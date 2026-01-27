·
45
meneos
47
clics
Vox, único partido del Congreso que vota en contra de la subida de las pensiones
El partido de extrema derecha se ha posicionado en contra de la ley que revalorizaba las pensiones
etiquetas
pensiones
vox
votación
37
8
0
326
politica
19 comentarios
37
8
0
326
politica
relacionadas
#1
yopasabaporaqui
Vaya vaya..
9
125
#5
robustiano
#1
Las contradicciones en el seno de la cuadrilla cristofascista son de auténtico récord Guinness...
2
44
#11
eugeniodl
#5
No son contradicciones, han votado según lo que piensan: los pobres debajo del zapato del rico.
1
28
#10
mmlv
#1
¿4700€ al mes por ser Mena? ¿Donde hay que ir para hacerse Mena?
0
20
#13
Peka
#10
¿Su gente se cree estas cifras?
Es curioso, podrían poner: Ayuda a la maternidad 200€/mes, jubilados 4.700€/mes.
0
10
#15
yopasabaporaqui
#10
A la REOM.
0
12
#8
angelitoMagno
VOX ya ha dicho que votará en contra de todo lo que presente el gobierno, sea lo que sea.
2
43
#12
eugeniodl
#8
Excepto de subirse el sueldo los señores diputados.
0
8
#14
angelitoMagno
#12
El Congreso aprueba subir un 3,5% el sueldo de los diputados con el voto en contra de VOX
gaceta.es/espana/el-congreso-aprueba-subir-un-35-el-sueldo-de-los-dipu
1
26
#3
ur_quan_master
Les van a votar igual...
2
33
#7
yopasabaporaqui
#3
No tengo dudas.
0
12
#6
angelitoMagno
Hola, un saludo a los que aquí decían que el PP votaría en contra de subir las pensiones aunque se votase por separado:
www.meneame.net/story/pp-votara-contra-decreto-omnibus-incluye-revalor
1
29
#2
sorrillo
Vaya, así que las pensiones sí podían aprobarse, y pudieron haberse aprobado antes si el PSOE no hubiera hecho la artimaña de juntarlo con otras leyes que nada tenían que ver con ellas para conseguir estos titulares de mierda:
PP, Vox y Junts vuelven a bloquear la subida de las pensiones mientras alegan «defensa parlamentaria»
mundoobrero.es/2026/01/27/pp-vox-y-junts-vuelven-a-bloquear-la-subida-
Cuando el titular debería haber sido criticando las deshonestas técnicas del PSOE para manipular la opinión pública, técnicas deshonestas que ya usó con el mismo resultado en la anterior ocasión.
2
28
#16
Cehona
#2
Igual los decretos ómnibus los ha inventado el Gobierno actual y ningun Partido ni frutera los usa.
0
13
#17
sorrillo
#16
Las leyes omnibus tienen usos legítimos, cuando sabes que tienes el apoyo para aprobar todas las medidas lo haces en un paquete para que sea una única votación y así agilizar la sesión parlamentaria.
Pero no es eso lo que hizo el PSOE en éste y en la ocasión anterior con las pensiones, lo que hizo fue una ley omnibus para la que sabía que no tenía el apoyo para aprobarlo y puso ahí todo para lo que quería titulares de mierda como el que cité. Lo hizo esta vez y lo hizo en la anterior…
» ver todo el comentario
1
18
#4
Torrezzno
Ahora entendéis porqué es el partido más votado entre los jóvenes
1
27
#9
Alfon_Dc
#4
y no tan jóvenes..tengo allegados "cerca" de la jubilación, y les votan ,porque.."hay mucho moro, te pueden ocupar el piso si te vas de vacaciones,Pedro y Begoña roban.." y les da igual la pensión y les da igual todo..Zombies...sin piso que les puedan ocupar, que no han sufrido un robo en años, y que van a renunciar a jubilarse decentemente, voto mediante, porque Ej que hay que hacer limpieza...en fin..que entiendo parte de lás razones que llevan a votar a los nazi-chorizos de VoX, pero tela..
0
7
#18
Cehona
#4
Esos jovenes lloraran cuando tengan que trabajar 12 horas, sin vacaciones, sin servicios publicos y como en USA, hipotecados cuando tengan un problema de salud.
Para entonces, después de 46 años cotizados religiosamente, con los que se han construido carreteras, puentes, hospitales, colegios, donde por lo que se ve, no han recibido educación, institutos, universidades y policias, sanitarios y bomberos con los que apagar los bosques...
Estaré en mi atalaya viendo como disfrutan de sus decisiones, engañados por los medios que solo ellos ven.
0
13
#19
Robus
Pues no se yo si no se han disparado en el pie, porque los mayores pueden ser muy de derechas, pero las pensiones son sus ingresos, y con el pan no se juega!
0
12
