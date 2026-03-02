edición general
Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán

Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue uno de los pocos líderes que denunciaron las acciones del ejército israelí y afeó a líderes de la UE el doble rasero que, según él, existe con Israel. En la crisis iraní, ha vuelto a la carga contra la acción “unilateral” e “ilegal” de Tel Aviv y Washington sobre Teherán, sin descuidar la denuncia por las violaciones de derechos humanos que ha ejercido Teherán durante años.

90 comentarios
Comentarios destacados:                      
#2 En este aspecto, 100% con la posición del gobierno. Es indigno lo que esta haciendo Alemania y Francia entre otros.
#2 Suleiman
En este aspecto, 100% con la posición del gobierno. Es indigno lo que esta haciendo Alemania y Francia entre otros.
90 K 809
#4 albx
#2 Desde luego han perdido la dignidad, pero puede que cuando cambie, la nueva administración también les reproche a Europa el apoyo a Trump.
4 K 59
Spirito #10 Spirito
#2 Es que no hay por donde coger los crímenes de EEUU e Israel.
9 K 96
#11 Mutiko30
#2 No lo defenderé pero quizás la idea de Iran de atacar una base Inglesa en Chipre no ha sido muy inteligente. le han dado la excusa perfecta.
1 K 17
Supercinexin #15 Supercinexin
#11 Quizá lo que no ha sido muy inteligente es atacar a Irán como si fuera un Saddam Hussein cualquiera y meternos a todos en una guerra abominable para que el puto Israel de los cojones pueda hacerse más y más grande.

Irán caerá, no puede hacer frente a los dos locos con capacidad nuclear que le han declarado la guerra. En última instancia lanzarán dos nukes sobre ciudades iraníes densamente pobladas y se quedarán más anchos que largos.

ver todo el comentario
37 K 333
Tannhauser #44 Tannhauser
#15 "Emiratos y demás dictaduras de Golfos peores mil veces al régimen de Irán"
Bueno bueno bueno...no nos chupemos las pollas todavía; Irán cuelga gays de las farolas y ejecutan a tías por no ponerse el puto velo. Irán no hace buena al resto de dictaduras medievales islámicas.
4 K 43
Supercinexin #52 Supercinexin
#44 Lo de que Irán cuelga gays de las farolas y ejecutan a tías por no ponerse "el velo" te lo has aprendido no sabes muy bien dónde y lo repites porque queda muy fuerte y otorga legitimidad a todas las atrocidades que quieran hacer los USraelitas. Nunca has visto realmente esos hechos más que quizá con suerte alguna foto en internet sacada vaya usted a saber de dónde y que probablemente no siquiera sea "en Irán" sino en alguno de los países de Golfos adictos a los dólares,…
15 K 135
Derko_89 #65 Derko_89
#52 Sobre lo del velo en Irán, es tan fácil como pasear por las imágenes disponibles en Street View para comprobar que la mayoría de mujeres iranianas van o con la cabeza descubierta o parcialmente cubierta con una pashmina que deja buena parte del pelo visible; las mujeres totalmente tapadas son minoría.
3 K 41
thror #67 thror
#65 Por no hablar de los cientos de videos donde se ven a las iranies con el pelo sin tapar...
0 K 10
Berlinguer #62 Berlinguer *
#44 No has conocido a un iraní en tu vida. I querría ver cuales son las fuentes de lo que afirmas
Tienen suficientes quejas y problemas como para inventarse mierdas.

Tengo amigas cercanas que han vivido toda su vida en Irán y jamás han tenido que usar el velo. Que hoy se oponen al gobierno iraní desde el exilio y no necesitan inventarse meirdas para hacerlo.
1 K 20
obmultimedia #90 obmultimedia
#15 Como tiren un truño nuclear en Iran, caera todo oriente medio y parte de Europa por la enorme destruccion y radiacion que provocará.
0 K 11
#31 silzul
#11 Esa base inglesa que yo sepa se ha estado usando como base de apoyo a Israel/EEUU. Lo que no puedes esperar es ser colaborador y no recibir después algún golpe.
5 K 52
#42 Mutiko30
#31 Que si, que de acuerdo, pero ya tienen la excusa.
0 K 7
#49 zancudo
#42 lo triste es que nunca han necesitado excusa
3 K 27
chemari #89 chemari
#42 Como si les hiciera falta una excusa...

