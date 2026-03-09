GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento

Porque ya está bien de financiar al tío Sam mientras nos vende la moto de la "libertad".

---

Por un redactor que está hasta el mismísimo de que le tomen por idiota

---

Hay momentos en la vida en los que uno abre los ojos y dice: "hasta aquí". Que llevamos décadas tragando con la basura cultural, tecnológica y política de EEUU como si fuera lo único que existe. Que nos han vendido el sueño americano mientras ellos dormían la siesta sobre nuestros derechos, nuestros datos y nuestra dignidad.

Y luego viene lo de siempre: las guerras, los genocidios con coartada, los bombardeos a hospitales, el fósforo blanco, el "oh, qué malos son los rusos", el "hay que defender la democracia" mientras financian golpes de estado en medio planeta. Y nosotros, tan panchos, con nuestro iPhone en la mano, nuestro Google, nuestro Netflix, nuestro Amazon, nuestro Starbucks... financiando alegremente a los hijos de puta.

Pues se acabó. O al menos, se intenta.

Aquí va una guía práctica para mandar a la mierda a los yanquis en la medida de lo posible. Porque cojonudo, que se jodan.

---

📱 Lo primero: el móvil

Ya has dado el paso: móvil chino. Bien. Los chinos son el enemigo número uno de USA, así que si ellos están jodidos con los americanos, algo bien estarán haciendo. Además, sus cacharros funcionan de puta madre y cuestan la mitad.

Si quieres ir más allá, existe el **Fairphone** (holandés). Un móvil ético, reparable, que no viene de una multinacional que bombardea pueblos. También puedes mirar sistemas operativos como **/e/OS**, que es básicamente un Android limpio de mierda Google.

🌐 Servicios digitales: la madre del cordero

Aquí es donde más nos sangran. Google, Microsoft, Meta, Amazon... el cuarteto de la muerte digital. Pero hay vida más allá.

**Olvídate de Google y usa:**

- **Ecosia** (alemán): buscas y plantas árboles. Encima haces el bien.

- **Qwant** (francés): privacidad, sin tracking, sin vender tus datos a cuatro psicópatas.

**Olvídate de Chrome y usa:**

- **Vivaldi** (noruego-islandés): hecho por el tío que creó Opera, personalizable hasta decir basta, y europeo hasta la médula.

**Olvídate de Gmail y usa:**

- **Proton Mail** (suizo): cifrado de cojones, tus emails son solo tuyos. Literalmente ni ellos pueden leerlos. Y Suiza no es OTAN, así que ya sabes.

**Olvídate de Google Drive / Office 365 y usa:**

- **LibreOffice** (alemán): gratuito, código abierto, hace lo mismo que el Office de los señores de Redmond.

- **Nextcloud** (alemán): tu propio drive, tus propias reglas. Si eres un poco manitas, lo montas en un servidor casero y te olvidas.

**Olvídate de WhatsApp y usa:**

- **Signal** (sí, es de una fundación estadounidense, pero es código abierto y sin ánimo de lucro, de momento se salva). Alternativa europea pura: **Threema** (suiza), de pago, pero privacidad absoluta.

**Olvídate de Twitter/X y usa:**

- **Mastodon** (alemán): descentralizado, sin dueño loco haciendo el saludo nazi, sin algoritmos que te vuelven idiota.

**Olvídate de ChatGPT y usa:**

- **Le Chat de Mistral** (francés): inteligencia artificial europea. Sí, han pillado dinero de Microsoft, pero los servidores están en Francia y Suecia, y es el primer paso real para que Europa no dependa de los yanquis ni de los chinos en IA.

---

🛒 Compras: la guerra está en el súper

Aquí es donde la cosa se complica, porque las multinacionales se camuflan. Coca-Cola, Pepsi, Nestlé (suiza pero igual de hija de puta), Mars, Kellogg's, McDonald's, Burger King, Starbucks... todas americanas o al servicio del imperio.

**Apps salvadoras:**

- **NonUSA**: escaneas el código de barras y te dice si es de USA o no. Además te recomienda alternativas europeas. Está arrasando en descargas estos meses.

- **Made O'Meter**: lo mismo, escaneas y te da la ficha completa del producto.

**Regla de oro:** mira la letra pequeña. "Fabricado en UE" es tu amigo. Producto local, de proximidad, de toda la vida, es el puto amo.

---

🏦 Banca y finanzas: el dinero no duerme, pero sueña con ser europeo

Los bancos americanos (Citibank, Bank of America, JP Morgan) financian guerras, golpes de estado y putas mierdas. Aquí tienes alternativas:

- **Triodos Bank** (holandés): banca ética, invierten en proyectos sociales y medioambientales.

