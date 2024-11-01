edición general
Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reiterado este miércoles su oposición a participar en la intervención militar en Irán, asegurando que su Ejecutivo "no es cómplice" de la operación lanzada por Estados Unidos e Israel "al margen del Derecho Internacional".

Ze7eN #1 Ze7eN
Hasta la derecha y la ultraderecha española dan auténtico asco si las comparas con las de otros países. Es deleznable.
No se les puede exigir ni algo tan sencillo como respetar los Derechos humanos y el Derecho Internacional.

Los que votáis y simpatizáis con VOX y PP, ¿que coño tenéis en la cabeza?
#2 daniMate
La semana pasada estuve en Italia con unos amigos españoles
En tres ocasiones nos pararon por la calle al oírnos hablar en español.

Bravo, Sánchez!! Decían, y comentaban que era el único que le plantaba cara a Trump.

Nosotros a cuadros porque no teníamos la sensación de ser bien valorados en el extranjero.

Así que supongo que Meloni habrá mirado encuestas y estará viendo qué postura le va a dar más votos
#3 kreator
#2 las críticas son, mayoritariamente, de la ultraderecha española y, en menor medida, de la ultraderecha internacional.
Y ya me jode tener que defender al PSOE (ni les he votado nunca ni les votaré, pase lo que pase. Por las dudas)
#5 omega7767
#3 Sanchez en este caso, lo ha hecho bastante mejor que la mayoría de los lideres europeos. Pero tampoco lo hace un santo y también tiene sus cositas
#8 Cuchifrito
#3 La derecha francesa se pone de perfil y la alemana da tanto asco como la española
#4 sarri
#2 No me extraña, el casposo de Farage ha hecho parecido en UK. Al principio criticaban a Starmer por no sumarse al ataque y ponerse a disposición del amo, pero después de las encuestas se la envainó y dijo que hay que mirar por las familias del Reino Unido

yougov.com/en-gb/articles/54243-uk-public-opinion-on-the-us-iran-confl
Initial data from Monday 2 March, shortly after the onset of hostilities, found Britons opposed to the attacks by 49% to 28%.
Asked the same data a week later, the public had become 10 points more likely to oppose the conflict (59%), while support remained about steady at 25%. Opposition increased among Green, Lib Dem, Labour and Tory voters, but remained largely the same among Reform UK voters.
#7 omega7767 *
#2 pues normalmente, los de la ultra derecha pueden decir las burradas mas grandes y no les cuesta nada electoralmente. Tambien pueden robar, amenazar, denunciar falsamente e insultar.
strike5000 #10 strike5000
"Meloni ha señalado que la intervención estadounidense e israelí contra el régimen iraní se ha producido "al margen del derecho internacional", aunque lo ha vinculado a un contexto de crisis del sistema internacional, "donde las amenazas se vuelven cada vez más aterradoras y se multiplican las intervenciones unilaterales".

De este modo ha incidido en que la comunidad internacional "no se puede permitir un régimen de ayatolás en posesión de armas

…   » ver todo el comentario
Metabarón #6 Metabarón
PP y VOX retratados, una vez más, como la mierda que son.
Spirito #9 Spirito
Me está empezando a caer bien Meloni. Incluso me parecen muy atractivos esos ojillos saltones.

¿Eso es grave, doctor? :shit:
hazardum #11 hazardum
Los partidos de derecha y ultraderecha de aquí solo quieren una cosa, quitar a Sánchez para ponerse ellos y seguir robando a manos llenas para ellos y sus amigos, por lo que da igual lo que haga Sánchez, estarán en contra de todo lo que haga, y arrastraran su dignidad por lo que sea, aunque tengan que ser unos vendepatrias y lamer el culo a trump, o ir a la Comisión Europea a criticar a España para que vaya mal y se puedan poner ellos.

En el caso de España el problema no es la derecha en si,…   » ver todo el comentario
menéame