"Tienen armas de destrucción masiva" hala, ni 5 segundos me ha llevado inventarme una.
0 K 10
chewy #33 chewy
#2 Teniendo en cuenta que han atacado a un país de la UE como es Chipre, la postura no me parece la correcta. España no puede ignorar el articulo 42.7 del tratado de la Unión Europea.
2 K 29
Dene #39 Dene
#33 tal vez Chipre no debería dejar usar su territorio para lanzar ataques ilegales.. en ese sentido, me parecería perfecto ignorar ese tratado porque Chipre no ha sido neutral. Y si no, lo dicho, que prohiban a UK usar esas bases para dar soporte a ataques ilegales.
7 K 65
#48 fernando_sierra *
#39 Y además, el Reino Unido ya no pertenece a la UE.
0 K 8
#58 albx
#39 El territorio de la base de Akrotiri es de soberanía británica. Otro Gibraltar en Chipre.
0 K 10
#46 JotaMcnulty
#2 Es indignante. Deberían pasar otros 40 años de moderación y diplomacia extrema contra un régimen asesino. Así seguro que se soluciona.

Como lo de los gitanos, 500 años de adaptación y les seguimos fallando.

Es que eres un MEME...
4 K -17
#73 Suleiman
#46 Es un orgullo que un ser como tú me llame meme.
0 K 13
#88 pascuaI *
#46 ¿40 años? Creo que estás un poco perdido si crees que los regímenes asesinos de EE. UU. e Israel sólo llevan 40 años dando por saco.
0 K 10
#72 _219
#2 Para comprender bien los ataques a Irán, recomiendo leer el libro de Kapuscinski "El sha", donde relata la transición desde el Régimen del Sha hacia la revolución de Jomeini. EE.UU. intenta ahora recolocar a un descendiente del antiguo Sha para seguir expoliando al país como lo hacía antes. Muy recomendable.
0 K 10
Iruñakis #87 Iruñakis
#2 el problema es, que o paramos a violacion de todos los derechos internacionales o el paradigma al que nos enfrentamos va a ser gravísimo de aquí en adelante.
0 K 7
ipanies #6 ipanies
Está mierda que estamos viendo es una lucha de poder entre extremas derechas, las de USA, las de Israel y las de Irán y las extremas derechas europeas están haciendo de buitres carroñeros a ver si pueden rapiñar algo.

Pedro Sánchez es muchas cosas, pero no es de extrema derecha y tiene fácil quedarse al margen.
Pedro Sánchez es muchas cosas, pero no es de extrema derecha y tiene fácil quedarse al margen.
18 K 150
#85 shinhomon
#6 El gobierno de Irán extrema derecha¿??¿
0 K 9
aupaatu #8 aupaatu *
A la democracia cristiana Europea údel PP ni a las derechas nacionalistas,ni a los neoliberales parece que no les gusta la ONU,ni los tratados internacionales.
Son mas de genocidios ,invasiones , guerras economicas y servilismo a Imperio Americano
13 K 134
llorencs #32 llorencs
#8 Siempre los conservadores cuando es necesario prefieren ir al lado del fascismo que de la democracia.
0 K 10
#7 marcotolo
aunque no coincida con otros discursos del gobierno,
con este estoy totalmente a favor,
solo los cobardes piden mesura y condenan solo al agredido
11 K 123
redscare #29 redscare
Sería mucho mejor si en vez de solo palabras pusiera sobre la mesa cerrar las bases OTAN en España o al menos prohibir su uso para la guerra contra Iran.
4 K 59
Mediorco #40 Mediorco *
#28 #29 Seamos sinceros, a todos nos gustaría cerrar las bases de la OTAN. Pero no tenemos poder ni capacidad para oponernos a los intereses de Estados Unidos. Al menos solos. Lo podríamos hacer si Europa formará un bloque homogéneo, pero mira como corren Francia, el Reino Unido y Alemania a unirse a Estados Unidos.

Nos tienen agarrados por las pelotas.

Me sorprende que Sánchez haga tan patente su desacuerdo con Estados Unidos. Supongo que desde allí esperan a que salga Feijóo en las próximas elecciones para tener a un buen lameculos rastrero, y que el problema se resuelva solo.
2 K 44
cocolisto #43 cocolisto
#40 No te quito la razón y dentro de la, asquerosidad en la que se está convirtiendo la UE, Perrosanchez mantiene el tipo y es de agradecer. Pero en fin, que no dejan de ser palabras que se lleva el viento.
0 K 20
Torrezzno #13 Torrezzno
Esta enfermo, no tiene nada que perder :troll:
3 K 54
#14 Suleiman
#13 Ojo no le hagan un Litvinenko...
0 K 13
#16 guixOS
#13 Hay rumores, pero no se hasta que punto son infundados.
0 K 8
mr.wolf #20 mr.wolf
#13 Me cuadra :troll:
0 K 14
cocolisto #28 cocolisto
Mucha palabrería hueca. Dos buques estadounidenses desplegados en Rota participan en la operación. Mientras eso ocurra no dejamos de ser un montón de palabras vacías.

www.meneame.net/m/actualidad/dos-buques-estadounidenses-desplegados-ro

www.meneame.net/m/actualidad/dos-buques-estadounidenses-desplegados-ro
3 K 49
Fernando_x #18 Fernando_x
Al final harán un poco como con Venezuela. Matarán a algunos líderes, destruirán la infraestructura civil de Irán, y luego se declararán los vencedores y promulgarán un alto el fuego. Aunque seguirán los mismos gobernando Irán. Y se quejarán si Irán "rompe" ese alto el fuego.

Y a los iraníes que les den. Igual que a los venezolanos.

Y a los iraníes que les den. Igual que a los venezolanos.
2 K 45
Ramen #37 Ramen
Frijolito y Abascal estarían enviando tropas españolas a invadir lo que el agente Naranja les diga, independientemente de saber que van a volver en cajas de pino.
3 K 40
#38 jaramero
Todo mi respeto a Pedro Sánchez.

En política exterior ya es de largo el mejor presidente que ha tenido España.
3 K 35
oceanon3d #30 oceanon3d *
El Presidente Sánchez dice lo que tiene que decir.

Que desaprueba la represión a que es sometido el pueblo iraní, ha apoyado siempre las sanciones impuestas a Irán pero que no aprueba un crimen de guerra, como es el bombardear a otra nación sin previa declaración de guerra.
2 K 32
#36 ASMoises
#27 exacto
2 K 30
#45 sovieterrimo *
Partiendo del hecho de que según los amigos de Trump resulta que Pedro Sánchez es un dictador que oprime a su pueblo sería factible que USA e Israel asesinasen al presidente y bombardeasen unos cuantos colegios de primaria de Madrid de forma preventiva.

Y la fachosfera aplaudiría.

Y la fachosfera aplaudiría.
2 K 28
#51 tol_ondro
El Perroxanxe es como los romanos de la Vida de
2 K 26
#74 sugggus
#51 Reducir la deuda, aumentar el PIB, ser la locomotora de Europa por primera vez.
Tener más personas en activo que nunca, bajar el paro a menos del 10%.
Mejorar la vida de las clases bajas.
Ahora solo falta copar el alquiler por ley y fin del problema de vivienda. El problema es que hay demasiados intereses económicos y las élites eonómicas tienen a cualquier gobierno de España cogido de los mismos.
0 K 6
#25 Kalandraka125
Vivo en el centro de Madrid y por tercera vez, acaba de pasar por delante de mi ventana el camión de Hazte Oír. En su costado salen Zapatero, Maduro y Pedro Sánchez con el rótulo de "criminales" debajo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que tiene que ver con estas declaraciones.

