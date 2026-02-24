Cinco jóvenes de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante

Tras destapar el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, INFORMACIÓN ya avanzó que hasta 30 residentes de Les Naus guardan parentesco con alguno de sus vecinos. Lo más sorprendente "son las edades de los cooperativistas", de entre 18 y 24 años, que han obtenido una vivienda cada uno. "¿Cuándo se inscribieron estos cooperativistas, con 14 o 15 años? ¿Es posible? ¿La normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una vivienda de protección pública?"