El PP votará en contra del decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones, el escudo social y las ayudas al transporte

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha avanzado que su partido votará este martes en el Congreso en contra del decreto ómnibus del escudo social que incluye la subida de las pensiones y la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables, y también del relativo a la prórroga a las ayudas del transporte público.
Que se joda macho, que se joda. Y que apechugue o se largue.
Junts pnv bildu o Esquerra no le quieren más que sacarle las tripas y joder al país.
Vamos por supuestísimo que Feijoo no le debe hacer el trabajo sucio al felon
Es ridiculo así, vamos a estar otros 2 años?: #pedrosanchezdimision
Si eres un vendepatrias como suele ser la derecha española,no entenderás nada.
Por cierto no escarmentaste de la última vez que hablamos?? Te gusta el sado?
De hecho, se llama oposición por algo. Simplemente es un juego político. No puden estar a favor de medidas que salen el gobierno contrario.
Llevan así 40 años. Y algunos aún no se enteran.
Eso lo que hacen siempre en ambos lados.
A la gente "normal" no la puedes llevar de la manita y entre algodones.
que tengas buena tarde
No sé cómo se podría solucionar, pero que esa solución no va a funcionar está claro.
Junts considera un "chantaje" incluir su convalidación junto a otras medidas y propone una proposición de ley específica
Sin estar yo de acuerdo con el PP, y estando a favor de algunas de las medidas y en contra de otras lo suyo es que las presenten juntas si quieren (total eso es un paripé que ni van más de cuatro gatos a las sesiones) y votarlas una a una.
Pero claro eso es mucho trabajo de pico y pala antes de la votación.
Subida de pensiones… » ver todo el comentario
Y eso si que retrataría al Pp y a VOX
Si el "amigo" lo considera chantaje imaginate el otro...
Pero, por lo que sea, el gobierno prefiere que se voten un montón de cosas de forma conjunta
youtube.com/shorts/ELhMUuk2GoI?si=vgtxLH_lk_N99Hqv
La argucia constante para mear en la boca a los socios de gobierno y colar trileradas que de otra forma no serian aprobadas hay que destruirla. Ley omnibus = voto en contra.
Más pruebas?