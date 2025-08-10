edición general
Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"

Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que enviará un "barco hospital" a Groenlandia para dar asistencia médica a las personas que lo requieran y que no reciban estos servicios en la isla, aunque desde el gobierno danés señalan que los ciudadanos de la isla no lo necesitan ya que ya reciben atención médica. El movimiento del mandatario se produce en medio de las amenazas estadounidenses de anexión de la isla ártica y de los reiterados pronunciamientos del inquilino de la Casa Blanca.

#2 Albarkas
Vaya forma de hacer el gilipollas. ¿Éste chiflado no tiene asesores que le digan cosas interesantes que ofrecer?
La semana que viene les ofrecerá cubitos de hielo.
#7 calde
calde #7 calde *
#2 Se llama cinismo. Y es lo que hace la derecha continuamente en todos lados.

Nunca ganarás unas elecciones prometiendo hacer lo que hace Milei o Trump, tienes que mentir, tergiversar la realidad. Decir cosas como que "las pensiones públicas son insostenibles" o que "a saber si el día de mañana la podrás cobrar", para justificar implantar un sistema privado que dejará seguramente a un porcentaje importante de gente sin pensión.
10 K 103
Aenedeerre #12 Aenedeerre
#2 que les ofrezcan el whisky que no les compra Canadá, que los groenlandeses ya ponen el hielo.
0 K 7
Wintermutius #14 Wintermutius
#12 Escocia también queda más cerca.
0 K 7
#27 PerritaPiloto *
#2 Ese mensaje no creo que sea para este lado del Atlántico. Más bien es para el otro, para justificar que Trump hace "muchas cosas buenas" aunque no hagan falta, no sean verdad o no siquiera se lleguen a hacer.
0 K 8
blid #31 blid *
#2 Los tiene pero aquí os sueltan estas chorrada de titulares y a nadie se le ocurre cuestionarse ni lo más mínimo lo que le cuenta el panfletillo de turno.

Así que como era de esperar, la sanidad es gratuita pero no te los dan en la isla.

De verdad, un poquito de sentido crítico, no es tan difícil.
0 K 10
azathothruna #1 azathothruna
Yo pondria las cuentas de hospital/medicas de bruce willis y del actor de dawson creek, si fuera del gobierno de dinamarca
10 K 123
#16 miraqueereslinda *
#1 o que lo envíe a España, que aunque también tenemos sanidad pública, la lista de espera para operarse es de 126 días.

www.elmundo.es/espana/2025/08/10/6898bafc21efa0767b8b45b5.html
2 K 13
#20 Culpepper *
#16 Más va a esperar al barco medicalizado, porque la foto que ha enseñado Trump es de uno que lleva en dique seco desde julio.
1 K 23
Atusateelpelo #23 Atusateelpelo
#16
Por regiones, Extremadura registra la mayor dilación con 178 días, seguida por Andalucía (176), Cantabria (151), Cataluña (145) y Aragón (144)

La Sanidad es competencia de las CCAA donde:

Extremadura: gobierna el PP (presumiblemente en coalicion con Vox).
Andalucia: gobierna el PP.
Cantabria: gobierna el PP.
Cataluña: gobierna el PSC.
Aragon: gobierna el PP (presumiblemente en coalicion con Vox)

Solo por ponerlo un poco en contexto...
0 K 16
#25 cervezero
#16 #23 son datos inventados, precisamente llevo 8 meses esperando por cita de trauma y ahora que me la han dado, 1 año para operar (antes de la pandemia eran 6 meses de media por prioridad 3). Será q tengo muy mala suerte yo, claro.
0 K 6
Atusateelpelo #28 Atusateelpelo
#25 Debo de suponer que sabes como se calculan las medias aritmeticas...
0 K 16
#32 cervezero
#28 si, lo que me da es la risa, porque meten todas las especialidades en el mismo saco y tampoco cuentan las personas pendientes de cita.
0 K 6
Pablosky #30 Pablosky *
#25 para nada, es que las listas son al estilo Aguirre, te meten en la lista cuando abren agendas y se cumplen unos requisitos previos. El resto del tiempo no cuenta, aunque para ti sí cuente.

