Inesperada crisis en el Gobierno Ayuso a cuenta de un “iluminado religioso” y sus contratos por más de 75.000 euros para sus obras de teatro

Antonio Castillo Algarra, el dramaturgo que manejaba la cultura y la educación de Madrid en la sombra, se valió de sus contactos con la presidenta para impulsar su carrera y manejar la educación y la cultura en Madrid como asesor externo de Isabel Díaz Ayuso. Ejercía el poder en la sombra a través de gente cercana a él que había colocado en el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid

6 comentarios
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
¿Quién puso ahí a un iluminado religioso? pues una iluminada religiosa. Lo de siempre entre iluminados adoradores del autoritarismo franquista.
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Para que después digan que Ayuso no apoya la cultura.
#6 tierramar
Lo más grave: que a los miembros de estos chiringuitos los mantenemos nosotros, también a los DEOs: chofer, piso, telefono,... a los políticos, a toda la corrupción del Régimen. No hay para sanidad, pero para enchufados en chiringuitos y privilegios para politicos, militares, corrupción, no hay limite.
Tarod #4 Tarod
Ayuseeaameeeee
Kantinero #3 Kantinero
Begoñeame, madrileños cada vez más murcianos
#5 jaramero
Inesperada?

Pero si todo el gobierno del pp de ayuso está construido con ladrillos de mierda, en cuanto se mueve algo sale el hedor a derechusma podrida.

Por cierto vaya juntaletras el de el país... "manejaba cultura" ¿no sabe el nombre del cargo ni del organismo?
