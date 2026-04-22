El sarampión se llevó a mi hija. Quiero que todos sepan esto

"Al cabo de una semana parecía haber vuelto a la normalidad. Lo que yo no sabía era que el sarampión puede causar complicaciones a largo plazo. Una niña puede parecer estar bien mientras el virus se replica lentamente en su cerebro, listo para causar estragos años más tarde. Dado que tanto el Reino Unido como Estados Unidos se enfrentan a brotes, comparto mi historia. Los padres deben saber lo peligrosa que es esta enfermedad."

99 105 1 K 468 politica
tul #1 tul
el sarampion? mas bien la estupidez y los antivacunas
wata #5 wata
#1 No te has leído el artículo.
celyo #19 celyo *
#5 Un estudio realizado en 1998 por un médico británico, Andrew Wakefield, que relacionaba la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola con el autismo había hecho caer en picada las tasas de vacunación.

Lo dicho por #_1 (que me tiene bloqueado xD ), la estupidez de los antivacunas están provocando brotes.

Y nadie pagará por ello. Si yo me emborracho y mato a alguien conduciendo, soy penalmente responsable, pero si yo no me vacuno y contagio a alguien que muere, todo es felicidad y sonrisas.
wata #34 wata
#19 Pero nomes el caso del artículo.
Mediorco #20 Mediorco *
#5 Si se lo ha leído, y además ha demostrado que tiene comprensión lectora :troll:
Kircheis #6 Kircheis
#1 En este caso creo que también los medios de comunicación. El estudio de Wakefield se publicó en 1998, los medios británicos lo publicaron a bombo y platillo, el estudio se retractó en 2010 y los medios británicos... poca cosa en comparación a la reacción original. Es una constante de los medios el publicar cosas con insistencia y que después de que se vea que lo que han publicado no era correcto no hagan la corrección con la misma insistencia, si es que llegan a hacerla. Posiblemente por eso estos padres, años después de que se hubiese visto que el estudio era una estafa, no vacunaran a su hija.
#7 Murciegalo
#6 ella sí vacunó a su hija cuando le tocaba, el problema es que la inmunidad de rebaño cayó (la tasa de va cunación para ello debe estar en el 95% y después del informe fake de marras cayó al 85%) y se contagió antes de vacunarse.
Kircheis #10 Kircheis
#7 Es verdad, me había saltado ese párrafo. Ya no puedo editar :-(
#23 fingulod
#2 El problema es que normalmente mataba. Y los muertos se olvidan. Había más sensibilidad con la polio, porque ver a a gente como quedaba durante décadas llamaba mucho la atención.

Un familiar (que ya murió) quedó con una discapacidad intelectual muy severa tras un sarampión. Es algo que me tomo muy en serio.

#7 #9 Por eso mismo hacen tanto daño los antivacunas. Conozco de primera mano vacunar a un bebé de 7 meses por un posible caso de sarampión cercano. Y ahí la vacuna puede tener bastantes efectos secundarios (por eso se pone al año).
Supercinexin #9 Supercinexin
#1 Era un bebé demasiado pequeña todavía para ser vacunada. La vacuna contra el sarampión se pone al año o algo así.
tul #11 tul
#9 eres consciente de que su contagio no fue un caso aislado sino que se dio porque hubo un brote propiciado por la estupidez asesina de los antivacunas?
#3 Onaj
Me ha jodido el día entero. Pobre mujer, pobre niña.
Poplíteo #8 Poplíteo
#3 Es terrorífico. Yo no pude acabarlo. La última foto me fundió.
mono #27 mono
#8 ¿por qué lloro por niños que no conozco?

Pues casi prefiero esa foto que otras en la que sale la niña feliz y sonriendo, y sé que ya no está por culpa de la ignorancia de otros
Poplíteo #28 Poplíteo *
#27 Yo porque tengo una de la edad de la chavala. Pero supongo que en general, por humanidad.
#2 rbrn
El sarampión era la principal causa de muerte infantil antes de la vacuna.
#12 CuiProdestHocBellum
Los padres antivacunas son homicidas descerebrados, que quieren ser los mas especiales. Narcisismo y estupidez infinita.
O empezamos a tomar medidas contra esta caterva de tarados o nos vamos al carajo.
#17 fpove
#12 Es que el problema ya no es que pongan en riesgo a sus propios hijos, es que ponen en riesgo a los demas.
celyo #22 celyo *
#12 yo creo que es fácil poner medidas.