Y aunque me joda decirlo, porque es un personaje al que detesto, es el único en Europa con un mínimo de dignidad y de vergüenza torera.
1 K 21
oceanon3d #34 oceanon3d *
#25 Tengo genuino interés ¿porque lo detestas exactamente? ¿que ha hecho tan mal este gobierno para llegar a ese punto? ... como todo va de elegir ¿cual es para ti una alternativa de gobierno al actual?.
0 K 8
#54 Kalandraka125
#34 Le empecé a coger manía en 2015, cuando decidió que las condiciones que Podemos le ponía no le venían bien y paralizó las negociaciones año y pico antes de que tuviesen lugar unas nuevas elecciones. La trayectoria desde entonces, ha consistido en ir domando y desmontando con bastante éxito a las formaciones a la izquierda de su partido para que aceptasen moderarse y dejasen de lado algunas de sus demandas mas históricas. En 2015 había muchos elementos en el debate político que hoy han…   » ver todo el comentario
0 K 7
oceanon3d #61 oceanon3d *
#54 Tienes razón ... pero las alternativas por el otro espectro son infinitamente peores.

Hay muchos momentos en la vida que ir a votar solo es eso: pelar la cebolla y elegir la opción menos dañina.

Ya te habrás dado cuenta de como operan los poderes ocultos que manejan España desde las sombras ... no solo se atreven como lo hicieron con Podemos hace un tiempo; apuntan a donde haga falta. Este país no es fácil gobernar ni hacer ni hacer "revoluciones" que mejoren la vida de sus…   » ver todo el comentario
0 K 8
nospotfer #26 nospotfer
Aunque sea por una vez, gracias Pedro.
1 K 20
#68 rbrn
Mira, lo único en lo que concuerdo con Pedro Sánchez. Cuando se hacen bien las cosas se reconoce.
1 K 20
#17 fpove
Pedro Sanchez es una mierda, pero joder es que lo que hay enfrente simplemente estan enfermos.
1 K 17
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Dudas al voto?
1 K 14
yemeth #19 yemeth
El problema con Pedro Sánchez es que es inoperante dentro de España, pero de cara al exterior no estaría mal poder conservarlo de Ministro de Exteriores.
1 K 14
mr.wolf #21 mr.wolf
Perro no ganar más elecciones.
0 K 14
#83 ddomingo
#78 Cuando las victimas son decenas de miles de ciudadanos iranies se limita a NO APOYARLO y a decir que "la violencia no se puede responde con mas violencia". Es decir, no me gusta pero no hay que hacer nada.

Cuando las victimas son el propio Jamenei y buena parte de su cúpula ya no habla de "la violencia no se puede responder con mas violencia".
0 K 10
almadepato #3 almadepato *
No es coherente disentir. A ver si al final lo que se pretende es que se blanquee lo sucedido
0 K 10
haprendiz #5 haprendiz
#3 Pues disiento con tu comentario, llámame incoherente.
1 K 14
#50 ddomingo
Bien callado estaba cuando el Ayatola mataba a decenas de miles de Iranies en las protestas.
0 K 10
#60 ddomingo
#53 Y me reafirmo. Si Iran mata a decenas de miles de Iranies, el gobierno no lo apoya PEEEERO "la violencia no se puede responder con más violencia"

Si Iran devuelve los ataques que le han hecho no llama a la desescalada con aquello de "la violencia no se puede responder con más violencia". De hecho critica esa postura como hipócrita.
0 K 10
#66 egon_ *
#60 Está intentando poner un poco de calma a tanto despropósito, ¿y ya por eso apoya a Irán?

No es difícil de entender, la violencia provoca violencia y acabaremos todos ciegos.

Además, es muy fácil es hablar desde el sofá sabiendo que al menos de momento, no vives con miedo de que una bomba te caiga encima, una bomba que supuestamente va a liberarte de un régimen criminal y vivirás en libertad en un país arrasado y gestionado por un gobierno títere que venderá su petróleo al que supuestamente te ha liberado mientras tu intentas sobrevivir con miserias, y si encima emigras a Europa te van a tratar peor que a un perro.

