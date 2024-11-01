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El lince ibérico, depredador: convierte a un gato doméstico en presa en segundos
La escena de un lince cazando un gato en Andalucía evidencia riesgos reales en zonas donde la fauna salvaje convive con mascotas.
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etiquetas
:
lince ibérico
,
lince
,
gato
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andalucia
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#1
Pertinax
*
Esta no te la esperabas ¿eh michi?
Quien siembra vientos, recoge tempestades.
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#8
Mustela
#1
No lo pillo...
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#10
Pertinax
*
#8
Go to
#6
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#6
Veelicus
Los gatos son una de las peores especies para el medio ambiente en ambitos humanos, se lo cargan todo.
7
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#9
gumerjam
Qué ingenuo el lince! Se lleva gato por liebre!
4
K
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#4
johel
*
Y bien cazado, ¿Por que tendria que darme pena un gatete asilvestrado?
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#13
Nasser
La verdad hacían falta muchos linces para librarse de la plaga y de los que los alimentan.
1
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#17
Mark_
No se lo va a comer, lo va a adoptar.
Verdad que si?
...
Verdad?
1
K
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#7
Pitchford
Nueve de cada diez mesopredadores al saco donde abundan los linces. Con ello se salvan muchísimas más aves y otros pequeños vertebrados que están esquilmados por ese exceso de mesopredadores cuando faltan todos los depredadores apicales del ecosistema. Le pasa al urogallo por ejemplo. El lobo también colaboraría si estuviera.
1
K
23
#21
Tunguska08Chelyabinsk13
Siempre hay un pez mas gordo, el gato seguramente destrozará a las lagartijas del lugar, pero ahora la naturaleza le ha hecho una visita.
0
K
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#19
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Los miles de individuos depredados por los gatos domésticos no son noticia. Y que un engendro mascotil caiga depredado, una vez a las mil por un lince, ¿nos tiene que dar pena? Menudos, sensacionalistas.
Y lo que converge, son los los 6 millones de gatos que hay en España. Están en todas partes.
0
K
14
#2
Pacman
|oyoyoy
Hay gatete y tal
0
K
12
#5
FueraSionistasdeMeneame
Lo está adoptando, mal pensados
0
K
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#3
DaniTC
¿Pero por qué no pueden ser amigos?
0
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#12
EsUnaPreguntaRetórica
#3
Y lo son, solo está jugando
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#14
DaniTC
#12
espero que cague el chip
2
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#11
elTieso
Ahora entiendo a mi abuelo, que cazaba gatos en los años del hambre y decía que sabían como el conejo.
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#16
maldia
#11
Para diferenciarlo, si las costillas tienen sección redonda estás comiendo gato.
0
K
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#18
kaos_subversivo
#11
mi abuelo nunca pasó hambre pero una vez al mes -en sus años mozos- con unos amigos suyos se comia al gato mas hermoso del pueblo.
Decia que era mejor que el conejo
0
K
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#15
MoñecoTeDrapo
*
Dos cosas: en el vídeo pone que es una cría de gato pero yo lo veo bien grande y ¿qué hace un lince cazando en una zona urbana?
0
K
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#20
Pitchford
#15
Probablemente haya seguido al gato desde el campo adyacente.
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20
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21
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Quien siembra vientos, recoge tempestades.
Verdad que si?
...
Verdad?
Y lo que converge, son los los 6 millones de gatos que hay en España. Están en todas partes.
Hay gatete y tal
Decia que era mejor que el conejo