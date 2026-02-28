edición general
China pide "un cese inmediato" de las acciones militares en Irán y exige respeto a la soberanía del país

China mostró este sábado su "gran preocupación" por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuya "soberanía, seguridad e integridad territorial deben ser respetadas", y reclamó el "cese inmediato" de las operaciones militares para "mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio".

Pertinax #11 Pertinax *
#9 A ver, tampoco te flipes. No es la primera vez. ¿Qué consecuencias tuvo el ataque de hace un mes? Ninguna. Lo del apoyo al régimen iraní es postureo. No les quieren ni en su casa.
Herumel #1 Herumel
Menudos parguelas.
Spirito #2 Spirito
Cientos de miles de robots humanoides chinos con capacidad militar ya se están construyendo a masa forzada.

Se vienen cositas, nenes, se vienen cositas.
Don_Pixote #3 Don_Pixote
#2 the Spirito Wars si

En tu cabeza xD
#6 Kuruñes3.0
El chinito se ha hecho popó.
Mesto #4 Mesto
Respeto a qué? Es una república islámica autoritaria, no es libre

Las elecciones son manipuladas, la represión violenta de protestas es brutal con miles muertos en 2025-2026. No existe la libertad de expresión, prensa, reunión ni derechos de mujeres/LGBT. Control total por Líder Supremo y Guardia Revolucionaria.

Es un Régimen en crisis grave por perder el apoyo de la población pero aún reprime duramente.

Respeto es algo que les viene muy grande.
Pertinax #5 Pertinax
#4 Esperemos que este ataque no haya producido miles de muertos civiles también. De momento, se cuentan por cientos.
Spirito #7 Spirito *
#5 Hay un ataque civil bastante jodido en el que han asesinado, se cuenta ya, más de 190 niñas en un colegio, propiciado por EEUU e Israel.

Hay videos terribles, que de verdad dan ganas de vomitar, que ya están corriendo como la espuma y sobre todo en el mundo musulmán y ya hay, como es normal, una indignación tremenda y creciente.

Ese ataque, ya de por sí, va a traer muchas consecuencias.
Pertinax #8 Pertinax
#7 Por eso lo digo precisamente.
Spirito #9 Spirito
#8 Esto es un antes y después, un momento claramente histórico y, sí, ésta vez sí podemos estar en la antesala de la IIIGM.
ur_quan_master #10 ur_quan_master
Atención al experto en derecho internacional de #4