Si no quieres vacunar a tu hijo o tú mismo, pues te haces penal y civilmente responsable de cualquier persona que haya podido estar contacto y que haya sufrido la enfermedad.
Con lo que te puede demandar desde una empresa cuyo trabajador no haya podido ir a currar, hasta esta familia.

Y ya verás como la vacunación aumenta.
Cuando hablas de dinero, la gente se pone las pilas, y más en este momento tan narcisista.
Aiden_85 #32 Aiden_85
#12 No soporto a los anti vacunas, pero si que es verdad que un anti vacunas no nace, se hace. Si las tasas de vacunación están cayendo es porque mucho vende humos, meten miedo con la ciencia y para poder vender sus productos. Conozco gente que tienen hijos con autismo, y como parte del duelo más la desinformación, han decidido culpar a las vacunas. Entre ellos, una buena amiga. Y aqui en la zona, hay un servicio de diagnóstico precoz (antes de los 3 años) gratuito por la seguridad social, y si…   » ver todo el comentario
#35 colorincolorado
#32 El autismo no se puede diagnosticar con un análisis genético. No se sabe la causa, por lo que se supone que hay factores genéticos Y ambientales.

Que no digo que las vacunas disparen el autismo, lo que digo es que no es tan simple como “el niño tiene el gen autista luego va a salir autista”.
#33 jmav
#12 Y gobiernos.
#13 baronluigi *
Mi tía abuela paterna murió de ésto precisamente, a los 11 años. Y luego tenemos que escuchar a los putos magufos decir " nuestros abuelos estaban más sanos, sin vacunas".
Treal #15 Treal
#13 claro que eran más sanos. Los que sobrevivían eran los más fuertes.

(Aunque los que quedaban con secuelas de la polio etc... Tela.).
#25 Albarkas
#13 Nuestros abuelos y bisabuelos habrían dado lo que fuera por poderse vacunar y ahora que podemos vacunarnos hay idiotas que no quieren hacerlo porque algun cantamañanas en internet dice que es malo.
Igual eso es la famosa selección natural ...
#30 baronluigi *
#25 Aquí tenemos al miserable de Pamies que en una entrevista con Tamayo confesaba que cuantos menos hospitales mejor...pero cuando sufrió una angina de pecho, bien que fue corriendo al hospital y no se puso a beber lejía.

Y recordemos que es un tipo que ha recomendado microdosis de marihuana a bebes .
Eversmann #16 Eversmann
Hace tiempo dejé de decir antivacunas y lo cambié por pro-plagas.
#18 baronluigi
#16 yo los llamo magufos narcisistas.
mikelx #4 mikelx
Durísimo de leer, más aun teniendo dos niños pequeños.
Itrio #24 Itrio
Espero que todos los liberales con su mantra de hacer lo que quieran sin medir las consecuencias para el resto se lean atentamente el artículo.

Los hijos son personas con derechos y que te toquen unos padres anti-vacunas no debería condenarte (no lo digo por este caso, que es peor todavía), ni condenar al resto de la sociedad.

Vacunación obligatoria, salvo cuestiones médicas particulares, opinen lo que opinen los padres.
tricionide #26 tricionide
lo que es muy peligroso tambien debe ser la factura que te puede llegar en USA si no estas preparado
lainDev #21 lainDev
Que historia más horrible
#31 pirat
Es tan temerario convivir con negacionistas antivacunas como con sionistas genocidas, ambos matan y deberían estar si no encapsulados al menos no compartir entornos con el resto.
Suena duro, pero es así de siempre, por eso se aisla en prisión a quien ha demostrado no estar en condiciones de andar suelto al suponer un peligro para los demás y amenaza a la convivencia.
Treal #14 Treal
Joder, se me han saltado las lágrimas.

Lo hace todo bien y años después... Qué palo.
#29 Aleh
Desgarrador
