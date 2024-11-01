edición general
El gran evento en Madrid inspirado en la Feria de Sevilla: abonos para casetas privadas desde 2.000 euros

Pase de día (12:00): entre 15 y 20 euros. Pase de tarde-noche (19:00): entre 25 y 40 euros, según la jornada. El acceso incluye toda la programación artística común, como masterclass y concursos de sevillanas, desfiles de moda flamenca, espectáculos, DJs de fusión, mercado artesanal, atracciones y food trucks. Con esta entrada se podrá acceder a todas las casetas públicas.

Supercinexin #1 Supercinexin
Las mejores Ferias de Sevilla, en Madrid.
TipejoGuti #3 TipejoGuti
Soy de Sevilla y os puedo confirmar que la de Madrid es mejor, más chula, los caballos huelen a canelita fija, el albero es verde y la gente no habla raro.
No vengáis a la de Sevilla, todos para Madrid :troll:
#4 Joroñas
#3 er Pali vivía en Sevilla porque en Madriz no cabía xD
#6 NanakiXIII
#3 Creí que lo del "albero verde" era coña tuya... hasta que he visto la foto de la maqueta xD
#2 Joroñas
Las casetas públicas en la feria de abril de Sevilla también son gratis y de libre acceso y hay unas cuantas grandes y pequeñas.

Estos desgraciados te cobran de 15 a 40 euros por darte un paseo por el recinto ferial.

Si es que no se puede despertar más tirria que Madriz.
Ashark #5 Ashark
#2 Es más, al final resulta que te encuentras a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien y acabas haciendo ronda en la privadas, y cuando te quieres dar cuenta son las dos de la madrugada y la manzanilla te sale por las orejas...
