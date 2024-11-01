Tom Morello reivindica a los Judas Priest con un documental: “Qué bien hablar de tu banda favorita y luchar contra el fascismo a la vez”

The ballad of Judas Priest también desmonta otros estereotipos, como que el heavy no es inclusivo, y también defiende con uñas y dientes su condición de clase. La banda, y el heavy, siempre han representado a aquellos trabajadores a los que muchas veces la música dejaba de lado. Y por ello, una canción como Breaking the law se usó como himno en las manifestaciones contra Margaret Thatcher y fue vista como un canto a rebelarse contra el gobierno conservador y sus medidas contra el estado de derecho.