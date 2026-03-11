edición general
17 meneos
27 clics
En los últimos seis años, España ha invertido con fuerza en la energía eólica y solar, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de la electricidad más bajos de Europa

En los últimos seis años, España ha invertido con fuerza en la energía eólica y solar, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de la electricidad más bajos de Europa

La guerra en Irán ha sumido al mundo en una crisis energética de la noche a la mañana. El cierre del estrecho de Ormuz y la reducción de las exportaciones de energía de Oriente Medio han desatado el temor a facturas más altas para unos hogares con un presupuesto de por sí muy ajustado. Pero un país europeo está en buena posición para capear estos sobresaltos gracias a su apuesta por las energías renovables. Desde 2019, España ha duplicado su capacidad eólica y solar y ha añadido más de 40 GW, más que cualquier otro país de la UE salvo Alemania,

| etiquetas: españa , renovables , wolica , solar , precios , bajos
14 3 0 K 190 actualidad
21 comentarios
14 3 0 K 190 actualidad
Comentarios destacados:    
ummon #2 ummon
No puede ser, si dice el "faro de occidente" que las renovables es de países perdedores y una estafa generalizada.
4 K 54
#4 Dav3n
#2 No reírse de los surnormales... Profavah
0 K 15
ummon #5 ummon
#4 ¿Te refieres al faro o a la farera?
0 K 10
#6 Dav3n
#5 Creo que al gremio de adalides xD

Ais, el faro de occidente para lo que ha quedado :foreveralone:
0 K 15
ummon #14 ummon
#6 El autentico faro de occidente es este:La Torre de Hércules
en A Coruña es el faro romano más antiguo del mundo en funcionamiento, Patrimonio de la Humanidad desde 2009.
0 K 10
#3 Dav3n
Y a una red sobredimensionada que requiere de ciclos combinados para no irse al garete, todo ello porque había que hacer negocio.

Ya que decimos unas cosas, apuntemos también las otras, las que no molan tanto.

A ver qué pasa con los precios con la actual subida del gas y la, más que previsible, escasez que se nos viene.

PD: Me flipa que aún sigan nombrando a la inútil COP :shit:
2 K 36
Laendle #11 Laendle
#3 Creo que se pueden estabilizar la ted donde hay de forma masiva centrales fotovoltaicas si añades baterias de sodio, no hace falta que sean de litio. Se comentaba que se planeaba instalar en España 20 GW de baterias para 2030.
Asi que petroleo y gas cada vez debia hacer menos falta.
0 K 7
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#3 "Y a una red sobredimensionada que requiere de ciclos combinados para no irse al garete"

quedate en temas de guerra porque no tienes ni puta idea :-D
1 K 17
#18 Dav3n *
#13 Uffff claro, el jefe de la energía xD

No está sobredimensionada? :-D

Cada vez que abres la boca sube el pan :foreveralone:

PD: Gracias por reconocer que controlo de temas de guerra :hug:

Siguiente paso: que hagas lo mismo con la energía. Sé que tú puedes, bro xD
0 K 15
Don_Pixote #20 Don_Pixote
#18 no se , tan sobredimensionada que una empresa privada se va gastar casi todo su prespuestso en aumentarla
supongo que estaras en este consejo directivo para decirles que no tiren el dinero, que la demanda e integracion de renovables no va a subir

www.iberdrola.com/about-us/iberdrola-strategic-plan
0 K 8
pedrario #8 pedrario
Una de las trampas de las renovables es que funcionan distinto que las tradicionales y su generación es muy variable, lo que obliga a cambiar toda la infraestructura y poner redundancias, con costes adicionales, que claro, lo cuentan como coste de infraestructura, no generación, y así sale más barata...
2 K 32
Don_Pixote #12 Don_Pixote
#8 umm el LCOE no funciona asi..

Y el BESS ha llegado con fuerza para solventar la generacion "muy" variable.
Pero bueno, al final es necesaria, porque ningun pais tiene una curva de demanda plana, la clave es evitar que la energia sobretodo solar se desperdicie por el dia.
1 K 27
#15 Grahml *
#8 Tu comentario es tan simplista que abruma.

Normalmente (sobretodo en ciertos aspectos legislativos, por lo que yo he podido apreciar), acudes al detalle, pero aquí te saltas todo tipo de detalles.

Evidentemente un cambio de tecnología implica un cambio de infraestructura, y no sólo un cambio de infraestructura sino además una ampliación de la infraestructura.
Presentas los costes de integración como una especie de “trampa contable” cuando eso es mentira (como #12 bien destaca), son…   » ver todo el comentario
0 K 19
#16 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Externalizar los costes se llama a eso.

No invierto en sistemas de generación de frecuencia, ni de inercia, ni de almacenamiento ni de regulación de tensión, y los costes de regulación, estabilidad y respaldo que los paguen otros.

#12 El LCOE no incluye esta externalización de costes en los costes de generación.
0 K 11
Don_Pixote #17 Don_Pixote *
#16 pero no entiendo muy bien que costes habla pues
La mayoria de proyectos todo el BoP, lineas de alta tension ,etc.. esta incluido hasta que conectas con la subestacion de turno
Y al final el mayor coste es toda la hormigonada de las cimentaciones y preparar el terreno
0 K 8
#7 username
Pues yo sigo pagando una pasta de luz
2 K 31
#1 veratus_62d669b4227f8
La culpa es de Perro Sanchez...
1 K 12
WcPC #21 WcPC
#1 En este caso si, porque la verdad es que euronews siempre se olvida de el "timo ibérico" (como lo denominó el PPBox) es la razón última por la que el precio es mucho más bajo, si no fuese así, pese a tener un 90% de energía a precio eólica o solar, seguiría costando toda la energía a precio de gas.
0 K 12
#9 rogerillu
A ver si vuelve a ganar el PP y junto con Vox ponen otro impuesto al sol.
0 K 10
yende #10 yende
#9 y otro al aire, que es eso de consumir oxigeno sin pagar! Que somos Comunistas!
0 K 10
FunFrock #19 FunFrock
La energia en Francia es mucho más barata que en España.
En Alemania es similar a España, pero con muchisimo más poder adquisitivo.
Será la mas barata de generar, pero los impuestos encarecen bastante la energía para una familia.
0 K 9

menéame