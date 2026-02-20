Inesperada crisis en el Gobierno Ayuso a cuenta de un “iluminado religioso” y sus contratos por más de 75.000 euros para sus obras de teatro

Antonio Castillo Algarra, el dramaturgo que manejaba la cultura y la educación de Madrid en la sombra, se valió de sus contactos con la presidenta para impulsar su carrera y manejar la educación y la cultura en Madrid como asesor externo de Isabel Díaz Ayuso. Ejercía el poder en la sombra a través de gente cercana a él que había colocado en el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid