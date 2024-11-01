Embargan a Ryanair un avión en Austria por no pagar una indemnización de 890 euros

Un avión de Ryanair fue embargado de forma cautelar en el aeropuerto de Linz, a 180 kilómetros de Viena, después de que la aerolínea irlandesa no pagara una indemnización de 890 euros a una pasajera por un vuelo con más de 13 horas de retraso
Así espabilan
Un poco raro eso. Lo normal es que el requerimiento se haga a la compañía, no que se presente un cobrador en la puerta interpelando al piloto. Por qué al piloto y no al jefe de servicio o al de estación si tuviesen base allí? Por qué no en las oficinas de la compañía?
BTW, me hace gracia que para todos estos temas, como para las aduanas, te pidan efectivo. Pero luego quieran quitarlo porque no sé qué del dinero negro y tal.