Un plan sin fisuras.
0 K 7
#76 ddomingo
#66 Calma intentaba poner cuando las victimas eran los decenas de miles de civiles Iranies. Entonces no criticaba al régimen, se limitaba a no apoyarlo y decía que no se debía responder con violencia.

Ahora poner calma sería tener esa misma actitud en relación con los ataques de Irán y las represarias de este hacia muchos otros paises. Pero esta vez, en contra de los socios europeos no se ha limitado a decir que no apoya estos ataques y que hay que desescalar. Cuando la victima no son decenas de miles de ciudadanos iranies sino el propio Jamenei y buena parte de su cúpula entonces la reacción es mucho mas dura.
0 K 10
#86 egon_
#76 Claro, porque Pedro Sánchez está a favor del régimen Iraní y de que éste asesine a sus ciudadanos.

¿Pero vosotros os leeis?
0 K 7
#78 sugggus
#60 No quiere violencia de parte de nadie. Fàcil de entender.
0 K 6
#22 hdptest001
En mi opinión, el fin no justifica los medios. Pero lo triste es que éste es el nuevo orden mundial, el de la ley del más fuerte, el de las áreas de influencia de las grandes potencias militares. Veremos a donde nos lleva todo esto, los Europeos a día de hoy sólo somos meros espectadores.
0 K 9
#70 j3j3j3j3
pues el presi tiene razon
0 K 7
#79 pozz
#71 Se hacen muchas mas reuniones aparte de las oficiales, y de esas nos excluyen practicamente de todas.
www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/ninguneo-union-europ
0 K 7
#12 Mutiko30
Yo aqui siempre tengo mis incoherencias. Por un lado no apoyo que Israel y Usa hagan lo que quieran con el mundo y por otro lado, me alegro por los iranies... si al final se quedan con su pais, que, viendo las experiencias anteriores, no parece que sea el caso.
0 K 7
#24 ASMoises
#12 el problema es que eso es lo que intentan vendernos los yankis, cuando si Irán está así es básicamente por lo que hicieron ellos hace ¿60-70? años y ahora lo único que pretenden es controlar la región y su petróleo, les importa una mierda si los iranies son libres o se matan entre ellos
2 K 33
Alegremensajero #27 Alegremensajero
#24 Si les importaran los iraníes no habrían bombardeado un colegio.
2 K 28
Dene #41 Dene
#12 esto no va de democracia ni de libertades, va de petroleo.
a un lado del golfo están los que entregan su petroleo barato al matón del patio y no protestan y al otro lado del golfo, los que no.
1 K 32
#57 pozz
El tonto de la UE, ya no nos tienen en cuenta para nada, no nos invitan a reuniones importantes ni de la UE ni de la OTAN, hemos hecho un descomunal ridiculo en Eurovision quedando como nazis antijudios... saben que el Perro es un cadaver politico hundido en todas las encuestas al que le queda poco para irse. Lo realmente alucinante, es la cantidad de tarados aplaudiendo este descomunal ridiculo que esta haciendo España. :palm:
0 K 7
#59 tol_ondro
#57 Lo que es ridículo es lamer las botas de fascistas, genocidas, estafadores y pedófilos que encima conspiran contra nosotros.
0 K 6
#64 pozz *
#59 y eso lo dices mientras aplaudes a fundamentalistas islamistas que ahorcan a homosexuales, se cargan a mujeres y jovenes por protestar, lapidan a mujeres por no ponerse un trapo, entre un sin fin de burradas. Practicamente nadie en Europa apoya al payaso de Sanchez, nos tienen en el ostracismo, no nos invitan a reuniones importantes, nos tratan como los tontos que somos.
Es gracioso e irónico que hables de pedofilos, cuando parte del gobierno apoya a una teocracia medieval que ampara el casamiento con niñas preadolescentes, que condena a las violadas a casamiento forzado con el violador, entre un sin fin de burradas, pero a vosotros os pesa mucho mas el odio al judio que criticar estas salvajadas, y asi os va. :palm:
0 K 7
#69 sugggus
#64 No mintas, no apoyan a Irán. No apoyan el ataque sin motivo a otro país.
Europa nos puede tener en el ostracismo porque sonsumoso de USA.
Orgulloso dexque España aún tenga valores aunque haya 10 millones de ciudadanos que los hayan perdido, como tu.
0 K 6
#75 pozz
#69 Indirectamente, claro que estan apoyando a Iran... en vez de abstenerse, estan intentando poner trabas, hay socios de gobierno del psoe apoyando abierta y directamente a los follacabras de los ayatolas.
Motivos hay de sobra para atacar a esos salvajes terroristas, otra cosa es que niegues los motivos por fanatismo y odio. Tranquilo, que en las proximas elecciones esos valores se van a ir por el retrete, que parece que la cosa os va muy regulinchi en las encuestas. Es acopjonante ver la…   » ver todo el comentario
0 K 7
#81 tol_ondro
#75 Que le den mucho por el orto a Eurovisión, como si no volvemos nunca
0 K 6
#77 tol_ondro
#64 Esa falacia ya la tenéis gastada. Los ayatolas muertos los celebro con una birra, el cava bueno lo guardo para otros.
0 K 6
#84 cantarranas
#64 #59 ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Descabezar dictaduras de forma selectiva, mientras colabora a manos llenas con otras dictaduras vecinas que también son fundamentalistas islamistas y todavía más represivas con las mujeres, homosexuales e "infieles" en general.

