edición general
124 meneos
366 clics
No es Kabul en 2021, es una escuela iraní "bombardeada" en 2026

No es Kabul en 2021, es una escuela iraní "bombardeada" en 2026

En redes sociales acusan a RTVE y otros medios de comunicación de difundir un bulo por contar que el régimen iraní ha denunciado que una escuela de niñas ha sido atacada. Argumentan que la foto que ilustra la noticia se registró en Kabul (Afganistán) en 2021, pero es falso: la imagen es real. Muestra la situación en la que ha quedado una escuela de primaria en Minab, en el sur de Irán.

| etiquetas: escuela , irán , 28 de febrero de 2026
82 42 3 K 421 actualidad
39 comentarios
82 42 3 K 421 actualidad
Comentarios destacados:          
#2 Leclercia_adecarboxylata
O sea, es un bulo que sea un bulo, pa que nos entendamos.
24 K 245
ahotsa #3 ahotsa
#2 Sí, para eyaculadores lectores precoces, mejor precisar...
1 K 32
#4 guillersk
#2 bulinception
1 K 19
#9 perej
#2 el rebulo!
0 K 10
#33 Eukherio
#2 Es control de daños. Siempre que hay una cagada de esta envergadura se insiste durante las primeras horas en que es bulo, aunque no tengan mucho donde agarrarse. Después ya pasan a otra cosa.

Grok tiene bastante automatizado el tema, que ya ha dado por falsas y antiguas imágenes verdaderas un buen puñado de veces.
0 K 8
#6 marcotolo
muchos de estos iluminados seguro que se tragaron lo de los 3000 bebes fantasma decapitados por hamas en israel,
donde hay maldad e ignorancia , poco se puede hacer
9 K 98
daTO #17 daTO
#6 exacto, no solo hay que ser un ignorante, además debes ser una mala persona.
0 K 10
#20 marcotolo
#17 y tristemente suelen ir muy unidos, ya sea por pura maldad, envidias o frustraciones varias
0 K 8
ahotsa #1 ahotsa *
@Paracelso: Pero Irán ahora será un país libre. Mecagüen la hostia, la matzá...

www.meneame.net/story/sanchez-rechaza-ataques-eeuu-israel-iran-pide-de
4 K 66
yemeth #21 yemeth
#1 Meses contándonos lo de los derechos de las mujeres para justificar atacarlos, y lo primero que hacen es bombardear una escuela llena de niñas.
5 K 59
#35 konde1313
#1 Tan libres como Irak, Venezuela, Afganistán, etc.

El imperialismo USA-Israleí es un crimen contra toda la humanidad.
0 K 10
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
Metabulismo acelerado
3 K 61
juvenal #14 juvenal
No hay más que fijarse en los pilares de la entrada para ver que está pintada la bandera de Irán. Además de comprobar que las vestimentas de los hombres no son las de Afganistán  media
4 K 61
Pilfer #28 Pilfer
#14 calla, no les arruines su relato, que todavía viene alguno y te contesta que está añadida con ia
1 K 27
torkato #31 torkato
#14 Bueno, eso de que esté pintada la bandera de Irán... yo ahí no distingo nada, ni siquiera colores. Hay un punto en la columna que puede ser cualquier otra cosa.

Pero si, ya estamos viendo que la primera víctima de la guerra es la verdad y como están blanqueando el asesinato de civiles.
0 K 10
juvenal #37 juvenal
#31 Ese imagen la he sacado del vídeo y se aprecia, pero si la quieres más clara  media
0 K 17
Spirito #38 Spirito
#31 Lo que además me fastidia es que el maldito psicópata de Netanyahu esté ahora refugiado en la UE.

