Inesperada crisis en el Gobierno Ayuso a cuenta de un “iluminado religioso” y sus contratos por más de 75.000 euros para sus obras de teatro

Antonio Castillo Algarra, el dramaturgo que manejaba la cultura y la educación de Madrid en la sombra, se valió de sus contactos con la presidenta para impulsar su carrera y manejar la educación y la cultura en Madrid como asesor externo de Isabel Díaz Ayuso. Ejercía el poder en la sombra a través de gente cercana a él que había colocado en el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid
Pero si todo el gobierno del pp de ayuso está construido con ladrillos de mierda, en cuanto se mueve algo sale el hedor a derechusma podrida.
Por cierto vaya juntaletras el de el país... "manejaba cultura" ¿no sabe el nombre del cargo ni del organismo?