Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reiterado este miércoles su oposición a participar en la intervención militar en Irán, asegurando que su Ejecutivo "no es cómplice" de la operación lanzada por Estados Unidos e Israel "al margen del Derecho Internacional".
No se les puede exigir ni algo tan sencillo como respetar los Derechos humanos y el Derecho Internacional.
Los que votáis y simpatizáis con VOX y PP, ¿que coño tenéis en la cabeza?
En tres ocasiones nos pararon por la calle al oírnos hablar en español.
Bravo, Sánchez!! Decían, y comentaban que era el único que le plantaba cara a Trump.
Nosotros a cuadros porque no teníamos la sensación de ser bien valorados en el extranjero.
Así que supongo que Meloni habrá mirado encuestas y estará viendo qué postura le va a dar más votos
Y ya me jode tener que defender al PSOE (ni les he votado nunca ni les votaré, pase lo que pase. Por las dudas)
yougov.com/en-gb/articles/54243-uk-public-opinion-on-the-us-iran-confl
Initial data from Monday 2 March, shortly after the onset of hostilities, found Britons opposed to the attacks by 49% to 28%.
Asked the same data a week later, the public had become 10 points more likely to oppose the conflict (59%), while support remained about steady at 25%. Opposition increased among Green, Lib Dem, Labour and Tory voters, but remained largely the same among Reform UK voters.
De este modo ha incidido en que la comunidad internacional "no se puede permitir un régimen de ayatolás en posesión de armas
¿Eso es grave, doctor?
