En los últimos seis años, España ha invertido con fuerza en la energía eólica y solar, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de la electricidad más bajos de Europa

La guerra en Irán ha sumido al mundo en una crisis energética de la noche a la mañana. El cierre del estrecho de Ormuz y la reducción de las exportaciones de energía de Oriente Medio han desatado el temor a facturas más altas para unos hogares con un presupuesto de por sí muy ajustado. Pero un país europeo está en buena posición para capear estos sobresaltos gracias a su apuesta por las energías renovables. Desde 2019, España ha duplicado su capacidad eólica y solar y ha añadido más de 40 GW, más que cualquier otro país de la UE salvo Alemania,