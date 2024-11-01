Las 10 medidas del programa de Vox que muestran el puño de hierro de Abascal contra los trabajadores españoles  

Mientras la formación de Santiago Abascal centra su discurso público en la unidad nacional y la crítica a la Agenda 2030, el análisis de sus propuestas normativas revela un plan sistemático para debilitar la capacidad de negociación de las personas que trabajan y favorecer la acumulación de capital en las grandes corporaciones. Estas son las diez propuestas que definen su línea de actuación contra los intereses de la mayoría social: