69
meneos
119
clics
Fuerzas estadounidenses e israelíes atacan el Hospital Gandhi en Teherán
Los ataques causaron daños a las instalaciones y provocaron esfuerzos de evacuación.
|
etiquetas
:
irán
,
eeuu
,
petróleo
,
guerra
,
israel
,
sionismo
,
hospital
,
irán
46
23
2
K
430
actualidad
17 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Atusateelpelo
Esa me la se: "Habia bunkeres de Hamas debajo"
Uys, se me olvido cambiar el copy&paste....
14
K
178
#13
Eukherio
#1
Justo pensé exactamente lo mismo. Son predecibles los cabrones. Vienen a liberar a las mujeres iraníes jodiéndoles los hospitales y los colegios.
2
K
38
#2
Verdaderofalso
Lo de esta gente con los hospitales empieza a ser preocupante
10
K
141
#8
soberao
*
#2
El sello del régimen sionista, ayer atacaron un colegio infantil en una zona residencial sin ningún pudor.
Y acaban de atacar instalaciones de la Media Luna Roja, otro sello, las organizaciones humanitarias:
www.meneame.net/story/media-luna-irani-denuncia-ataque-aereo-contra-se
7
K
126
#10
joffer
#2
parecen avalados por Quiron
1
K
15
#11
termopila
#2
Supongo que creen que es la forma más rápida de conseguir el nobel de la paz
0
K
11
#12
DonaldBlake
#2
Y escuelas
0
K
8
#17
Tronchador.
#2
¿Con los hospitales?
0
K
8
#5
A.more
Como les gustan las escuelas y los hospitales a estos elegidos de satan
6
K
92
#15
llorencs
*
#5
De dios. Satán es el héroe de sus historias, o el anti-heroe.
0
K
10
#6
Tkachenko
*
Otro vídeo
x.com/Megatron_ron/status/2028185091063636011
3
K
70
#4
almadepato
*
Alguien tiene que parar a esta gentuza de extrema derecha.
4
K
59
#3
Cometeunzullo
Costumbres israelís.
4
K
52
#7
Imag0
A partir de ahora los nuevos hospitales que los construyan hacia abajo, porque visto lo visto, son el primer objetivo.
1
K
28
#9
tricionide
USA e Israel tienen especial predileccion por matar niños Hospitales mujeres es su forma de causar terror
4
K
26
#16
manbobi
Les han liberado. Ahora se hace así, asesinando niñas y bombardeando hospitales.
0
K
12
#14
Razorworks
Y no pasará nada. Porque son nuestros asesinos
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
