El PP votará en contra del decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones, el escudo social y las ayudas al transporte

El PP votará en contra del decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones, el escudo social y las ayudas al transporte

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha avanzado que su partido votará este martes en el Congreso en contra del decreto ómnibus del escudo social que incluye la subida de las pensiones y la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables, y también del relativo a la prórroga a las ayudas del transporte público.

#1 Leon_Bocanegra
El PP votará en contra de cualquier avance o mejora para el pueblo, siempre.
A.more #10 A.more
#1 voto en contra de la constitucion, el aborto, el divorcio, los eres por el COVID, etc. Que esperáis?
josde #26 josde *
#10 La rebaja de la jornada de 40 horas semanales a 37,5horas también las voto en contra, la subida del salario tambien.
#27 Juanjolo *
#1 pero para que cojones tiene socios Sánchez? Para que ha formado gobierno?? Para depender de la oposición o que mierdas pretende.

Que se joda macho, que se joda. Y que apechugue o se largue.

Junts pnv bildu o Esquerra no le quieren más que sacarle las tripas y joder al país.

Vamos por supuestísimo que Feijoo no le debe hacer el trabajo sucio al felon
#36 IsraelEstadoGenocida
#27 He aquí un evidente caso de trincherismo. Da igual que la propuesta sea buena, si viene de mi oponente político hay que votar en contra....
#42 Juanjolo *
#36 pero que dices? Eres un dictador en potencia. Para ti, lo correcto sería que el día que haya elecciones habra que votar a Sánchez si o si. No será la propuesta tan buena que ni los socios se la votan.
#50 IsraelEstadoGenocida
#42 Te digo que hay que apoyar las medidas que sean buenas para el país, aunque sean de la otra bancada y tu me dices que soy un dictador en potencia... ¿todo bien en la azotea?
#52 Juanjolo *
#50 ¿para que tiene a los socios? que dimita si no tiene socios.

Es ridiculo así, vamos a estar otros 2 años?: #pedrosanchezdimision
#41 Leon_Bocanegra *
#27 no se jode Sánchez,cariño. Él tiene su jubilación asegurada y bien alta. Nos jodemos los demás, los españoles. Si eres un poco patriota ,lo entenderas.
Si eres un vendepatrias como suele ser la derecha española,no entenderás nada.
#45 Juanjolo *
#41 si sigue así acabará en la cárcel, y bien merecido.

Por cierto no escarmentaste de la última vez que hablamos?? Te gusta el sado?
#48 Leon_Bocanegra
#45 no se quién eres ni me importa.
este_no_es_eltraba #31 este_no_es_eltraba
#1 el PP vota en contra por qué está en la oposicion.

De hecho, se llama oposición por algo. Simplemente es un juego político. No puden estar a favor de medidas que salen el gobierno contrario.

Llevan así 40 años. Y algunos aún no se enteran.
#40 Leon_Bocanegra
#31 ser oposición no significa decir a todo que no y mucho menos decir que no a cualquier avance para el pueblo.
este_no_es_eltraba #49 este_no_es_eltraba
#40 pues mira el histórico de nuestro país.....


Eso lo que hacen siempre en ambos lados.
sotillo #35 sotillo
#1 Bueno es que esto no se sostiene, si los jubilados del pp no quieren subida de pensiones les basta con rechazar la subida o donarla para asuntos sociales y el que quiera la subida que la coja y vote en conciencia
mmlv #2 mmlv *
Si el decreto no sale adelante el PP crticará que el gobierno no sube las pensiones y que el maléfico Perro Sanxe ha quitado las ayudas al transporte
sotillo #38 sotillo
#2 No hombre no, basta con que los jubilados de derecha tengan dignidad y no sean como los comunistas y renuncien a la subida en favor de los más necesitados, como dios manda
Feindesland #3 Feindesland
Lo del escudo social contra los desahucios es parte del problema que vivimos. No se puede votar a favor de eso, aunque lo grapen a lo que sea.
5 K 50
#6 Almirantecaraculo
#3 exactamente por qué no se puede votar por ello? Puedes detallar el por qué te opones? Y que alternativas propones?
#17 vGeeSiz
#6 no se puede votar si pretendes tener un mínimo de credibilidad entre la gente normal y corriente
Andreham #19 Andreham
#17 Error, los rentistas son empresarios y como tales deben asumir que sus inversiones tienen riesgos.

