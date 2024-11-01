edición general
Pedro, Jairo y Alberto, tres ciudadanos particulares: los pelotazos de todas las parejas conocidas de Ayuso

Pedro, Jairo y Alberto, tres ciudadanos particulares: los pelotazos de todas las parejas conocidas de Ayuso

Desde que llegara a la presidencia los tres han obtenido rendimientos económicos en comisiones, subvenciones o puestos de trabajo en empresas que mantenían contratos con la Comunidad de Madrid

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Habría que corregir el titular: los pelotazos conocidos de todas las parejas conocidas de Ayuso.

La posibilidad de que sólo sean una parte de los pelotazos tiende a infinito.
3 K 47
#2 Marisadoro *
¿Que fue del que dijo aquello de...
"Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que cuando morían en España 700 personas, se pueden contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas."?
1 K 30
reithor #3 reithor
La noticia merece leerse al ritmo de just a gigolo, a ser posible versión de Sinatra que a la Déath le gusta mucho nuevayol.
0 K 12
#5 DenisseJoel
Lo que no entiendo es por qué una persona tan vinculada a la corrupción puede mantener un cargo público.
En China probablemente ya habría sido procesada.
0 K 10
Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
Los mejores braguetazos, ya sabes dónde.
0 K 10
#4 TOTEMICO
Miss Corrupción Consorte, la lideresa. La peli de esta primavera y todos los años anteriores. Ya en cines.
0 K 7