El objetivo no parece ser llevar la paz y la democracia al mundo, si no hacerse con el petróleo y los recursos naturales de todos los que son más débiles que ellos, que somos todos. Esto no puede acabar bien para nadie (incluidos los americanos), y lo vamos a ver más pronto que tarde.
0 K 9
#71 sugggus
#57 No mientas, a las reuniones de la UE van todos. De la OTAN dependen de papa Trump y aún asi estamos en ella.
Cuando se vaya Pedro seremos otro país más fascista sometido a USA y a los intereses económicos.
0 K 6
#80 cantarranas
#57 Alinearse con genocidas para no quedarte aislado en la OTAN no parece la mejor forma de estar en el lado correcto de la historia.
Los alemanes no salen muy bien parados en las películas sobre los años 30 y 40, aunque esto no va de películas si no de personas exterminadas, aunque a Trump le parezca lo mismo una cosa que la otra.
0 K 9
#82 pozz
#80 Vuestro lado correcto, estar en el lado de la historia junto a fundamentalsitas islamistas que ahorcan a homosexuales, esclavizan a mujeres y niños, lapidan a mujeres y un sin fin de burradas.
Los alemanes conocen demasiado bien su historia, recuerdan a la perfeccion los atentados de los JJOO de Munich, esos atentados terroristas por vuestro querido lado de la historia, estan muy presente a dia de hoy en el pueblo aleman.
0 K 7
Malakaito #55 Malakaito
a este paso nos suicidan al presidente¡¡
0 K 6
Elektr0 #63 Elektr0
#55 Ya nada me extraña. Son capaces de derribar su avión, ponerle una bomba en el coche oficial o envenenarlo por llevar la contraria a los criminales de Israel y EEUU
0 K 10
Mesto #23 Mesto
A nadie le sorprende que se ponga del lado del islam.
13 K -84
Mediorco #35 Mediorco *
#23 Yo prefiero que no esté del lado de los sionistas o de los que buscan controlar el petróleo mundial para poder vendértelo más caro.

Y estar en contra de eso no significa estar a favor del islam. Hay que ser mermao para pensar que una cosa implica la otra.
1 K 24
Bonzaitrax #47 Bonzaitrax
#23 A nadie le sorprende que seas un bocachanclas de manual : ”sin descuidar la denuncia por las violaciones de derechos humanos que ha ejercido Teherán durante años."
0 K 11
ahoraquelodices #56 ahoraquelodices *
#23 ánimo, conseguir escribir y mantener las funciones vitales al mismo tiempo ha de ser todo un reto.
0 K 7

