edición general
3 meneos
52 clics

Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?  

Portada del número 1755 del semanario Charlie Hebdo.

| etiquetas: charlie hebdo , irán , ali jameneí , mojtaba jameneís
3 0 0 K 50 ocio
3 comentarios
3 0 0 K 50 ocio
salteado3 #2 salteado3
Antes nosnquedamos sin petróleo y quemamos a los dirigentes.
0 K 12
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Los de Charlie Hebdo demostrando una vez más que no saben hacer """"humor""""" sin insultar y faltar el respecto a los musulmanes.

Si las viñetas fueran en contra de los pedófilos de la Iglesia, los sátrapas de sus obispos y los sodomitas de sus curas, y reflejase claramente que la iglesia que más ilumina es la que arde, pues todavía...
0 K 12
el_Tupac #3 el_Tupac
#1 acabas de hacer un "con el islam no se atreven" inverso :-D
0 K 10

menéame