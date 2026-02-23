edición general
González Amador y Quirón: la intrahistoria de la estrecha relación de la pareja de Ayuso con el gigante de la sanidad privada

González Amador se sienta muy cerca del despacho de Fernando Camino Maculet, en la tercera planta del edificio donde Quirónprevención tiene su sede, en la calle Agustín de Betancourt de Madrid. Tan cerca como la carrera de ambos, ligada desde hace una quincena de años, cuando Amador era un treintañero consultor de calidad en normas ISO que había trabajado antes en la librería de El Corte Inglés en la Castellana, y Camino, casi 10 años mayor, acababa de ascender a la cima de la Sociedad de Prevención Fraternidad Muprespa.

| etiquetas: gonzález amador , quirón , fernando camino maculet
3 comentarios
ipanies #1 ipanies
La meritocracia!!
0 K 13
oceanon3d #2 oceanon3d
Cobrar 2 millones de euros por una sola operación de poner en contacto dos empresas españolas solo se puede justificar si tú actúas de testaferro de alguien más importante y el pago de medio millón de euros encubierto bajo la compra de una empresa fantasma a nombre de la mujer del alto directivo de Quiron lo confirma.

Hablamos de una mas que presunta corrupción con mayúsculas en una Comunidad que todos los años paga miles de millones de euros a esta empresa para gestionar su sanidad. De la…   » ver todo el comentario
1 K 11
riska #3 riska
#2 El cartel de Madrid.
0 K 10

