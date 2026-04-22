El sarampión se llevó a mi hija. Quiero que todos sepan esto

"Al cabo de una semana parecía haber vuelto a la normalidad. Lo que yo no sabía era que el sarampión puede causar complicaciones a largo plazo. Una niña puede parecer estar bien mientras el virus se replica lentamente en su cerebro, listo para causar estragos años más tarde. Dado que tanto el Reino Unido como Estados Unidos se enfrentan a brotes, comparto mi historia. Los padres deben saber lo peligrosa que es esta enfermedad."
Lo dicho por #_1 (que me tiene bloqueado ), la estupidez de los antivacunas están provocando brotes.
Y nadie pagará por ello. Si yo me emborracho y mato a alguien conduciendo, soy penalmente responsable, pero si yo no me vacuno y contagio a alguien que muere, todo es felicidad y sonrisas.
Un familiar (que ya murió) quedó con una discapacidad intelectual muy severa tras un sarampión. Es algo que me tomo muy en serio.
#7 #9 Por eso mismo hacen tanto daño los antivacunas. Conozco de primera mano vacunar a un bebé de 7 meses por un posible caso de sarampión cercano. Y ahí la vacuna puede tener bastantes efectos secundarios (por eso se pone al año).
Pues casi prefiero esa foto que otras en la que sale la niña feliz y sonriendo, y sé que ya no está por culpa de la ignorancia de otros
O empezamos a tomar medidas contra esta caterva de tarados o nos vamos al carajo.
Si no quieres vacunar a tu hijo o tú mismo, pues te haces penal y civilmente responsable de cualquier persona que haya podido estar contacto y que haya sufrido la enfermedad.
Con lo que te puede demandar desde una empresa cuyo trabajador no haya podido ir a currar, hasta esta familia.
Y ya verás como la vacunación aumenta.
Cuando hablas de dinero, la gente se pone las pilas, y más en este momento tan narcisista.
Que no digo que las vacunas disparen el autismo, lo que digo es que no es tan simple como “el niño tiene el gen autista luego va a salir autista”.
(Aunque los que quedaban con secuelas de la polio etc... Tela.).
Igual eso es la famosa selección natural ...
Y recordemos que es un tipo que ha recomendado microdosis de marihuana a bebes .
Los hijos son personas con derechos y que te toquen unos padres anti-vacunas no debería condenarte (no lo digo por este caso, que es peor todavía), ni condenar al resto de la sociedad.
Vacunación obligatoria, salvo cuestiones médicas particulares, opinen lo que opinen los padres.
Suena duro, pero es así de siempre, por eso se aisla en prisión a quien ha demostrado no estar en condiciones de andar suelto al suponer un peligro para los demás y amenaza a la convivencia.
Lo hace todo bien y años después... Qué palo.