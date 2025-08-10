Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que enviará un "barco hospital" a Groenlandia para dar asistencia médica a las personas que lo requieran y que no reciban estos servicios en la isla, aunque desde el gobierno danés señalan que los ciudadanos de la isla no lo necesitan ya que ya reciben atención médica. El movimiento del mandatario se produce en medio de las amenazas estadounidenses de anexión de la isla ártica y de los reiterados pronunciamientos del inquilino de la Casa Blanca.