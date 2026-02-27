Susan Sarandon no puede rodar en EEUU por apoyo a Gaza, rueda en Italia

La protagonista de "Thelma y Louise" contó que "el 1 de noviembre me despidió mi agencia por hacer una manifestación por pedir el apoyo a Gaza y el alto el fuego. Ya no podía hacer nada relacionado con Hollywood. Encontré una agencia en Inglaterra. Acabo de rodar en Italia. Al director italiano que me contrató le dijeron que no me contratase", apuntó. Consideró que "es muy peligroso que Hollywood esté callado. Creo que deberíamos poder decir lo que pensamos sin que se nos amenace con no poder volver a trabajar jamás, y está ocurriendo ahora".
