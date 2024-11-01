edición general
El lobby israelí usa sus tentáculos en España para declarar la guerra del relato a Sánchez

La organización sionista ACOM, muy vinculada al Partido Popular y Vox, trata desde el inicio de la guerra en Irán de fomentar el discurso contra el Gobierno. El ente sionista que representa el Estado de Israel está utilizando toda su maquinaria para blanquear sus asesinatos de civiles en Irán junto a Estados Unidos. Como suelen hacer para tratar de hacer pasar por "guerra" su genocidio al pueblo palestino, el Gobierno de Benjamin Netanyahu intenta convencer a la opinión pública empleando las ramificaciones de su lobby, que llegan a todos los...

| etiquetas: sionismo , lobby israelí , acom , pp , vox , sanchez , blanquear , genocidio , irán
MateriaNegra #1 MateriaNegra
Lo que describe el artículo tiene nombre técnico en el campo de la comunicación política: hasbara, el sistema organizado de persuasión pública que Israel exporta institucionalmente a través de redes de organizaciones locales. ACOM es la franquicia española.
Lo llamativo no es que exista el lobby, sino su modelo de negocio documentado: 75.000 euros anuales a OKDiario por difundir sus marcos narrativos, y una periodista iraní —Masih Alinejad— financiada con cerca de un millón de dólares por…   » ver todo el comentario
#2 guixOS *
¿Cómo le puede declarar la guerra del relato si Sánchez no tiene relato?
¿O sí lo tiene?
#3 detectordefalacias
Ya sabéis patriotas de pacotilla, podéis cambiaros la banderita por la de Israel o la de USA.
#4 chocoleches
Pues yo cambiaría de equipo de marketing, no les está funcionando fuera de Estados Unidos.
