Fuerzas estadounidenses e israelíes atacan el Hospital Gandhi en Teherán

Fuerzas estadounidenses e israelíes atacan el Hospital Gandhi en Teherán  

Los ataques causaron daños a las instalaciones y provocaron esfuerzos de evacuación.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Esa me la se: "Habia bunkeres de Hamas debajo"

Uys, se me olvido cambiar el copy&paste.... {0x1f607}
#13 Eukherio
#1 Justo pensé exactamente lo mismo. Son predecibles los cabrones. Vienen a liberar a las mujeres iraníes jodiéndoles los hospitales y los colegios.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Lo de esta gente con los hospitales empieza a ser preocupante
#8 soberao *
#2 El sello del régimen sionista, ayer atacaron un colegio infantil en una zona residencial sin ningún pudor.
Y acaban de atacar instalaciones de la Media Luna Roja, otro sello, las organizaciones humanitarias: www.meneame.net/story/media-luna-irani-denuncia-ataque-aereo-contra-se
joffer #10 joffer
#2 parecen avalados por Quiron
termopila #11 termopila
#2 Supongo que creen que es la forma más rápida de conseguir el nobel de la paz
#12 DonaldBlake
#2 Y escuelas
#17 Tronchador.
#2 ¿Con los hospitales? ¬¬
A.more #5 A.more
Como les gustan las escuelas y los hospitales a estos elegidos de satan
llorencs #15 llorencs *
#5 De dios. Satán es el héroe de sus historias, o el anti-heroe.
almadepato #4 almadepato *
Alguien tiene que parar a esta gentuza de extrema derecha.
Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Costumbres israelís.
Imag0 #7 Imag0
A partir de ahora los nuevos hospitales que los construyan hacia abajo, porque visto lo visto, son el primer objetivo.
tricionide #9 tricionide
USA e Israel tienen especial predileccion por matar niños Hospitales mujeres es su forma de causar terror
manbobi #16 manbobi
Les han liberado. Ahora se hace así, asesinando niñas y bombardeando hospitales.
Razorworks #14 Razorworks
Y no pasará nada. Porque son nuestros asesinos  media
