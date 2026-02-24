edición general
Cinco jóvenes de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante

Tras destapar el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, INFORMACIÓN ya avanzó que hasta 30 residentes de Les Naus guardan parentesco con alguno de sus vecinos. Lo más sorprendente "son las edades de los cooperativistas", de entre 18 y 24 años, que han obtenido una vivienda cada uno. "¿Cuándo se inscribieron estos cooperativistas, con 14 o 15 años? ¿Es posible? ¿La normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una vivienda de protección pública?"

#1 Se me acaban los adjetivos para los hdlgp del PP de Valencia.

Es acojonante que la gente les siga votando. Es un cortijo de corrupción que, encima, se ha llevado por delante la vida de 200 valencianos y se están riendo en su cara mientras siguen robándoles dinero.
#1 Te recuerdo que el pp regresó a la alcaldía gracias a la tránsfuga podemita de Guanyar Alacant, nerea belmonte.
#7 calla, calla... No me lo recuerdes...
#7 Aunque no seré yo quién defienda a esa señora, Nerea Belmonte había abandonado Podemos unos años antes, y era una concejala tránsfuga de Guanyar Alacant. Además, se abstuvo en la votación. Y una vez te he refrescado la memoria yo a ti, no se qué tiene que ver con lo que yo he afirmado, no cambio un punto de mi comentario.

Alicante: 59.896 votos (40,74%)
Comunitat Valenciana: 881.893 votos (35,30%)
#11 Dudo que los que votaron la lista electoral que le proporcionó el escaño fueran partidarios del pp, en ese caso les hubieran votado directamente...
¿ Niegas que su "abstención" "devolvió" la alcaldía al pp..?
Otro caso flagrante de transfuguismo, a la vista de todos, que significa una evidente estafa a la voluntad del electorado y que como tal se tendría que combatir.
#29 Yo también lo dudo, pero los culpables de que gobierne el PP son sus votantes, no esa señora. No solo no he negado que su abstención devolviera la alcaldía al PP, sino que soy yo el que te lo ha dicho. Tienes una forma de debatir un poco extraña,
#46 A ver,
dices que los valencianos votaron esto
cuando votaron lo contrario y consigueron la alcaldía,
gracias a esta tránsfuga el pp "recupera" la alcaldía
(Cosa que no dices, solo que se abstuvo...)
Te lo expongo como vulneración de la voluntad electoral,
e insistes en mi extraña forma de debatir, me dejas perplejo...
#7 El PP es un avispero de golfos y ladrones . Ahí tienes a Mazón y al PP de Alicante
Solo buscan el saqueo de lo público, la gente y sus derechos les importa una mierda
#30 Las prioridades del pp no son los españoles,
son su butxaca y la de sus amigachos.
No hay más.
#7 Gracias por recordarnos que el PP, además, soborna. Son los comentarios así los realmente constructivos.
#1 OLE
#1 Pues no te pierdas tampoco los que hay fuera de esa comunidad...
#18 Si, lo se, pero los casos de Valencia y Madrid son especialmente llamativos por el número de casos de corrupción y por las cantidades desfalcadas a sus ciudadanos. Curiosamente, en una se han llevado por delante 200 vidas y en otra la de más de 9000 ancianos.
#1 desde Camps y Rita. Permitiendo construir en zonas de alto riesgo de inundacion. Atajo de malas gentes.
#1 porque los votantes de la derecha creen que la culpa es de Perro Sanxe y no del PP y VOX. Solo por quedar por encima siguen diciendo que lo de Madrid fue culpa de Pablo Iglesias, por no hablar del repunte de conspiranoicos que dicen que “el 11M fue orquestado por la izquierda”
#27 Hay un problema de desinformación severo en este país, todos los medios son altavoces para la derecha, la ultraderecha, su bulo y su sensacionalismo.
#1 yo les voto. Y estoy apuntado y trabajo "duro" y "aporto" al partido lo que se me pida.
A cambio tengo licencia para hacer asuntos que seguramente, tú irías a la cárcel.
Que muere gente? Si, claro.
Pero mira, no pasa nada.
Ja! Ja! Pringados!!
:troll:
#1 mayoría absoluta en las próximas elecciones, ya verás
#1 "Todos son iguales", pero siempre son los mismos.
Jopeta q buena suerte, q hagan una serie de Mediapro sobre esa afortunada escalera.

