Von Der Leyen quiere destruir la UE

Vale, perdón, he elegido un titular un poco sensacionalista. Pero la realidad es que es así. Von der Leyen está intentando destruir la UE. Al menos, esta UE tal y como la conocemos.

No estoy diciendo que quiera que los países que integran la UE vayan por libre. Lo que está buscando es que los países de la UE formen otra organización diferente.

¿Por qué digo esto? Fácil, básicamente su sugerencia de no seguir el derecho internacional es, de facto, derogar el tratado fundacional de la UE.

Dicho tratado, en su versión actual, tiene el derecho internacional como fuente de derecho:

Artículo 49

Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas

1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho interno o el Derecho internacional. Del mismo modo, no podrá imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Si con posterioridad a esta infracción la ley dispone una pena más leve, deberá aplicarse ésta.

Y es actor principal en la política exterior de la UE, donde estamos unidos en el compromiso de defenderlo, aquí, citando ejemplos concretos como la Carta de las Naciones Unidas:

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN

Artículo 21

1. La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.

2.b b) consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional;

Podría poner más puntos donde se cita el derecho internacional. Pero lo importante es que hablamos del tratado que une a la Unión Europea. La base que ha permitido la unión de un continente que ha estado en guerra consigo mismo toda la vida (y alguna zona fuera de la UE, aún lo está).

Lo de por qué romper un tratado firmado entre 27 países, con lo difícil que es ponerlos de acuerdo, mejor lo dejo para otro día, pero vamos, huele a kilómetros que quiere una UE que pueda LEGALMENTE supeditarse a la administración Trump. Por los artículos puestos antes, actualmente no puede hacerlo.

El caso, es que esa señora no tiene legitimidad para tal cosa. La iniciativa legislativa corresponde a la Comisión, que es un órgano colegiado, por tanto su presidente no puede pedir la modificación de las leyes europeas sin una reunión de la comisión ya que sus funciones son exclusivamente estas:

6. El Presidente de la Comisión:

a) definirá las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeñará sus funciones;

b) determinará la organización interna de la Comisión velando por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación;

c) nombrará Vicepresidentes, distintos del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de entre los miembros de la Comisión.

Es decir, Úrsula se está extralimitando en sus funciones y una reforma de ese calado no puede partir de ella. Debe de reunir la comisión y prepare un proyecto de revisión del TUE (artículo 48). Luego tiene que ser aprobado por unanimidad de los países, que no parece algo fácil.

Me gustaría comentar el detalle, de que ese TUE que quiere derogar, es lo que le confiere legitimidad, ya que su cargo viene del artículo 17.

¿Qué se puede hacer? Como siempre en democracia, el pueblo no puede hacer nada. Pero los gobiernos sí que pueden desautorizarla, ya que no puede decir eso en ejercicio de sus funciones y pretende derogar precisamente lo que le da legitimidad a su cargo.

Por tanto, en una Unión Europea basada en reglas, los gobiernos deberían desautorizar a la presidenta de la Comisión y pedir su dimisión por extralimitarse en sus funciones e intentar, de facto, acabar con la UE.

Y si no estamos en una Unión Europea basada en reglas, estamos en una UE basada en las armas, pues entonces esa señora no es nadie para decirle a un estado con ejército lo que debe hacer, ya que ni la Comisión Europea, ni ella como su presidenta, tienen un solo soldado.