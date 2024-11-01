edición general
El algoritmo silencia a Epstein: Mientras RRSS invisibilizan la red de pedofilia de las élites, viralizan la moda therians

Mientras la desclasificación de los archivos Epstein expone a las élites globales y la red de pederastia que permanece impune, los algoritmos occidentales priorizan el fenómeno Therian. AJ+ advierte de una posible operación psicológica para distraer de los crímenes reales del poder. El silencio de la Iglesia ante los abusos queda retratado nuevamente.

| etiquetas: epstein , pedofilia , therians , rrss , redes sociales , algoritmo , x , twitter
3 comentarios
otama #2 otama
La verdad es que después de ver el cuarto o quinto artículo en una semana sobre la gente esta, resulta sospechoso...
3 K 43
Herumel #1 Herumel
Pero, ojo, y no sin razón, tememos que sean los políticos democráticamente elegidos por el pueblo a quienes tememos que gestionen las redes.
Ojo, vuelvo a repetir, no sin razón. Ahora creo que ya hace siglos las sociedades tuvimos claro que dejar en mano la gestión de nuestras vidas a las empresas privadas era un error de tamaños gigantescos, pantagruélicos diría, y nos acabamos refugiando en sistemas de organización en torno a sistemas democráticos, que no son perfectos, no, que no están…   » ver todo el comentario
0 K 12
rusito #3 rusito
Me parece lógico. Los miembros de la elite occidental se conocen entre ellos, se llevan bien y se cubren las espaldas: reyes, principes, aristócratas, banqueros, políticos de alto nivel, se codean entre si y hacen guarradas y si no las hacen, miran para otro lado y ordenan minimizar el escándalo.

Lo de la detención del Príncipe Andrés es hacer el paripé. Todo el mundo sabe que no va a acabar condenado a cadena perpetua en una prisión con el resto de los presos comunes.
0 K 8

