Cinco jóvenes de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante

Tras destapar el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, INFORMACIÓN ya avanzó que hasta 30 residentes de Les Naus guardan parentesco con alguno de sus vecinos. Lo más sorprendente "son las edades de los cooperativistas", de entre 18 y 24 años, que han obtenido una vivienda cada uno. "¿Cuándo se inscribieron estos cooperativistas, con 14 o 15 años? ¿Es posible? ¿La normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una vivienda de protección pública?"
| etiquetas: vivienda , vivienda protegida , alicante , pp , corrupción
Es acojonante que la gente les siga votando. Es un cortijo de corrupción que, encima, se ha llevado por delante la vida de 200 valencianos y se están riendo en su cara mientras siguen robándoles dinero.
Alicante: 59.896 votos (40,74%)
Comunitat Valenciana: 881.893 votos (35,30%)
¿ Niegas que su "abstención" "devolvió" la alcaldía al pp..?
Otro caso flagrante de transfuguismo, a la vista de todos, que significa una evidente estafa a la voluntad del electorado y que como tal se tendría que combatir.
dices que los valencianos votaron esto
cuando votaron lo contrario y consigueron la alcaldía,
gracias a esta tránsfuga el pp "recupera" la alcaldía
(Cosa que no dices, solo que se abstuvo...)
Te lo expongo como vulneración de la voluntad electoral,
e insistes en mi extraña forma de debatir, me dejas perplejo...
Solo buscan el saqueo de lo público, la gente y sus derechos les importa una mierda
son su butxaca y la de sus amigachos.
No hay más.
A cambio tengo licencia para hacer asuntos que seguramente, tú irías a la cárcel.
Que muere gente? Si, claro.
Pero mira, no pasa nada.
Ja! Ja! Pringados!!
Una mezcla entre La Tribu de los Brady, Aquí no hay quien viva y Los Soprano
El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
Cada dia tengo mas claro que esta promoción la hicieron para repartirla entre ellos.
Ah, pero descuida, que vendrán a blanquearlo o a currarse el "ytumás", los mismos que dicen que en la izq no hay autocrítica... aunque también podría ser que en el fondo admiran/envidian dar un pelotazo así.
Si son capaces de hacer esto con vivienda pública, qué no habrán hecho con otras cosas.