Una mezcla entre La Tribu de los Brady, Aquí no hay quien viva y Los Soprano
#4 Sería la segunda temporada. Para la primera ya había guión:

El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
#17 Los vicios de Jose Luis Moreno no son baratos y una sola serie no los abarca
¿Sabeis aquel de "nacer con un pan bajo el brazo"? Pues estos nacieron con un piso...
7 K 84
#14 E inmunidad diplomática.
#14 estos nacieron bajo el brazo en alto del PP
Es que qué hijos de puta son. El PP es el puto cáncer que rompe España. Chorizos de los cojones... La juventud sudando sangre para alquilar una miserable habitación y ellos enchufando en VPO a sus putas larvas de mierda.
Y a todo esto, ¿está pasando algo? O simplemente están esperando todos a que escampe la tormenta para seguir con sus pisos?
#12 Posiblemente... al final no pasará nada y se quedarán con sus flamantes pisos subvencionados por todos nosotros... :-D :-D
Estos jovenes de pequeños se ahorraban el dinero de los juguetes y de las chuches y con eso pudieron pagar la entrada para la VPO, culpa vuestra por no ser tan emprendedores.
#3 Y de los geypermanes...a ver si sabeis que he dicho....:troll:
#3 además, según dicen, se sacaron un sobresueldo de freelancers en la isla Epstein
Apuntaros al PP, medrar un poquito y ale-hop!! Casa nueva a precio muuuy económico!
Y LA CASUALIDÁ.
Todos o casi todos adjudicados a dedo.
Cada dia tengo mas claro que esta promoción la hicieron para repartirla entre ellos.
#6 Esa y todas. Lo de que le "toquen" pisos a amigos, hijos y familiares de políticos y empresarios probablemente empezó con la primera promoción de viviendas protegidas. :-P
#6 no te quepa la menos duda. Está en un barrio de "bien", ni van a dejar que la "chusma" viva en esos barrios.
#6 No se te escapa una xD
¿Qué potra, no?
¡ A alguien le tiene que tocar!
Me juego un calcetín a que todos ellos culpan a la inmigración por la falta de viviendas. :troll:
No es descabellado deducir que esto pasa de manera extensiva en toda España. Por casualidad esta vez les han pillado, pero ¿a que ahora todos tenemos más claro de dónde sacan el dinero los ricos? Pues ya véis, de robarnos a todos.
EStos casos son perfectos para cuando nos vienen a hablar de que la delincuencia es mayoritariamente de los inmigrantes, esta peña nos ha robado a todos un pastón, quizás 100 o 200 mil euros cada uno, parece ser que toda la promoción está adjudicada a gente del PP pero claro, tenemos ajutados a los policias, leyes, jueces y miedos de propaganda a tope contra el robagallinas, el carterísta, el que pasa hachis pero estos no contarán en ninguna estadística.
¿Comen jamón?
#42 seguro... y de bellota 5 J
El peor tipo de corrupción es cuando ya no se molestan en disimular. Como esa familia gallega que tenían todos los hijos registradores y uno notario, y todos a la primera al año siguiente de acabar la carrera.
¡Regocijémonos! Otra familia que se mantiene unida gracias al PP.
Nacionalidad? :troll:
Hoy en dia y con la tecnologia, el principal arma contra la corrupcion es la delacion a pie de calle, estos "jovenes" no son alto cargos del partido, debe existir una herramienta on line para acusar a quienes se aprovechan de la picaresca, pero claro como el principal problema lo tenemos con estos ponzoñosos "ciudadanos" son los mismos que protestan e intentan que vivamos como sociedad como si estuvieramos en el patio de una carcel, con esos sucios codigos que solo benefican a los infraseres de mas baja estofa
#8 Recordemos ésta web que salió en portada hace ya muchos años.

casos-aislados.com/Caso-por-partido.php?Partido=PP
En un caso tan descarado y poco ético, todo el mundo debería estar de acuerdo en que es malo.

Ah, pero descuida, que vendrán a blanquearlo o a currarse el "ytumás", los mismos que dicen que en la izq no hay autocrítica... aunque también podría ser que en el fondo admiran/envidian dar un pelotazo así.
Joder qué bien se les da a los pprros trincar de lo público.

Si son capaces de hacer esto con vivienda pública, qué no habrán hecho con otras cosas.