- **Fiare** (español-europeo): banca cooperativa, sin ánimo de lucro.

- **Coop57** (español): cooperativa de servicios financieros éticos.

Si puedes, huye de Visa y Mastercard (americanas). Usa **Bizum** (español) para pagos pequeños o tarjetas de entidades locales. Es difícil, lo sé, pero cada pequeño gesto cuenta.

---

🚗 Transporte y energía

Coches americanos: Ford, Chevrolet, Tesla... si puedes, evítalos. Tesla encima es de un payaso que se cree que va a salvar la humanidad mientras hace movidas raras y martiriza a sus propios hijos.

Coches europeos hay a patadas: Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroën, Seat, Cupra, BMW, Mercedes... todos europeos. Si quieres ser coherente, compra de segunda mano y alarga la vida del producto.

En energía, si puedes, ponte placas solares y desconéctate de las grandes eléctricas (muchas tienen accionistas americanos). O contrata cooperativas como **Som Energia** (española), energía verde y sin ánimo de lucro.

---

📺 Entretenimiento: adiós Netflix, hola cultura

Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime... todos americanos. Todos financiando la maquinaria.

**Alternativas:**

- **Filmin** (española): cine independiente, europeo, de calidad.

- **Mubi** (británico): cine de autor, sin basura comercial.

- **Rakuten TV** (japonés): tienen contenido europeo.

- **Plataformas públicas**: RTVE Play (española), Arte (franco-alemana), son gratis y tienen contenido cojonudo.

Y luego está la vieja escuela: descargar, piratear, compartir. Si la industria americana no quiere que pirateemos, que no haga productos de mierda ni financie genocidios. Pero eso ya es otro debate.

---

👕 Ropa y moda: la esclavitud con etiqueta bonita

Nike, Adidas (alemana, pero ojo, también explota), Levi's, Tommy Hilfiger, Calvin Klein... todos americanos o al servicio del mismo sistema.

**Alternativas:**

- **Marca local**: tiendas de barrio, productores locales, artesanos. Es más caro, pero dura más y no matas a nadie por el camino.

- **Segunda mano**: Vinted, Wallapop, tiendas de segunda mano. Alarga la vida de la ropa y no financias a nadie.

- **Marcas europeas sostenibles**: Ecoalf (española), Thinking Mu (española), Patagonia (es americana pero ética, aunque es la excepción).

---

⚠️ El problema de fondo: la Ley de la Nube de EE.UU.

Que no te vendan la moto. Aunque uses un servicio europeo, si la empresa matriz es americana (como pasa con muchas), tus datos pueden ser requisados por el gobierno de USA sin que te enteres. La **Ley de la Nube** permite a las autoridades estadounidenses acceder a datos almacenados en servidores europeos si la empresa es de allí.

Por eso es importante fijarse en la propiedad real, no solo en dónde está el servidor. Las empresas europeas de verdad (Proton, Nextcloud, Threema, etc.) no están sujetas a esa ley de mierda.

---

🌍 Resumen de supervivencia

1. **Descarga NonUSA o Made O'Meter** y úsalas en cada puta compra.

2. **Migra tus servicios digitales** poco a poco. No hace falta hacerlo todo en un día.

3. **Compra local, de proximidad, de temporada.** Lo que viene de lejos, generalmente viene con mierda pegada.

4. **Infórmate.** Mira quién hay detrás de las empresas. No te fíes del marketing.

5. **Comparte esta guía.** Cuantos más seamos, más duele.

---

🧭 Conclusión: no estamos solos

El movimiento de boicot a productos USA está creciendo como la espuma en Europa. En países nórdicos las apps de escaneo son número 1 en descargas. La gente está harta. Harta de que les tomen por idiotas, harta de financiar guerras, harta de que les vendan libertad mientras les roban la dignidad.

No se trata de ser perfecto. Se trata de intentarlo. De hacer pequeñas cosas cada día. De dejar de ser cómplice. De mirar a los hijos de puta a los ojos y decirles: "conmigo no, tronco".

Y cuando venga el listillo a decirte que es imposible vivir sin productos americanos, mándalo a la mierda. Dile que lo mismo decían del carbón, del amianto o de la leche con melamina. Que todo es posible cuando hay voluntad.

Que no te coman la olla.

Que viva la puta soberanía.

Que se jodan los genocidas.

Y ahora, a darle caña.

---

Disculpad mi torpeza con el editor. Lo escribí en markdown en las notas del móvil. Cada vez que intento editar alg en el artículo se me jode el cursor y me es imposible desde el móvil.

Besitos, besitos. Chao, chao.