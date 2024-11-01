edición general
Ayuso anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio en homenaje a EEUU: "El mayor 'cipayismo' que ojos humanos hayan visto"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre está atenta a las necesidades de los madrileños... para hacer todo lo contrario. ¿Que la Complutense se asfixia económicamente? Pues ella se embarca en traer la Fórmula 1

Supercinexin
Las mejores celebraciones del 4 de Julio, en Madrid.
5
MiguelDeUnamano
#1 Es asombrosa la capacidad que tiene para lamerle el trasero a Trump mientras se arrastra por el suelo.

Qué lamentable espectáculo.
5
josiahallen
#6 Cuando crees que ya lo has visto todo, se superan.
1
Verdaderofalso
#1 #6 empezaron con Halloween, luego un partido de la NFL y ahora el 4 de Julio, estos acaban con el día de acción de gracias o tiroteos en escuelas a no mucho tardar para tener todas las tradiciones
2
josiahallen
Es tal y como lo dicen los yanquis.

"¿En tu país cómo celebrais el cuatro de julio?"
3
Dragstat
Seguramente es el peor momento de la historia para hacer esto, tienen suerte que sus votantes tienen unas tragaderas muy anchas y pueden humillarse todo lo que quieran sin coste político.
2
freeclimb
Quien quiere hospitales teniendo la celebración del 4 de Julio
1
jaramero
Esta es capaz de celebrar fiestas francesas en mayo...
1
Aguarrás
Joder, me sorprende la capacidad que tiene para dar más asco día a día. :-S :-O
1
traviesvs_maximvs
Entre Rutte, Corina Machado, el presi de Alemania que no me viene el nombre, y esta anormal el premio a Felón del Año va a estar reñido.
1
pitercio
Ahora que si 4 de julio, pero del cuarto de Julio se hacía la loca.
0
javierchiclana
#0 ¿Por qué tiene una redirección de Google?
0
cabobronson
#9 #admi si lo pueden cambiar
0
Kantinero
Igual todavía quedan madrileños dignos a los que este acto les repugne e igual deciden otra cosa

Llama a su presidente hijo de puta, desprecia a sus conciudadanos catalanes o vascos y alaba al genocida zanahorio, y seguido va de patriota quédate en USA zorra

Jalouin, Viernes negro, 4 julio, fiesta de graduación, baile de fin de curso, en Europa nos hemos vuelto unos mierdas
0
Veelicus
Toda la carcunda junta... que mejor momento para..
0
reivaj01
Poco anuncia pa lo guapa que es
0
xyria
Esto es falso, ¿no? Aunque no subestimo la estupidez de IDA, creo que sería demasiado hasta para ella.
0
okeil
Señores de Pamplona, ¿Podeis adelantar San Fermin al 3 de Julio? ...
0
rendri
Cipayo el que tiene su novio ahí colgado...
0
colorincolorado
Así luego los americanos nos preguntan si nosotros celebramos el 4 de julio… Lo peor es que vamos a tener que contestar que sí.
0
Robe7064
"Cipayo" es muy anglo. Para ser más hispano, úsese el quechuismo "yanacona", introducido al castellano en el siglo XVI. dle.rae.es/yanacona
0
markspitz
#3 Cipayo proviene del término hindi sepoy, que se refiere a los indios que servían como fuerzas del orden bajo el imperio británico, reprimiendo a sus compatriotas.
3
Robe7064
#7 Me lo imagino. Supongo que entraría al castellano por medio desde el inglés o el francés. En el virreinato del Perú los yanaconas servían como criados y tropas auxiliares de los españoles y en la guerra de Arauco solían ser carne de cañón.
0
amusgada
#3 y en euskal herria se usa bastante para la cipayada, ya nos lo reapropiamos hace eones
0

menéame