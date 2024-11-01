Mientras la desclasificación de los archivos Epstein expone a las élites globales y la red de pederastia que permanece impune, los algoritmos occidentales priorizan el fenómeno Therian. AJ+ advierte de una posible operación psicológica para distraer de los crímenes reales del poder. El silencio de la Iglesia ante los abusos queda retratado nuevamente.