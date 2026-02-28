China pide "un cese inmediato" de las acciones militares en Irán y exige respeto a la soberanía del país

China mostró este sábado su "gran preocupación" por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuya "soberanía, seguridad e integridad territorial deben ser respetadas", y reclamó el "cese inmediato" de las operaciones militares para "mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio".
Se vienen cositas, nenes, se vienen cositas.
En tu cabeza
Las elecciones son manipuladas, la represión violenta de protestas es brutal con miles muertos en 2025-2026. No existe la libertad de expresión, prensa, reunión ni derechos de mujeres/LGBT. Control total por Líder Supremo y Guardia Revolucionaria.
Es un Régimen en crisis grave por perder el apoyo de la población pero aún reprime duramente.
Respeto es algo que les viene muy grande.
Hay videos terribles, que de verdad dan ganas de vomitar, que ya están corriendo como la espuma y sobre todo en el mundo musulmán y ya hay, como es normal, una indignación tremenda y creciente.
Ese ataque, ya de por sí, va a traer muchas consecuencias.