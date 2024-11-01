Ayuso anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio en homenaje a EEUU: "El mayor 'cipayismo' que ojos humanos hayan visto"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre está atenta a las necesidades de los madrileños... para hacer todo lo contrario. ¿Que la Complutense se asfixia económicamente? Pues ella se embarca en traer la Fórmula 1
Qué lamentable espectáculo.
"¿En tu país cómo celebrais el cuatro de julio?"
Llama a su presidente hijo de puta, desprecia a sus conciudadanos catalanes o vascos y alaba al genocida zanahorio, y seguido va de patriota quédate en USA zorra
Jalouin, Viernes negro, 4 julio, fiesta de graduación, baile de fin de curso, en Europa nos hemos vuelto unos mierdas