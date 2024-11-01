Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares  

Lo que debía ser un corto trayecto entre Miami y Tampa, en Estados Unidos, se transformó en un escenario de gritos y tensión. Una pasajera de American Airlines protagonizó un bochornoso episodio tras negarse rotundamente a utilizar auriculares para escuchar sus videos, perturbando la tranquilidad de toda la cabina. Ante la negativa de la pasajera, la tripulación solicitó la intervención de las fuerzas de seguridad. Los oficiales subiero... Relacionada: www.meneame.net/story/aerolinea-united-airlines-sancionara-pasajeros-n
Estas gimipolleces solo pasan alli....
Bueno, y gana Trump...