Embajador de EEUU en Israel justifica asesinatos de niños en Gaza; “son agentes de Hamas”

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, defendió ayer el asesinato de niños por parte de Israel en franja de Gaza por ser “agentes de Hamas”. “Si participaron en eso, que Dios los ayude”, dijo. El número de muertos en la franja durante los primeros 15 meses de la guerra fue 53 por ciento mayor a las cifras oficiales, por tanto, la cifra real de ayer podría estar entre 110 mil y 124 mil muertos, reveló la revista médica The Lancet, frente a la cifra oficial de 72 mil decesos.