Embargan a Ryanair un avión en Austria por no pagar una indemnización de 890 euros

Un avión de Ryanair fue embargado de forma cautelar en el aeropuerto de Linz, a 180 kilómetros de Viena, después de que la aerolínea irlandesa no pagara una indemnización de 890 euros a una pasajera por un vuelo con más de 13 horas de retraso

austria , embarga , avión , ryanair
9 comentarios
sat #3 sat
JAJAJAJA a ver qué mensaje graciosillo riéndose de los usuarios ponen en X esta vez.
2 K 47
reivaj01 #4 reivaj01
Ese es el camino.
1 K 22
Free_palestine #2 Free_palestine *
gracias kumo
0 K 20
#7 JanSolo
A los mezquinos hay que tratarlos así siempre.
0 K 14
Dene #9 Dene
#8 simplemente,el coste de no poder operar vuelos varios días da para muuuuuchas de esas indemnizaciones
Así espabilan
0 K 12
kumo #1 kumo *
Un agente judicial que se personó en el aeropuerto de Linz trató incluso de cobrar la suma al piloto del avión, pero la tripulación no disponía de efectivo, ya que los pagos a bordo se realizan únicamente con tarjeta.

Un poco raro eso. Lo normal es que el requerimiento se haga a la compañía, no que se presente un cobrador en la puerta interpelando al piloto. Por qué al piloto y no al jefe de servicio o al de estación si tuviesen base allí? Por qué no en las oficinas de la compañía?

BTW, me hace gracia que para todos estos temas, como para las aduanas, te pidan efectivo. Pero luego quieran quitarlo porque no sé qué del dinero negro y tal.

#0 Quito la miniatura no relacionada. No pilla otra cosa.
0 K 8
xyria #5 xyria
#1 Lo normal es que el requerimiento se haga a la compañía... No solo se había requerido, sino que había resolución judicial favorable a la demandante. Pues me encanta la forma de resolver el problema de las autoridades, te precinto el avión y si ni así pagas, lo embargo y lo subasto.
1 K 30
kumo #8 kumo *
#5 Eso suponiendo que el avión sea propiedad de Ryanair y no de un lessor (arrendador) que es algo bastante habitual.
0 K 8
reivaj01 #6 reivaj01
#1 Sin tener mas información que el propio artículo, imagino que el agente fue a embargar el avión y punto, pero el piloto protestaría mientras colocaba la pegatina y el agente le dijo que si la deuda la pagaba él, podría continuar con su viaje, más como una conversación informal que como un acto administrativo.
0 K 10

