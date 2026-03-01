No es Kabul en 2021, es una escuela iraní "bombardeada" en 2026

En redes sociales acusan a RTVE y otros medios de comunicación de difundir un bulo por contar que el régimen iraní ha denunciado que una escuela de niñas ha sido atacada. Argumentan que la foto que ilustra la noticia se registró en Kabul (Afganistán) en 2021, pero es falso: la imagen es real. Muestra la situación en la que ha quedado una escuela de primaria en Minab, en el sur de Irán.