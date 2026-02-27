·
193
meneos
387
clics
VÍDEO | Susan Sarandon, sobre Pedro Sánchez: "Ha estado siempre del lado correcto de la historia"
“Es increíble ver cómo España y su presidente apoyan a Gaza y a actores como Javier Bardem, que levantan la voz de manera firme', ha sentenciado Susan Sarandon ...
etiquetas
susan sarandon
goya
pedro sánchez
actualidad
#2
laruladelnorte
La ganadora del Óscar también habló de su experiencia personal como activista en Estados Unidos, recordando cómo fue despedida de su agencia de comunicación por pedir el alto el fuego en Gaza: “Se me hizo imposible aparecer en películas importantes, tuve que especializarme en proyectos pequeños con directores noveles”.
Ese es el pago por estar contra las injusticias y enfrentarte a los poderosos.
Buenísima actriz y mejor persona.
40
369
#8
platypu
18
-125
#14
maspipinobreve
#8
como a tu cuñarda
2
22
#36
platypu
#14
a quien?
0
16
#13
Toponotomalasuerte
#2
es la censura güoke que dicen los regres. Está es la buena.
2
21
#27
Mauro_Nacho
#2
A veces se paga un precio muy alto por la dignidad, algo que hoy en día se tiene infravalorado, pero es por lo que tiene sentido la vida.
0
14
#28
antesdarle
#2
lo más triste es que si una actriz legendaria puede tener represalias por su postura sobre un tema. Imagina a la pobre que está empezando.
0
10
#1
Waves
Bueno, siempre siempre tampoco. Que es el PSOE y nos conocemos. Cuando Ione Belarra no se callaba sobre el genocidio el Gaza, al PSOE todavía ni se le esperaba.
17
185
#16
maspipinobreve
#1
Butifarro
0
7
#19
Tunguska08Chelyabinsk13
#1
Marruecos en el Sáhara Occidental, el lado correcto de la historia.
4
40
#29
Savatage51
#19
a lo mejor el Perro ni había nacido.
0
7
#31
Tunguska08Chelyabinsk13
#29
Me refiero a apoyar el proyecto de autonomía marroquí del Sáhara Occidental.
0
16
#32
Savatage51
#31
ah, ok.
0
7
#35
encurtido
#1
Es que si Belarra está opinando algo con vehemencia, como poco es para replanteárselo.
0
7
#37
Difunto
#1
Tal vez que un presidente del gobierno que representa una nación haga cierto tipo de declaraciones, no sea lo mismo.. hay repercusiones que revisar y considerar antes.. tu demagogia tiene un poco de comentario. Porque no lo comparas con el resto de los presidentes del resto de las naciones? por aquello de hacer una comparación entre manzanas y manzanas..
0
6
#7
johel
2
50
#12
zupezupejavi
Que se lo digan a los Saharauis ...
4
36
#10
SVSRTZ
Menos cuando se posiciono a favor de la explotación animal, la historia se lo recordara.
2
35
#5
ewok
1
32
#20
Cuñado
#5
En su caso el término adecuado es "ignorante".
5
52
#6
Torrezzno
A portada
1
23
#9
platypu
#6
normal, esta señora habla muy bien de nuestro lider
0
16
#23
Meneador_Compulsivo
Vuelve Mr. Handsome
0
20
#22
Sadalsuud
Aquí en menéame se les suele conocer como mercenarios del cacahuete por que no falla, cuentas clon, bulos a tutiplen, razonamiento pobre o inexistente, más vidas que un saco lleno de gatos...
1
19
#11
digira
Sin embargo, la derecha siempre ha estado en el lado malo, cruel, ... de la historia.
1
15
#34
johel
#30
La de pagascal es bien conocida; Hundio un local/bar en vitoria dejando un pufo y le sento tan mal eso de emprender que prefiere decir que no ha trabajado nunca a hablar del tema. El resto carguitos en el pp y paguitas por trabajos desconocidos en la charca de las ranas de la lideresa EsPPeranza.
0
10
#18
paco_camps_2011
Se lo quiere trinchar
0
10
#24
maspipinobreve
No como vosotros morcillones
0
7
#15
maspipinobreve
de verdad tienes que decir estas tontadas
0
7
#21
_4278
pedrito no trabajó endosando con los bancos preferentes ? por poner un solo ejemplo y por ignorar el resto de realidades q este panfleto ignora
0
6
#26
johel
#21
Has confundido a Sanchez con Rivera, espero que no a proposito, Rivera ese que pudo ser vicepresidente y consiguio hacer desaparecer su partido por arrimarse a la ultraderecha.
"La experiencia profesional de Pedro Sánchez
Con anterioridad a su etapa como profesor universitario, trabajó como asesor en el Parlamento Europeo y fue miembro del gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina, sus primeras experiencias en el mundo laboral.
A su vuelta a España,…
0
10
#30
Savatage51
#26
igualito que el de Vox, oiga!
0
7
#17
crissis
Imagínate lo perdido que hay que estar para creer que hay un lado bueno y un lado malo de la historia, así sin más.
En fin, cosas de ateos que aún así se quieren ganar el cielo.
2
-4
#25
maspipinobreve
#17
Disgregame la historia en 16 fases absurdas, por fi.
1
16
#33
mikasalo
#17
Imagínate lo perdido que hay que estar para meter en un hilo sobre Pedro Sánchez la frase: "de ateos que aún así se quieren ganar el cielo." y eres tú quien habla de "creer que hay un lado bueno y uno malo de la historia". Para echarse a llorar, compañero...
0
6
#3
YSiguesLeyendo
25
-161
#4
YeahYa
#3
Hay grandes directores españoles reconocidos en todo el mundo.
Pero claro, son reconocidos por gente culta, no por gente como tú que hace el comentario desde la barra de un bar y con un palillo entre los dientes.
21
211