A la gente "normal" no la puedes llevar de la manita y entre algodones.
#23 vGeeSiz
#19 los rentistas son empresarios JAJAJAJAJAJA

que tengas buena tarde
#47 Almirantecaraculo
#17 por qué? Has dado tu opinión, no argumentos.
Artillero #8 Artillero
#3 trasladar un problema social a una parte de la sociedad es un problemón, como bien dices.
No sé cómo se podría solucionar, pero que esa solución no va a funcionar está claro.
Andreham #20 Andreham
#8 Como subir impuestos a los que más tienen.
obmultimedia #9 obmultimedia
#3 entonces que solución darías?
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
#9 podéis crear un banco habitacional entre todos los que estáis en contra de los desahucios.
Andreham #22 Andreham
#15 Vale, pero entonces los que estáis en contra del estado podéis iros del mismo.
QRK #39 QRK
#22 están en contra de la inteligencia diría yo
Feindesland #44 Feindesland
#9 Qure los aloje una institucióin pública.
#11 EISev *
#3 pues lo de siempre

Junts considera un "chantaje" incluir su convalidación junto a otras medidas y propone una proposición de ley específica

Sin estar yo de acuerdo con el PP, y estando a favor de algunas de las medidas y en contra de otras lo suyo es que las presenten juntas si quieren (total eso es un paripé que ni van más de cuatro gatos a las sesiones) y votarlas una a una.

Pero claro eso es mucho trabajo de pico y pala antes de la votación.

Subida de pensiones…   » ver todo el comentario
arturios #18 arturios *
#11 Efectivamente, aun considerando que el Pp es, junto con VOX, el mayor enemigo de España y la democracia ¡toma ya! en este caso entiendo su queja, se "grapa" en un mismo decreto cosas a las que nadie se negaría, en principio... :roll: con otras cosas que no son aceptables por ese partido y se vota el bloque entero, si o no, cuando lo mejor, a mi entender, es que cada medida vaya a parte.

Y eso si que retrataría al Pp y a VOX :troll:
#33 EISev
#18 ojo, que lo de considerarlo chantaje es Junts que en teoría es más próximo al gobierno que el PP y Vox

Si el "amigo" lo considera chantaje imaginate el otro...
#13 HangTheRich
#3 no vaya a ser que un banco deje de ganar 8billones de € al año
angelitoMagno #7 angelitoMagno
El PP votaría a favor de subir las pensiones si el gobierno presentará un decreto solo con esa medida

Pero, por lo que sea, el gobierno prefiere que se voten un montón de cosas de forma conjunta :-|
#16 Nasser
#7 como que medida social votaría a favor el PP cuando siempre vota en contra? Por ejemplo
#37 Borgiano
#7 Anda, uno que piensa por su cuenta... reportado que vas.
efectogamonal #5 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
#4 Nasser *
Para eso está el PP para votar en contra de cualquier cosa buena para los ciudadanos, ni son sus intereses ni se les espera
cocolisto #30 cocolisto
A los jubilados de derechas les parece muy bien, incluso la subida cobrada este mes que tendrán que devolver. Todo por el káiser.
josde #24 josde
El PP lo único que hace es favorecer a los mas ricos y seguir robando como lo lleva haciendo décadas.
#46 Suleiman
Y estos son el relevo.....
Cehona #43 Cehona
El Partido Popular es la gata flora.
#32 Tensk
Lo que no puede ser es que se permitan decretos omnibús-trolebús-tren-de-mercancías en los que pretendas hacer quedar mal al otro porque no te lo aprueben, cuando lo que quieres es usar a, en este caso, los pensionistas y otros para conseguir aprobar lo que si fuese por separado no te aprobaría ni tu puñetera madre.
johel #14 johel *
El pp va a votar "no a todo" da igual cuando leas esto y los catalanes estan a ver que rascan. Dicho lo cual, es hora de que todos los partidos voten sistematicamente en contra de "los packs ppsoe".
La argucia constante para mear en la boca a los socios de gobierno y colar trileradas que de otra forma no serian aprobadas hay que destruirla. Ley omnibus = voto en contra.
A.more #12 A.more
Se me olvidaba las subidas del salario. Aunque luego critique TODO
hazardum #21 hazardum
Estas cosas deberían ser mas agiles, que digan claramente todos en que cosas están en contra, se redacta con lo que todos los grupos estén de acuerdo y se aprueba, luego las cosas en que el resto de partidos no estén de acuerdo, pues habrá que negociar o a ver que pasa, pero que la gente se moje.
Estoeslaostia #51 Estoeslaostia
Para los que digan que el PP nunca sube las pensiones, Rajoy, en su momento, hizo una subida del 0,25%. Ahí lo tenéis.
Más pruebas?
#29 Jjota
Es que vox, esta en contra de revalorizar las pensión, eso es así, PP, también pero de tapadillo dice que si pelotas, que si amarilla, que no era fuera de juego y tan pancho.
#25 Juanjolo *
Y vendrá pedro Sánchez a llorar que el PP no le aprueba las leyes, anda vete a la mierda Sánchez y que te vote txapote
