismos.
Y aunque me joda decirlo, porque es un personaje al que detesto, es el único en Europa con un mínimo de dignidad y de vergüenza torera.
Hay muchos momentos en la vida que ir a votar solo es eso: pelar la cebolla y elegir la opción menos dañina.
Ya te habrás dado cuenta de como operan los poderes ocultos que manejan España desde las sombras ... no solo se atreven como lo hicieron con Podemos hace un tiempo; apuntan a donde haga falta. Este país no es fácil gobernar ni hacer ni hacer "revoluciones" que mejoren la vida de sus… » ver todo el comentario
Cuando las victimas son el propio Jamenei y buena parte de su cúpula ya no habla de "la violencia no se puede responder con mas violencia".
Si Iran devuelve los ataques que le han hecho no llama a la desescalada con aquello de "la violencia no se puede responder con más violencia". De hecho critica esa postura como hipócrita.
No es difícil de entender, la violencia provoca violencia y acabaremos todos ciegos.
Además, es muy fácil es hablar desde el sofá sabiendo que al menos de momento, no vives con miedo de que una bomba te caiga encima, una bomba que supuestamente va a liberarte de un régimen criminal y vivirás en libertad en un país arrasado y gestionado por un gobierno títere que venderá su petróleo al que supuestamente te ha liberado mientras tu intentas sobrevivir con miserias, y si encima emigras a Europa te van a tratar peor que a un perro.
Un plan sin fisuras.
Ahora poner calma sería tener esa misma actitud en relación con los ataques de Irán y las represarias de este hacia muchos otros paises. Pero esta vez, en contra de los socios europeos no se ha limitado a decir que no apoya estos ataques y que hay que desescalar. Cuando la victima no son decenas de miles de ciudadanos iranies sino el propio Jamenei y buena parte de su cúpula entonces la reacción es mucho mas dura.
¿Pero vosotros os leeis?
a un lado del golfo están los que entregan su petroleo barato al matón del patio y no protestan y al otro lado del golfo, los que no.
Es gracioso e irónico que hables de pedofilos, cuando parte del gobierno apoya a una teocracia medieval que ampara el casamiento con niñas preadolescentes, que condena a las violadas a casamiento forzado con el violador, entre un sin fin de burradas, pero a vosotros os pesa mucho mas el odio al judio que criticar estas salvajadas, y asi os va.
Europa nos puede tener en el ostracismo porque sonsumoso de USA.
Orgulloso dexque España aún tenga valores aunque haya 10 millones de ciudadanos que los hayan perdido, como tu.
Motivos hay de sobra para atacar a esos salvajes terroristas, otra cosa es que niegues los motivos por fanatismo y odio. Tranquilo, que en las proximas elecciones esos valores se van a ir por el retrete, que parece que la cosa os va muy regulinchi en las encuestas. Es acopjonante ver la… » ver todo el comentario
El objetivo no parece ser llevar la paz y la democracia al mundo, si no hacerse con el petróleo y los recursos naturales de todos los que son más débiles que ellos, que somos todos. Esto no puede acabar bien para nadie (incluidos los americanos), y lo vamos a ver más pronto que tarde.
Cuando se vaya Pedro seremos otro país más fascista sometido a USA y a los intereses económicos.
Los alemanes no salen muy bien parados en las películas sobre los años 30 y 40, aunque esto no va de películas si no de personas exterminadas, aunque a Trump le parezca lo mismo una cosa que la otra.
Los alemanes conocen demasiado bien su historia, recuerdan a la perfeccion los atentados de los JJOO de Munich, esos atentados terroristas por vuestro querido lado de la historia, estan muy presente a dia de hoy en el pueblo aleman.
Y estar en contra de eso no significa estar a favor del islam. Hay que ser mermao para pensar que una cosa implica la otra.