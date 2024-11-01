edición general
5 meneos
81 clics
Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares

Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares  

Lo que debía ser un corto trayecto entre Miami y Tampa, en Estados Unidos, se transformó en un escenario de gritos y tensión. Una pasajera de American Airlines protagonizó un bochornoso episodio tras negarse rotundamente a utilizar auriculares para escuchar sus videos, perturbando la tranquilidad de toda la cabina. Ante la negativa de la pasajera, la tripulación solicitó la intervención de las fuerzas de seguridad. Los oficiales subiero... Relacionada: www.meneame.net/story/aerolinea-united-airlines-sancionara-pasajeros-n

| etiquetas: american airlines , expulsión , pasajera , negativa , auriculares , aplausos
4 1 0 K 137 Avionéame
4 comentarios
4 1 0 K 137 Avionéame
Budgie #1 Budgie *
Dios, qué agusto se quedaría al resto del pasaje
2 K 33
pitercio #3 pitercio
Hay gente que no me explico cómo llegan a viejos. Es un tenue elogio a una sociedad que permite cierta probabilidad de supervivencia a los individuos más inadaptados.
0 K 20
ostiayajoder #2 ostiayajoder
Los yankis estan taradisimos....

Estas gimipolleces solo pasan alli....

Bueno, y gana Trump...
0 K 10
#4 oscarcr80
El típico incívico de toda la vida. Antes era el que iba en coche con la música a toda pastilla como si de una discoteca rodante se tratara. Ahora con móvil o tableta molestando a los de alrededor.
0 K 8

menéame