Susan Sarandon no puede rodar en EEUU por apoyo a Gaza, rueda en Italia

Susan Sarandon no puede rodar en EEUU por apoyo a Gaza, rueda en Italia

La protagonista de "Thelma y Louise" contó que "el 1 de noviembre me despidió mi agencia por hacer una manifestación por pedir el apoyo a Gaza y el alto el fuego. Ya no podía hacer nada relacionado con Hollywood. Encontré una agencia en Inglaterra. Acabo de rodar en Italia. Al director italiano que me contrató le dijeron que no me contratase", apuntó. Consideró que "es muy peligroso que Hollywood esté callado. Creo que deberíamos poder decir lo que pensamos sin que se nos amenace con no poder volver a trabajar jamás, y está ocurriendo ahora".

#2 Albarkas
Una gran mujer. Si señor.
Kantinero #1 Kantinero
La actriz se emocionó al "venir aquí a España y ver a Sánchez (Pedro, premier) apoyar a Gaza. Nos hacéis sentir que estamos menos solos", añadió.
YeahYa #10 YeahYa
#6 "La ganadora del Óscar también habló de su experiencia personal como activista en Estados Unidos, recordando cómo fue despedida de su agencia de comunicación por pedir el alto el fuego en Gaza: “Se me hizo imposible aparecer en películas importantes, tuve que especializarme en proyectos pequeños con directores noveles”.

Esto es lo que pone en la que hay en portada
pitercio #9 pitercio
Hollywood siempre ha sido judaico y judaizante. Ahora sionista.
Ferran #7 Ferran
Hollywood claro que habla, habla para amenazar a los que denuncien el genocidio en Gaza.
manc0ntr0 #8 manc0ntr0
Ahora viene guillefacha a soltar su memez, un momento
YeahYa #3 YeahYa
Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell
#3 Pues veo en está más información, la otra es más escueta.
YeahYa #5 YeahYa
Ferran #6 Ferran
#5 Relacionada, la información no es la misma.