Deberían detenerlo allí donde esté e iniciar juicio por crímenes de Lesa Humanidad.
0 K 8
#12 poseso
Hay que mantener ignorante al ignorante... al fin y al cabo, un ignorante = un voto. Hay que degradar la educación e inundar todo de mierda. Hay que conseguir que el ignorsnte sea incapaz de distinguir la realidad de la ficción.
1 K 18
Spirito #7 Spirito
Lo que han hecho EEUU e Israel asesinando en un solo colegio a más de 150 niñas en Irán, es un crimen execrable y no, no tendrán medio ni modo posible de tapar esa barbarie propia de inhumanos.
1 K 16
Sadalsuud #25 Sadalsuud *
#7 Tampoco les importara una mierda, total, el 95% de los massmierda son suyos, pueden mentir y construir el relato que les de la gana, y si no, mira el genocidio de gaza. Para lo unico que se mueven en el occidente libre es para detener a gente que denuncia el genocidio.  media
5 K 69
Spirito #29 Spirito
#25 Sí, pero en todas las grandes ciudades del mundo hubo manifestaciones por ello.

Lo que han hecho con las niñas no les saldrá gratis a esos canallas.
1 K 18
Sadalsuud #34 Sadalsuud
#29 Ojala me equivoque, pero yo creo que si, que les saldrá gratis. Ahora mismo la única manera de pararle los pies es pagarles con su misma moneda, y visto lo visto, china, salgo que de alguna sorpresa de última hora, no va a hacer nada.
Por otra parte, mejor que no haga nada por que estos locos sionazis son capaces de meternos en la tercera guerra mundial como vean que van perdiendo. Así esta la cosa desde mi punto de vista, que no debe ser muy acertado por que yo estaba convencido de que china no permitiría ese ataque.
0 K 10
Lenari #36 Lenari
{0x1f514} BULO

El fact-check de RTVE es un bulo. No porque el ataque fuera en Kabul, sino porque RTVE describe como un bulo que corre por las redes sociales, lo cual es falso.

Si buscas, todo lo que aparece es un tweet en una cuenta de un tal "SrLiberal", todo lo demás son medios y cuentas de izquierda desmintiendo ese "bulo". Que RTVE coja un tweet aislado de una cuenta anónima y publique una noticia a nivel nacional acusando a las "redes…   » ver todo el comentario
0 K 10
Io76 #39 Io76
El genocidio de Gaza fue el comienzo, y como no se les paró los pies, fueron conscientes que el occidente civilazado, sus panfletos y sus políticos prestados (cuando no corruptos pederastas) iban a tragar con todo.
Y el votante de derecha de "los niños no se tocan" son aplaudidores de estos mata/follaniños.
0 K 8
#32 Gauge123
¿Quienes acusan a TVE de ser un bulo lo que es verdad? Gentes que quieren encubrir un crimen perpetrado por los suyos, en definitiva, sionistas.
0 K 6
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#8 No, pero sigue intentadolo (yo entretando te voy reportado).  media
7 K 75
ahotsa #16 ahotsa *
#10 Para quien no entienda lo de la foto a la que tú respondes y quiera actuar en consecuencia: La foto, al parecer, se refiere al típico bulo de que las escuelas están ocupadas por musulmanes, y así poder bombardearlas a gusto por parte de psicópatas malNAZIdos.
4 K 53
Spirito #13 Spirito
#11 Es porque no tienes ni corazón ni alma. :roll:
4 K 48
thror #23 thror
#13 La vendio hace años. Normalmente suelen reemplazarla con un monton de mierda.
4 K 53
Sadalsuud #26 Sadalsuud
#23 Y sus buenos cacahuetes que se consiguió...
0 K 10
Sadalsuud #27 Sadalsuud
#13 Es de los que se mira al espejo y no ve su reflejo en el, solo un cacahuete bien grande untado de mierda y sangre, pero le da igual, lleva sus gafas color de mierda y le vale madre todo lo demás.
1 K 16
comunerodecastilla #18 comunerodecastilla
#11 Que va, los pocos que hablan tu lengua están a otra cosa. xD
2 K 32
ahotsa #24 ahotsa
#11 Porque la obscuridad absoluta no existe.
0 K 20
#19 pushakk
#8 ¿Cuando repartieron la dignidad tú dónde estabas? Menudo miserable defensor de Nazis genocidas y pederastas estás hecho.
5 K 56
yemeth #22 yemeth
#8 ¿De verdad compensa el dinero de los pederastas a cambio de tu dignidad?
2 K 31
#30 MisterSorb
#8 tú no viniste aquí a cazar ¿Eh?
0 K 6

menéame