No es casualidad que se use masivamente este sistema donde gobierna el PP.
0 K 14
#29 miraqueereslinda *
#23

1) las comunidades gestionan, los presupuestos son del gobierno central. Por cierto, ¿estamos sin presupuestos desde hace cuántos años?

2) lamentable que te apresures tanto en intentar exonerar a la izquierda, como si a mí me importara un comino si es cosa de PSOE o del PP. Sé de sobras que es tanto culpa de los unos como de los otros ya que entre los dos llevan 50 años privatizando lo público y precarizando los servicios.

No seas una marioneta y afina tu ojo crítico, anda.
0 K 7
Ehorus #24 Ehorus
#1 El tema sería saber si la gente de MAGA ha recibido la "respuesta de Dinamarca" - cosa que asumo que no.
Así como que en la respuesta, hubiera ido el tema de dar el pésame por el fallecimiento de los actores y gente que muere a diario en eeuu sin atención médica.
Pero por desgracia, el miedo a incurrir en la ira del matón persiste
0 K 10
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Es que Trump quiere hacerle algún favor a los accionista de alguna empresa médica porque tras la atención médica vendrá la factura, tal y como les pasó a estos (in ejemplo entre millones):

Pareja británica recibe factura médica de $200.000 tras el nacimiento de su bebé siete semanas antes de lo previsto en Estados Unidos
1 K 26
ochoceros #8 ochoceros
#6 No te extrañe que bombardee los hospitales autóctonos para luego hacer caja :troll:
0 K 12
#15 Eukherio
#6 Es probable que salga más barata la atención en ese barco que en un hospital normal americano. A lo mejor algún americano se va de turismo a ver si lo atienden. Recuerdo que habían hecho cálculos y te salía más barato para muchas cosas ir a Canadá en avión, pagar la atención allí y después volver en avión.
0 K 8
#10 Mandri20
Sanidad gratuita??

Eso es de comunistas!!! A por ellos!!!
1 K 23
#21 DiCrEn
Me recuerda a los chiringuitos las oficinas antidesaucios que reciben 0 llamadas.
1 K 21
jm22381 #9 jm22381
Y toda esta historia viene porque primero paso esto -> www.meneame.net/story/ejercito-danes-evacua-emergencia-medica-militar-
0 K 20
Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell *
#3 Es relacionada, en ese meneo no viene la respuesta de Dinamarca.
3 K 64
jm22381 #5 jm22381
#4 Cierto, la respuesta de Dinamarca tiene güasa xD
1 K 40
Palas_Memeces #11 Palas_Memeces
Que ponga una linea de atencion contra la okupacion en Groenlandia ..
1 K 16
HeilHynkel #13 HeilHynkel
Que lo mande a San Francisco a tratar a los adictos al fentanilo.
0 K 13
jdmf #33 jdmf
Vaya con el capitalismo, pensar que él resto está mal porque no se obtiene dinero para algún ricachón
0 K 12
alfre2 #19 alfre2
No es este el que quería reducir gastos en la administración?
0 K 11
avalancha971 #26 avalancha971 *
Me estoy acordando de este chiste:

CONVERSACIÓN REAL GRABADA DE LA FRECUENCIA DE EMERGENCIA MARÍTIMA,CANAL 106, EN LA COSTA DE FINISTERRA (GALICIA), ENTRE GALLEGOS Y NORTEAMERICANOS,EN OCTUBRE, 16 DE 1997

Gallegos: (ruido de fondo).... Les habla el A-853, por favor, desvíen su rumbo quince grados sur para evitar colisionarnos... Se aproximan directo hacia nosotros, distancia 25 millas náuticas.

Americanos: (ruido de fondo)... Recomendamos que desvíen su rumbo> >quince grados norte

…   » ver todo el comentario
0 K 10
taranganas #18 taranganas
Viva el fentanilo!!
0 K 9
Andreham #17 Andreham
Que ese barco está lleno de explosivos y se va a hundir cuando llegue, ni cotiza.

Han mirado que no se llame SS Maine II?
0 K 8
#22 pozz
No es mas tonto, porque no entrena lo suficiente.
0 K 7

